Скрижали - Выпуск 27

Скрижали. Выпуск 27
Обзор журнала
Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philology Literature

Двадцать седьмой выпуск научного журнала «Скрижали» (2025), издаваемого Минской духовной академией под редакцией архимандрита Сергия (Акимова), представляет собой срез современных достижений в области библеистики и экзегетики Ветхого Завета. Сборник объединяет исследования ученых из Беларуси, России и Италии, предлагая глубокий филологический и богословский анализ пророческих, учительных и поэтических книг Библии. Основной акцент выпуска сделан на изучении сложных структур библейского текста — от алфавитных акростихов до космологических поэм.

В номере представлены уникальные работы по реконструкции поэтики пророка Наума, анализу лексики 118-го псалма и интерпретации загадочных стихов Книги Екклесиаста в контексте античных географических и метеорологических представлений. Особую научную ценность представляет публикация перевода эфиопской версии Книги Иова, снабженная комментариями, учитывающими как древнецерковную традицию, так и современные текстологические исследования. Завершает выпуск междисциплинарный анализ философского наследия Сёрена Кьеркегора в свете библейской антропологии.

Издание предназначено для специалистов в области библеистики, студентов духовных учебных заведений, теологов и всех, кто интересуется научным подходом к изучению Священного Писания.

Гл. ред. архимандрит Сергий (В. В. Акимов)

Минск: Издательство Минской духовной академии, 2025. — 198 с.
ISSN 2519-8165

Скрижали. Выпуск 27 - Содержание

  • Экзегетика Ветхого Завета:

    • Игумен Арсений (Соколов): Анализ алфавитной поэмы в Книге пророка Наума (1:2–8). Исследование истории реконструкции акростиха и теофанического гимна.

    • Архимандрит Сергий (Акимов): Интерпретация Еккл. 1:4–7. Сопоставление библейской картины мира с метеорологией Аристотеля и географией древности.

    • Иерей В. Д. Грицевич: Семантика праведности в 118-м псалме.

  • Библейские переводы: Публикация русского перевода Книги Иова с эфиопского языка (гэез), выполненная А. М. Надежкиным.

  • Библия и философия: Иерей М. В. Козлов: Сравнительный анализ образов Авраама и Агамемнона в трактате Кьеркегора «Страх и трепет».

Тематические доминанты выпуска

  • Библейская поэтика: Исследование сложных литературных форм (акростихи, параллелизмы) как ключа к богословскому смыслу.

  • Контекстуальный анализ: Изучение Священного Писания во взаимосвязи с античной наукой и географическими представлениями древнего Ближнего Востока.

  • Текстология: Введение в научный оборот редких версий библейских текстов (эфиопская традиция).

  • Экзистенциальное прочтение: Осмысление библейских сюжетов через призму классической европейской философии.

