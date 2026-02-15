Этот сборник представляет гомилетическое наследие доктора Стивена Скотта-Пирсона, многолетнего генерального секретаря Британского Протестантского Альянса (The Protestant Alliance). Книга объединяет проповеди, произнесенные автором в ходе его многолетнего служения в Великобритании и во время многочисленных миссионерских поездок по всему миру. Тексты Скотта-Пирсона выдержаны в строгой реформатской традиции и отличаются бескомпромиссной преданностью библейскому авторитету, что делает их ценным ресурсом для тех, кто ищет классическое евангельское наставление.
Основное внимание в своих проповедях автор уделяет темам спасения по благодати, исторической достоверности Писания и важности Реформации для современного христианства. Скотт-Пирсон мастерски связывает ветхозаветные образы с новозаветным исполнением, раскрывая личность Христа как центр всей человеческой истории. Его стиль характеризуется ясностью изложения, глубоким знанием церковной истории и призывом к верующим быть «светом и солью» в секулярном обществе. Сборник служит не только для личного назидания, но и как образец классической протестантской проповеди, направленной на пробуждение совести и укрепление веры.
Др. Стивен Скотт-Пирсон – Проповеди
Издание Протестантского Альянса. – Bedford, England: The Protestant Alliance. – Lietuva, 2001. - 140 с.
ISBN 0-9540655-1-4
Др. Стивен Скотт-Пирсон – Проповеди - Содержание
1. „Должно вам родиться свыше"
2. „Вот Агнец Божий"
3. Гефсиманский сад
4. Смерть Крестная
5. Воскресение во плоти и Вознесение
6. Вера умирающего вора
7. Женщина, взятая в прелюбодеянии
8. Господь Иисус Христос и беспомощный человек при купальне Вифезда
9. Испытай Бога!
10. Дом горшечника
11. Семь великих откровений Бога
