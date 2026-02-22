Скрижали - Журнал МинДА - Новозаветные исследования - 4-19

Интернет-сайт альманаха: http://luhot.ru/

Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 4 Сост. и гл. ред. В. В. Акимов.

Минск : Ковчег, 2012.- 142 с.

ISBN 978-985-7055-09-8

Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 4 – Содержание

В. В. Акимов. От редакционной коллегии

Карл-Вильгельм Нибур. Приветственный адрес участникам Иеронимовских чтений от Восточноевропейской комиссии Международного общества исследователей Нового Завета

Протоиерей Д. Н. Савин. Ординарный профессор Η. Н. Глубоковский и его «Замечания на славяно-русский текст Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна» (история рукописи)

Η. Н. Глубоковский. Замечания на славяно-русский текст Евангелия Иоанна (Ин. 1)

Протоиерей А. В. Васин. Цитирование псалма 109 в синоптических Евангелиях в перспективе интерпретации псалма в других новозаветных книгах

В. В. Лозовский. 1 lQTa XV 01-5 (семь корзин с хлебами) и Мк. 8:14-21

Священник А. Раздоров. Изгнание торгующих из Храма по Евангелию от Иоанна: хронологическая проблема

Диакон С. Г. Рогальский. Особенности толкования книги Апокалипсис

Диакон Н. В. Шульмин. Расторжение брака в свете учения Библии и Корана

В. В. Акимов. Крестные страдания и смерть Иисуса Христа в иконографии Востока и Запада

V.V. Akimov. Jesus Christ’s sufferings and death in the iconography of the East and the West

Книга Откровения богата ссылками и аллюзиями на Ветхий Завет. Их насчитывается 285, это больше, чем в любом другом произведении Нового Завета. Они не случайны, но существенны для осознания смысла. Без осознания этих аллюзий, не заметив их, смысл многих, если не всех, образов почти недоступен для понимания. Если нас удивляет, что средний христианин в Асии мог понять во всем этом множестве намеков и образов, то следует вспомнить, что иудеохристианский характер большинства из этих церквей делал для них Ветхий Завет гораздо более понятным и близким, чем для большинства наших современных христиан.

Наряду с аллюзиями на Ветхий Завет, образы Апокалипсиса отражают мифологию современного Иоанну мира. Можно проследить, как отразились в этой книге некоторые широко известные мифы Древней Греции, как отразились, например, астрологические представления Вавилона или идея вторжения с Востока, из-за Евфрата (9:13-19; 16:12), где отражена реальная политическая опасность для Римской империи I века со стороны Парфянского царства.

Жестокая и чуждая цивилизация казалась для римлян страшной угрозой, хотя для многих подданных Рима на востоке империи парфянское вторжение казалось освобождением от римского угнетения. Так апостол Иоанн использует образы, мифы, надежды и опасения своих современников, чтобы сделать все это элементами христианского пророчества.

Все эти образы и символы надо понимать в специфической ситуации первых читателей книги, в их социальной, политической, культурной, религиозной ситуации. Книга Апокалипсис должна была быть понятна читателю как из иудеохристианского окружения, так и читателю из среды язычников. Поэтому поняв книгу в границах того времени, мы сможем использовать ее смысл и значение для нашего времени.

Образы книги Откровения требуют тщательного изучения, если современный читатель желает постичь ее богословский и жизненный смысл. Благодаря непониманию образов и того, как они передают смысл, возникло множество неправильных, произвольных и самых фантастических толкований Апокалипсиса и в древности, и у наших «просвешенных» современников.