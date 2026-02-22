Скрижали - Журнал МинДА - Ветхозаветные исследования

В журнале публикуют научные статьи, посвященные изучению Ветхого Завета. Авторы статей рассматривают проблемы герменевтики, экзегетики, богословия Ветхого Завета, а также вопросы библейской археологии и современных библейских переводов.

Интернет-сайт альманаха: http://luhot.ru/

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования» - Выпуск 10

Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов).

Минск : Ковчег, 2015. - 148 с.

ISBN 978-985-7137-41-1

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 10 – Содержание

Архимандрит Сергий (Акимов). От редакционной коллегии

Архимандрит Сергий (Акимов). Проблемные места масоретского текста Книги Екклезиаста в новом русском переводе под редакцией Μ. П. Кулакова и Μ. М. Кулакова

Игумен Арсений (Соколов). Комментарий к книге пророка Осии 3:1-5

С. Пучкова. Сокрушение сосудов горшечника как образ обновления в таинстве Крещения: традиции толкования Пс. 2:9b в Антиохии в IV-V веках

Б. А. Тихомиров. Человек в системе библейского мировосприятия. Опыт прочтения первых глав книги Бытие

Н. А. Хандога. Эсхатология святителя Викторина Петавийского в контексте толкования Шестоднева

А. С. Богданенков. Концепция «власти небесной» как основополагающий мотив философии истории в книге пророка Даниила

Приложение «Новозаветные исследования»

А. С. Богданенков. Sitz im Leben Матфеевой интерполяции «μηδέ σαββάτω» (Мф. 24:20)

Д. Б. Осипов. Новый Завет и палестинский иудаизм в исследованиях Э.П. Сандерса

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 10. – С. Пучкова. Сокрушение сосудов горшечника как образ обновления в таинстве Крещения: традиции толкования Пс. 2:9b в Антиохии в IV-V веках

В III-IV веках существовали также другие понимания Пс. 2:9. Например, о сокрушении сосудов, то есть язычников, уверовавших во Христа, жезлом пастырским на пользу им самим говорит Ориген и, возможно в след за ним, святой Василий Великий - о сокрушении «бренного и перстного ко благу пасомых». Образ жезла железного как Римского царства в связи пророчеством Даниила (Дан. 2:40) мы встречаем в комментарии на псалмы, предположительно принадлежащем Евсевию Кесарийскому, в огласительных беседах святого Кирилла Иерусалимского и в одном из слов святого Григория Богослова. У святого Григория также находится место, где, как у Дидима, жезл железный противопоставляется жезлу пастырскому как жезл, которым Бог наказывает, жезлу, которым Он наставляет.

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 11

Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (Акимов).

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2016.-144 с.

ISBN 9789-985-7145-09-9

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 11 – Содержание

Архимандрит Сергий (Акимов). От редакционной коллегии

Г. В. Синило. Поэтика Книги Хвалений и мировая лирическая поэзия

Архимандрит Сергий (Акимов). Проблемы перевода и толкования Еккл. 1:4-7

Игумен Арсений (Соколов). Ос 4:1-3 как «программное введение» в Ос 4-11

А. С. Богданенков. От конфессионального догматизма к поликонфессиональному компромиссу: идеология перевода трудных мест в Современном переводе Библии под редакцией М. П. Кулакова и М. М. Кулакова на примере Дан. 8:8, 9

А. А. Торканевский. Библейские основы этического учения в Первом Послании к коринфянам Климента Римского

А. С. Богданенков. Концепция «власти небесной» как основополагающий мотив философии истории в книге пророка Даниила

Иеромонах Аркадий (Лозовский). Загадка «Медного свитка» (3Q15): теории и интерпретации

Приложение «Рецензии»

Б. Бюркле. «Единство церкви в Новом Завете»

А. Тихомиров. Шварц Ганс. «Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды»

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 11 – А. А. Торканевский. Библейские основы этического учения в Первом Послании к коринфянам Климента Римского

Во-первых, анализ Послания показывает, что это скорее назидательное, дидактическое произведение, нежели вероучительное. Хотя автор и касается вопросов церковного устройства, эсхатологии и христологии, все же нравственные увещевания преобладают над догматикой. Вопросы вероучения не разработаны настолько, как вопросы этики. Очень важно, что морально-нравственные нормы, проповедуемые Климентом, носят выраженный сотериологический оттенок. Климент выстраивает четкую модель поведения, которая может привести христианина ко спасению.

Во-вторых, очевидно, что принципиальные моменты этического учения Климента основаны на библейских примерах. Причем это преимущественно принципы, отраженные в Ветхом Завете. Чаще всего примером, иллюстрирующим высокие нравственные идеалы, является ветхозаветный праведник. Реже - сам Спаситель. Исходя из даты создания документа, можно заключить, что это, возможно, самый ранний неканонический христианский памятник, где приводятся новозаветные цитаты.

В-третьих, важнейшими этическими категориями для автора послания являются смирение и любовь. Одним из самых пагубных пороков он считает зависть. В понимании Климента люди делятся на две категории по моральному принципу - положительные и отрицательные. Среднего, промежуточного варианта для Климента не существует.

В целом же, Первое Послание Климента демонстрирует начальный этап развития христианской этики. Данному периоду стоит уделять особое внимание, поскольку именно в то время начинал формироваться нравственный идеал человека, каким его видели отцы и учители еще неразделенной Церкви. Это обстоятельство представляется важным и актуальным для поддержания диалога между Православной и Римско-католической Церквями. Наконец, нравственными нормами, изложенными святым Климентом, может и должен руководствоваться также современный христианин.

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 13

Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (Акимов)

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2017.-162 с.

ISSN 2519-8165 (Print)

ISSN 2519-8173 (Online)

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 13 – Содержание

Архимандрит Сергий (Акимов). От редакционной коллегии

Г. В. Синило. Книга Плача (Плач Иеремии) в контексте мировой культуры

Иеродиакон Аркадий (Лозовский). Богословие «Великих литургий» освящения Храма при Соломоне и Езекии (2 Пар. 5:5-7:10; 3 Цар. 8:3-66; 2 Пар. 29)

Игумен Арсений (Соколов). Искать Бога и не найти Его. Комментарий к Ос. 5:1-7

Архимандрит Сергий (Акимов). В поисках утраченного Эдема: толкование Еккл. 2:4-12

Иерей Александр Юрьевич Зиновкин. Календарная проблема «Астрономической Книги Еноха» и кумранской рукописи «Вседневные молитвы» (4q503): от теории к практике

Приложение «Новозаветные исследования»

Н. А. Хандога. Эсхатология святителя Викторина Петавийского (на примере толкования XXV главы Евангелия от Матфея)

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 13 – Н. А. Хандога. Эсхатология святителя Викторина Петавийского (на примере толкования XXV главы Евангелия от Матфея)

Для святителя Викторина Петавийского (ок. 230-303/304) как одного из святых отцов доникейского периода особую важность представляют две темы - начало и конец творения, то есть космология и эсхатология. Естественно, в его творениях есть раскрытие и других тем, таких как христология и сотериология, экклезиология и т.д. Однако для него как для человека глубоковерующего нужно было донести до своей паствы одну важную мысль - Бог-Творец не только присутствует в нашем мире в начале и конце творения, но и на протяжении всей истории его существования. Поэтому он пишет специальные трактаты - «О сотворении мира» (ок. 250), «Толкование на Апокалипсис» (ок. 260) и «О десяти девах» (после 260).

Трактат «О десяти девах» святителя Викторина Петавийского является одним из первых толкований на XXV главу Евангелия от Матфея, в которой Господь Иисус Христос сравнивает Царство Небесное с десятью девами, из которых пять были мудрыми, а пять - неразумными (см.: Мф. 25:1-13). Возможно, это часть утерянного трактата «Толкования на Евангелие от Матфея» Петавийского святителя, о котором упоминает блаженный Иероним Стридонекий (ок. 347-419/420) или небольшое сочинение (возможно, проповедь), входящее в состав «других произвидений» святителя Викторина, о котором также упоминает блаженный Иероним.

Как бы то ни было, в данном трактате раскрывается учение о последних судьбах мира и человечества в эсхатологической перспективе: что каждый человек в земной жизни посеет, то в «вечной жизни» и пожнет (см.: Гал. 6:7-8). Другими словами, загробная жизнь каждого зависит от мыслей, слов и поступков, совершенных ежесекундно, ежеминутно и т. д. Поэтому святитель Викторин Петавийский справедливо считает, что всех православных христиан можно разделить на две группы - благочестивые (пять мудрых дев) и неблагочестивые (пять неразумных дев).

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 14 Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов). Минск : Издательство Минской духовной академии, 2017.-146 с. Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 14 - Содержание От редакционной коллегии - Архимандрит Сергий (Акимов) Интеллектуальный и творческий вклад Галины Синило в современную библеистику - Архимандрит Сергий (Акимов)

חסד в книге пророка Осии - Игумен Арсений (Соколов)

О языковых, литературных и богословских факторах, которые могли влиять на перевод Псалтири в Септуагинте - Л. Ю. Мусина

Яхве в «совете Эла»: псалом 81 (82) в свете угаритских текстов - Диакон Леонид Джалилов

«И возвеличился я, и разбогател...». Царская биография в Книге Екклезиаста и древнеегипетские биографии вельмож - Архимандрит Сергий (Акимов)

Древнеегипетский памятник «Обличения поселянина» и библейская Книга Притчей Соломоновых - А. Т. Цибульский

Блаженный Иероним и Гекзапла Оригена - Протодиакон Роман Штаудингер ПРИЛОЖЕНИЕ «Новозаветные исследования» Рим. 2:15: Συν€1δησις ; язычников или совесть как общеантропологический феномен - Иерей Алексий Раздоров Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 16

Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов). Минск : Издательство Минской духовной академии, 2018.- 162 с. Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 16 - Содержание Ранние раввины, Ориген и Августин Иппонский по вопросу экзегезы Быт. 1:26 и Быт. 2:7 - А. В. Данилов

Рецепция Книги Экклесиаста в еврейской культуре эпохи Второго Храма - Г. В. Синило

Связь библейской литературы мудрости с общим контекстом ветхозаветного богословия - Иерей Александр Бойко

Нечестие на месте правды: комментарий на Еккл. 3:16 - Архимандрит Сергий (Акимов)

Образ Премудрости в книге Притчей Соломоновых - Иерей Георгий Андрианов

Свитки Мертвого моря в свете ближневосточного и греко-римского библиотечного дела - Иеромонах Аркадий (Лозовский)

Персона до персонализма. Человек в «Одах Соломона» - Иерей Александр Сатомский ПРИЛОЖЕНИЕ «Новозаветные исследования» Проблема материального обеспечения Церкви в Посланиях апостола Павла к Коринфянам - Иерей Тимофей Черепенников

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 17

Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов). Минск : Издательство Минской духовной академии, 2019.- 156 с. Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 17 - Содержание Антропологический ключ к экзегезе Оригеном Священного Писания - А, В. Данилов

«Нет ничего нового под солнцем»: проблемы толкования Еккл. 1:9-11 - Архимандрит Сергий (Акимов)

Иероним и Гекзапла Оригена: методологические особенности экзегезы Иеронима в контексте использования им Гекзаплы Оригена (на основании комментария Иеронима на 31 главу Книги пророка Иеремии) - Протодиакон Роман Штаудингер

Нашла ли Эйлат Мазар дворец Давида в Иерусалиме? - Протоиерей Димитрий Юревич

«Слушай, Израиль!» Слушание слова во Второзаконии - Альберто Мелло

ПРИЛОЖЕНИЕ «Новозаветные исследования»

Бог не искушает злом: вариант прочтения Иак. 1:13 в контексте древних представлений о Божественной автократии - А. А. Тарасенко

Обзор некоторых вопросов авторства эпилога Евангелия от Иоанна - Диакон Владимир Зыков