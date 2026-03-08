Двадцать седьмой выпуск научного журнала «Скрижали» (2025), издаваемого Минской духовной академией под редакцией архимандрита Сергия (Акимова), представляет собой срез современных достижений в области библеистики и экзегетики Ветхого Завета. Сборник объединяет исследования ученых из Беларуси, России и Италии, предлагая глубокий филологический и богословский анализ пророческих, учительных и поэтических книг Библии. Основной акцент выпуска сделан на изучении сложных структур библейского текста — от алфавитных акростихов до космологических поэм.

В номере представлены уникальные работы по реконструкции поэтики пророка Наума, анализу лексики 118-го псалма и интерпретации загадочных стихов Книги Екклесиаста в контексте античных географических и метеорологических представлений. Особую научную ценность представляет публикация перевода эфиопской версии Книги Иова, снабженная комментариями, учитывающими как древнецерковную традицию, так и современные текстологические исследования. Завершает выпуск междисциплинарный анализ философского наследия Сёрена Кьеркегора в свете библейской антропологии.

Издание предназначено для специалистов в области библеистики, студентов духовных учебных заведений, теологов и всех, кто интересуется научным подходом к изучению Священного Писания.

Скрижали. Выпуск 27

Гл. ред. архимандрит Сергий (В. В. Акимов)

Минск: Издательство Минской духовной академии, 2025. — 198 с.

ISSN 2519-8165

Скрижали. Выпуск 27 - Содержание

Экзегетика Ветхого Завета: Игумен Арсений (Соколов): Анализ алфавитной поэмы в Книге пророка Наума (1:2–8). Исследование истории реконструкции акростиха и теофанического гимна. Архимандрит Сергий (Акимов): Интерпретация Еккл. 1:4–7. Сопоставление библейской картины мира с метеорологией Аристотеля и географией древности. Иерей В. Д. Грицевич: Семантика праведности в 118-м псалме.

Библейские переводы: Публикация русского перевода Книги Иова с эфиопского языка (гэез), выполненная А. М. Надежкиным.

Библия и философия: Иерей М. В. Козлов: Сравнительный анализ образов Авраама и Агамемнона в трактате Кьеркегора «Страх и трепет».

