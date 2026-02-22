Скрижали - Журнал МинДА - Новозаветные исследования - 4-19

Скрижали - Новозаветные исследования - Журнал Минской Духовной Академии
В журнале "Скрижали" публикуются научные статьи, посвященные изучению Нового Завета. Авторы статей рассматривают проблемы герменевтики, экзегетики, богословия Нового Завета, а также вопросы библейской археологии, современных библейских переводов и иконографии.
Интернет-сайт альманаха: http://luhot.ru/
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 4
Сост. и гл. ред. В. В. Акимов.
Минск : Ковчег, 2012.- 142 с.
ISBN 978-985-7055-09-8
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 4 – Содержание
- В. В. Акимов. От редакционной коллегии
- Карл-Вильгельм Нибур. Приветственный адрес участникам Иеронимовских чтений от Восточноевропейской комиссии Международного общества исследователей Нового Завета
- Протоиерей Д. Н. Савин. Ординарный профессор Η. Н. Глубоковский и его «Замечания на славяно-русский текст Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна» (история рукописи)
- Η. Н. Глубоковский. Замечания на славяно-русский текст Евангелия Иоанна (Ин. 1)
- Протоиерей А. В. Васин. Цитирование псалма 109 в синоптических Евангелиях в перспективе интерпретации псалма в других новозаветных книгах
- В. В. Лозовский. 1 lQTa XV 01-5 (семь корзин с хлебами) и Мк. 8:14-21
- Священник А. Раздоров. Изгнание торгующих из Храма по Евангелию от Иоанна: хронологическая проблема
- Диакон С. Г. Рогальский. Особенности толкования книги Апокалипсис
- Диакон Н. В. Шульмин. Расторжение брака в свете учения Библии и Корана
- В. В. Акимов. Крестные страдания и смерть Иисуса Христа в иконографии Востока и Запада
- V.V. Akimov. Jesus Christ’s sufferings and death in the iconography of the East and the West
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 4 – Диакон С. Г. Рогальский. Особенности толкования книги Апокалипсис
Книга Откровения богата ссылками и аллюзиями на Ветхий Завет. Их насчитывается 285, это больше, чем в любом другом произведении Нового Завета. Они не случайны, но существенны для осознания смысла. Без осознания этих аллюзий, не заметив их, смысл многих, если не всех, образов почти недоступен для понимания. Если нас удивляет, что средний христианин в Асии мог понять во всем этом множестве намеков и образов, то следует вспомнить, что иудеохристианский характер большинства из этих церквей делал для них Ветхий Завет гораздо более понятным и близким, чем для большинства наших современных христиан.
Наряду с аллюзиями на Ветхий Завет, образы Апокалипсиса отражают мифологию современного Иоанну мира. Можно проследить, как отразились в этой книге некоторые широко известные мифы Древней Греции, как отразились, например, астрологические представления Вавилона или идея вторжения с Востока, из-за Евфрата (9:13-19; 16:12), где отражена реальная политическая опасность для Римской империи I века со стороны Парфянского царства.
Жестокая и чуждая цивилизация казалась для римлян страшной угрозой, хотя для многих подданных Рима на востоке империи парфянское вторжение казалось освобождением от римского угнетения. Так апостол Иоанн использует образы, мифы, надежды и опасения своих современников, чтобы сделать все это элементами христианского пророчества.
Все эти образы и символы надо понимать в специфической ситуации первых читателей книги, в их социальной, политической, культурной, религиозной ситуации. Книга Апокалипсис должна была быть понятна читателю как из иудеохристианского окружения, так и читателю из среды язычников. Поэтому поняв книгу в границах того времени, мы сможем использовать ее смысл и значение для нашего времени.
Образы книги Откровения требуют тщательного изучения, если современный читатель желает постичь ее богословский и жизненный смысл. Благодаря непониманию образов и того, как они передают смысл, возникло множество неправильных, произвольных и самых фантастических толкований Апокалипсиса и в древности, и у наших «просвешенных» современников.
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 12
Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (Акимов).
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2016. - 148 с.
ISBN 978-985-7145-10-2
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 12 – Содержание
- Архимандрит Сергий (Акимов). От редакционной коллегии
- Ф. С Литвинов. Светильник тела и внутренняя тьма. Критико-экзегетическое исследование Мф. 6:22-23 в контексте Q документа
- Иерей Алексий Раздоров. Исторический экскурс в исследование вопроса о происхождении и определении антропологического понятия συνείδησις апостола Павла в западной библеистике
- Д. Б. Осипов. Христианская гебраистика в историческом развитии
- Н. А. Хандога. Эсхатология блаженного Иеронима Стридонского (на примере толкования ΧΧ-ΧΧΙ глав Откровения Иоанна Богослова)
- Д. Б. Осипов. Барт Эрман - вызов христианской традиции или вызов «библицизму»?
- Приложение 1 «Ветхозаветные исследования»
- Архимандрит Сергий (Акимов). Проблемы толкования и перевода Еккл. 11:1-6
- Иерей Александр Бойко. Значение противопоставления понятий לקגרון (польза) и טוב (благо) для понимания Книги Екклесиаста
- Диакон Леонид Джалилов. Боги или люди? К истории интерпретации 81(82) псалма
- Приложение 2 «Рецензии»
- Архимандрит Сергий (Акимов). Митрополит Иларион (Алфеев). «Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1. Начало Евангелия»
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 12 – Диакон Леонид Джалилов. Боги или люди? К истории интерпретации 81(82) псалма
Таким образом, мы видим, что двойственность, заложенная в псалме 81(82), говорящем о земной справедливости на фоне сцены небесного совета, стала причиной его неоднократной радикальной переинтерпретации. Традиционной экзегезе было в целом важно исключить политеистическое прочтение псалма и перевести его в земной социальный план, для чего в псалме есть определенный потенциал. Но это происходило иногда путем достаточно сложных построений, объясняющих, как можно понять слово «боги» иносказательно и проигнорировать буквальный смысл первого стиха. Исследования XX века, поместив псалом в контекст ближневосточных мифологических текстов, показали, что за этой сценой лежат остатки древних политеистических представлений. Некоторые из этих исследований игнорировали, в свою очередь, стихи, относящиеся к социальным отношениям на земле, не вписывающиеся в эту мифологическую картину.
С равной убедительностью проинтерпретировать все стихи псалма в рамках одной гипотезы оказалось настолько сложно, что даже было высказано мнение о том, что «псалом обладает настолько уникальными для Псалтири чертами, что, вполне возможно, не получится придумать ни одной его интерпретации, удовлетворительно объясняющей все его содержание». При отсутствии в науке единого взгляда на изначальный смысл этого псалма можно отметить, что наметилась и третья линия исследований, признающая, что в псалме содержатся остатки политеистических представлений, но эти боги оказываются пораженными и лишенными своего божественного статуса, причем это поражение они терпят на земном социальном уровне человеческих отношений.
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 15
Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов).
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2018.-170 с.
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 15 - Содержание
- Вознесение в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов (Лк. 24:50-53; Деян. 1:9-11): нарративная функция и богословское значение в двойном произведении Луки - Томас Шумахер
- Personified Wisdom in the Sayings Gospel Q - F. Litvinau
- Апостол Павел и его совесть: богословско-экзегетическое осмысление συν^ίδησις в Рим. 9:1-2 - Иерей Алексий Раздоров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Ветхозаветные исследования»
- «Глуп пророк, безумен человек духа». Комментарий к Ос. 9:7-9 - Игумен Арсений (Соколов)
- Неужели и Иона во пророках? Опыт прочтения Книги пророка Ионы с позиций деконструктивизма - Иерей Алексей Волчков
- Гимн мимолетной упорядоченности: особенности структуры и содержания Еккл. 3:1-9 - Архимандрит Сергий (Акимов)
- Метод толкования 118 псалма святителем Феофаном Затворником - Иеромонах Иртей (Пиковский)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Рецензии»
- Роберт Эйзенман и его magnum opus «Иаков, брат Иисуса, и свитки Мертвого моря» (Рец.: Eisenman R. James the Brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls I: The Historical James, Paul the Enemy, and Jesus' Brothers as Apostles. Nashville: Grave Distractions Publications, 2012; Eisenman R. James the Brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls II: The Damascus Code, the Tent of David, the New Covenant, and the Blood of Christ. Nashville: Grave Distractions Publications, 2012) - А. А. Тарасенко
Девятнадцатый выпуск библейского журнала «Скрижали» выходит в серии «Новозаветные исследования» и представляет научные статьи, посвященные проблемам библейских переводов и экзегетики, изучению книг Библии в контексте древней греко-римской культуры, рассмотрению библейских текстов в рамках иудейской и святоотеческой традиций.
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 19
Cост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов).
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. – 162 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 19 - Содержание
- Архимандрит Сергий (Акимов). От редакционной коллегии
- А. В. Данилов. «Толкования на Евангелие от Матфея» как доказательство отсутствия у Оригена антропологии переселения душ
- А. А. Тарасенко. Эрос vs. агапе: Пир Платона и Ин. 13–17
- Иеромонах Аркадий (Лозовский). Nero-redivivus и Liber genealogus: патристический аспект толкования Откр. 13:18
- Иерей Михаил Самков. Теории коммуникации и их влияние на теорию перевода
- Диакон А. С. Викулов. Сила и «бессилие» Христа в Евангелии от Матфея
- ПРИЛОЖЕНИЕ «Ветхозаветные исследования»
- Архимандрит Сергий (Акимов). Проблемы перевода Еккл. 1:9
Скрижали. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 19 - А. А. Тарасенко. Эрос vs. агапе: Пир Платона и Ин. 13–17
Ко времени написания Четвертого Евангелия Пир Платона – своеобразная ода любви, «первая новелла в истории» – уже имел достаточно широкое хождение и заметное влияние в греко-римском мире, в том числе ереди эллинизированных евреев. Лучшее доказательство этому встречается в кратком анализе одноименных диалогов афинян Платона и Ксенофонта, сделанном Филоном Александрийским в трактате "О созерцательной жизни" (Philo. Vita cont., 57-62). Известный библейский экзегет разделяет их по содержанию:
"Среди симпозиумов в Элладе, наиболее нашумевших и примечательных, существуют два, на которых Сократу довелось присутствовать - один у Каллия по случаю победы и венка Автолика, другой же в доме Агафона. ... В самом деле, гедонизм (ήδονάς) присущ обоим, человеческое же имеется у Ксенофонта: флейтистки, и танцоры, и кудесники, и сатирики, шутящие и жестикулирующие, премного думающие о себе, и прочие увеселения. Платоновский же почти целиком об Эроте, не о [том, который между] мужчинами [и] женщинами или женщинами [и] мужчинами собственно действует, ибо такое вожделение - естественный закон, но [между] мужчинами и подобными им, различающимися только возрастом (57-59)".
Под конец, как и прежде (§40-56), он не удержался от обличительной патетики, близкой той, что позже встречается у апостола Павла (Рим. 1:18-32; Флп. 3:19). Этот анализ был сделан задолго до написания Четвертого Евангелия и наверняка отражает мнение античных интеллектуалов и критиков, уже сложившееся к тому времени. Здесь показателен сам выбор произведений языческих авторов, которые по мысли еврейского философа из Александрии лучше других иллюстрировали традицию философской выпивки. А для контраста (άντιτάξας в §40) «с симпозиумами других [людей]» он рассказывает с нотками идеализации о пирах египетских терапевтов.
