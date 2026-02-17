Скотт - Перечитывая библейские истории

Скотт - Перечитывая библейские истории
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Введение

Библейские сюжеты — это не просто хроника древних событий, а универсальные сценарии человеческого опыта. Макрина Скотт приглашает читателя к активному диалогу с текстом. Она показывает, что вопросы, которые задавали себе Адам, Сарра, Моисей или Иов — это те же вопросы, которые мы задаем сегодня: о призвании, страхе, потере, верности и поиске дома.

Книга учит искусству «священного чтения», помогая интегрировать древнюю мудрость в личную биографию. Это глубокое исследование того, как библейские метаморфозы могут стать катализатором для нашего собственного внутреннего роста. Идеально подходит для тех, кто ищет в религии живой инструмент самопознания и психологической устойчивости.

Макрина Скотт - Перечитывая библейские истории. Открой свою историю в Ветхом Завете

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. – 282 с.

ISBN 5-89647-081-9

Макрина Скотт - Перечитывая библейские истории. Открой свою историю в Ветхом Завете - Содержание

  • Глава первая Авраам, отец нашей веры

  • Глава вторая Семья и друзья Авраама

  • Глава третья Агарь и Сарра

  • Глава четвертая При смерти и в смерти

  • Глава пятая Ревекка и близнецы

  • Глава шестая Юный Иосиф

  • Глава седьмая Взрослый Иосиф и его отец

  • Глава восьмая Моисей первые восемьдесят лет жизни

  • Глава девятая Освобождение

  • Глава десятая Воспитание в пустыне

  • Глава одиннадцатая Конец пути Моисея

  • Глава двенадцатая Книга Ноемини

  • Глава тринадцатая Анна и ее сын

  • Глава четырнадцатая Самуил ставит царей

  • Глава пятнадцатая Давид в изгнании

  • Глава шестнадцатая Давид - царь

  • Глава семнадцатая Закат Давида

  • Глава восемнадцатая Царь Соломон

  • Глава девятнадцатая Иеремия - пророк-неудачник

  • Глава двадцатая Вдова Иудифь

  • Глава двадцать первая Товит: прикосновение ангела

  • Глава двадцать вторая Терпение Иова?

  • Глава двадцать третья Агония Иова

  • Глава двадцать четвертая Бог говорит с Иовом

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

