Скотт - Перечитывая библейские истории
Введение
Библейские сюжеты — это не просто хроника древних событий, а универсальные сценарии человеческого опыта. Макрина Скотт приглашает читателя к активному диалогу с текстом. Она показывает, что вопросы, которые задавали себе Адам, Сарра, Моисей или Иов — это те же вопросы, которые мы задаем сегодня: о призвании, страхе, потере, верности и поиске дома.
Книга учит искусству «священного чтения», помогая интегрировать древнюю мудрость в личную биографию. Это глубокое исследование того, как библейские метаморфозы могут стать катализатором для нашего собственного внутреннего роста. Идеально подходит для тех, кто ищет в религии живой инструмент самопознания и психологической устойчивости.
Макрина Скотт - Перечитывая библейские истории. Открой свою историю в Ветхом Завете
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. – 282 с.
ISBN 5-89647-081-9
Макрина Скотт - Перечитывая библейские истории. Открой свою историю в Ветхом Завете - Содержание
Глава первая Авраам, отец нашей веры
Глава вторая Семья и друзья Авраама
Глава третья Агарь и Сарра
Глава четвертая При смерти и в смерти
Глава пятая Ревекка и близнецы
Глава шестая Юный Иосиф
Глава седьмая Взрослый Иосиф и его отец
Глава восьмая Моисей первые восемьдесят лет жизни
Глава девятая Освобождение
Глава десятая Воспитание в пустыне
Глава одиннадцатая Конец пути Моисея
Глава двенадцатая Книга Ноемини
Глава тринадцатая Анна и ее сын
Глава четырнадцатая Самуил ставит царей
Глава пятнадцатая Давид в изгнании
Глава шестнадцатая Давид - царь
Глава семнадцатая Закат Давида
Глава восемнадцатая Царь Соломон
Глава девятнадцатая Иеремия - пророк-неудачник
Глава двадцатая Вдова Иудифь
Глава двадцать первая Товит: прикосновение ангела
Глава двадцать вторая Терпение Иова?
Глава двадцать третья Агония Иова
Глава двадцать четвертая Бог говорит с Иовом
