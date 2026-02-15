Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Скотт-Пирсон - Проповеди

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Этот сборник представляет гомилетическое наследие доктора Стивена Скотта-Пирсона, многолетнего генерального секретаря Британского Протестантского Альянса (The Protestant Alliance). Книга объединяет проповеди, произнесенные автором в ходе его многолетнего служения в Великобритании и во время многочисленных миссионерских поездок по всему миру. Тексты Скотта-Пирсона выдержаны в строгой реформатской традиции и отличаются бескомпромиссной преданностью библейскому авторитету, что делает их ценным ресурсом для тех, кто ищет классическое евангельское наставление.

Основное внимание в своих проповедях автор уделяет темам спасения по благодати, исторической достоверности Писания и важности Реформации для современного христианства. Скотт-Пирсон мастерски связывает ветхозаветные образы с новозаветным исполнением, раскрывая личность Христа как центр всей человеческой истории. Его стиль характеризуется ясностью изложения, глубоким знанием церковной истории и призывом к верующим быть «светом и солью» в секулярном обществе. Сборник служит не только для личного назидания, но и как образец классической протестантской проповеди, направленной на пробуждение совести и укрепление веры.

Др. Стивен Скотт-Пирсон – Проповеди

Издание Протестантского Альянса. – Bedford, England: The Protestant Alliance. – Lietuva, 2001. - 140 с.

ISBN 0-9540655-1-4

Др. Стивен Скотт-Пирсон – Проповеди - Содержание

  • 1. „Должно вам родиться свыше"

  • 2. „Вот Агнец Божий"

  • 3. Гефсиманский сад

  • 4. Смерть Крестная

  • 5. Воскресение во плоти и Вознесение

  • 6. Вера умирающего вора

  • 7. Женщина, взятая в прелюбодеянии

  • 8. Господь Иисус Христос и беспомощный человек при купальне Вифезда

  • 9. Испытай Бога!

  • 10. Дом горшечника

  • 11. Семь великих откровений Бога

Views 102
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

