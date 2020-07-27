Томас - Богословская ясность и разумное применение
В данном пособии мы попытались разделить доктринальное учение для человека, готовящегося к христианскому служению, на мелкие, удобные для «переваривания» фрагменты, не забывая о фундаментальном труде Грудема. Но и при таком подходе мы имеем серьёзный учебник по систематическому богословию. С его помощью церковные руководители, пасторы, лидеры малых групп, ведущие церковных собраний по изучению Библии и студенческие пасторы смогут наставлять людей в библейском учении. Двадцать уроков соответствуют двадцати лавным доктринам, которые должен знать каждый христианин.
Скотт Томас - Богословская ясность и разумное применение - Постижение библейского учения
Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление In Lumine, 2011 г - 86 с
Скотт Томас - Богословская ясность и разумное применение - Содержание
- ГЛАВА 1 / ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ?
- ГЛАВА 2 / БОГ: КАКОЙ ОН?
- ГЛАВА 3 / ЧТО ТАКОЕ ТРОИЦА?
- ГЛАВА 4 / ЧТО ТАКОЕ ТВОРЕНИЕ?
- ГЛАВА 5 / ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?
- ГЛАВА 6 / КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ, САТАНА И ДЕМОНЫ?
- ГЛАВА 7 / ЧЕЛОВЕК: КАКОЙ ОН?
- ГЛАВА 8 / ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ?
- ГЛАВА 9 / КТО ТАКОЙ ХРИСТОС?
- ГЛАВА 10 / ЧТО ТАКОЕ ИСКУПЛЕНИЕ?
- ГЛАВА 11 / ЧТО ТАКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ?
- ГЛАВА 12 / ЧТО ТАКОЕ ИЗБРАНИЕ?
- ГЛАВА 13 / ЧТО ЗНАЧИТ «СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ»?
- ГЛАВА 14 / ЧТО ТАКОЕ ОПРАВДАНИЕ И УСЫНОВЛЕНИЕ?
- ГЛАВА 15 / ЧТО ТАКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ И СТОЙКОСТЬ СВЯТЫХ?
- ГЛАВА 16 / ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ?
- ГЛАВА 17 / ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?
- ГЛАВА 18 / ЧТО БУДЕТ, КОГДА ВЕРНЁТСЯ ХРИСТОС?
- ГЛАВА 19 / ЧТО ТАКОЕ ПОСЛЕДНИЙ СУД?
- ГЛАВА 20 / ЧТО ТАКОЕ НЕБЕСА?
Скотт Томас - Богословская ясность и разумное применение - Введение
Наш пример для подражания – Иисус. Он правит посредством Слова и с помощью Духа. Бог наделил дарами всех Своих чад, поручив им делать учеников во всех народах посредством проповеди Его Слова. Для церкви нет иного авторитета, кроме Слова Божьего. Призыв повиноваться наставникам в Евр. 13:17 – это повеление повиноваться верно излагаемому Слову.
Авторитет руководителей целиком зависит от того, насколько точно они провозглашают Слово Божье. Главное для народа Божьего – повиноваться Его Слову. Руководители же должны возвещать Радостную весть, а также жить в соответствии с истиной Евангелия (Гал. 2:14). Единственный авторитет для церкви – Божье Слово. Иисус не делегировал Свою власть лидерам; Он всё ещё остаётся Царём, который правит Церковью, и Он всё ещё воздвигает служителей, служащих Ему. Руководство важно, но лишь такое, в котором отражается повиновение власти Царя Иисуса, которую Он имеет над Своим народом. Таким образом, руководители обязаны провозглашать Божье Слово как авторитетный принцип для жизни и стремиться соответствовать стилю руководства, явленного Иисусом посредством крестного подвига. Пусть Бог использует Слово для того, чтобы воздвигнуть лидеров, которые будут проповедовать истину ради Его славы.
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