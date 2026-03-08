Скрижали - Выпуск 27
Двадцать седьмой выпуск научного журнала «Скрижали» (2025), издаваемого Минской духовной академией под редакцией архимандрита Сергия (Акимова), представляет собой срез современных достижений в области библеистики и экзегетики Ветхого Завета. Сборник объединяет исследования ученых из Беларуси, России и Италии, предлагая глубокий филологический и богословский анализ пророческих, учительных и поэтических книг Библии. Основной акцент выпуска сделан на изучении сложных структур библейского текста — от алфавитных акростихов до космологических поэм.
В номере представлены уникальные работы по реконструкции поэтики пророка Наума, анализу лексики 118-го псалма и интерпретации загадочных стихов Книги Екклесиаста в контексте античных географических и метеорологических представлений. Особую научную ценность представляет публикация перевода эфиопской версии Книги Иова, снабженная комментариями, учитывающими как древнецерковную традицию, так и современные текстологические исследования. Завершает выпуск междисциплинарный анализ философского наследия Сёрена Кьеркегора в свете библейской антропологии.
Издание предназначено для специалистов в области библеистики, студентов духовных учебных заведений, теологов и всех, кто интересуется научным подходом к изучению Священного Писания.
Гл. ред. архимандрит Сергий (В. В. Акимов)
Минск: Издательство Минской духовной академии, 2025. — 198 с.
ISSN 2519-8165
Скрижали. Выпуск 27 - Содержание
Экзегетика Ветхого Завета:
Игумен Арсений (Соколов): Анализ алфавитной поэмы в Книге пророка Наума (1:2–8). Исследование истории реконструкции акростиха и теофанического гимна.
Архимандрит Сергий (Акимов): Интерпретация Еккл. 1:4–7. Сопоставление библейской картины мира с метеорологией Аристотеля и географией древности.
Иерей В. Д. Грицевич: Семантика праведности в 118-м псалме.
Библейские переводы: Публикация русского перевода Книги Иова с эфиопского языка (гэез), выполненная А. М. Надежкиным.
Библия и философия: Иерей М. В. Козлов: Сравнительный анализ образов Авраама и Агамемнона в трактате Кьеркегора «Страх и трепет».
Тематические доминанты выпуска
Библейская поэтика: Исследование сложных литературных форм (акростихи, параллелизмы) как ключа к богословскому смыслу.
Контекстуальный анализ: Изучение Священного Писания во взаимосвязи с античной наукой и географическими представлениями древнего Ближнего Востока.
Текстология: Введение в научный оборот редких версий библейских текстов (эфиопская традиция).
Экзистенциальное прочтение: Осмысление библейских сюжетов через призму классической европейской философии.
