В Русской Православной Церкви возникло относительно небольшое по числу, но достаточно активное в своей деятельности сообщество исследователей библейской археологии. 17–18 мая 2011 г. у представителей сообщества впервые появилась возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы в рамках Международной научной конференции «Библия и археология: междисциплинарные подходы в библейской и раннехристианской истории», проведенной Смоленской православной духовной семинарией. Ряд докладов конференции, посвященных вопросам библейской археологии, публикуется в виде специального выпуска журнала «Христианское чтение», который я и представляю.

Этот номер журнала — очередной совместный проект Санкт-Петербургской православной духовной академии и Смоленской православной духовной семинарии, выполняемый в рамках договора о сотрудничестве, подписанном в марте 2010 г. Редакция надеется, что публикация материалов конференции послужит дальнейшему развитию библейской археологии в России и будет способствовать более активному привлечению историко-археологического материала для экзегезы Священного Писания.

Библейская археология Нового Завета

Библейская археология Ветхого Завета

Кумранистика

Античная археология

Церковная археология

История древней Церкви

Христианское чтение - №5 2011 - Научно-богословский журнал - Специальный выпуск - Библейская археология - От редакции

Одним из важных условий глубокого и всестороннего понимания смысла Священного Писания является восстановление исторического, культурного, политического и религиозного контекста библейских событий, а также обстановки, в которой были написаны библейские книги. Церковная экзегеза на протяжении последних полутора столетий уделяла немало внимания использованию археологических сведений для толкования Священного Писания. Уже в конце XIX – начале XX в. в России появились первые опыты толкования Библии с учетом истории и археологии Древнего Востока, которые принадлежали профессорам Санкт-Петербургской духовной академии А.П. Лопухину и И.Г. Троицкому, Киевской духовной академии А.А. Олесницкому и В.П. Рыбинскому, Казанской духовной академии П.А. Юнгерову. В период трагических событий XX века, полностью прервавших в России библейские исследования, библейская археология как новая и перспективная наука разрабатывалась на Западе трудами таких выдающихся ученых, как У.Ф. Олбрайт, Э. Райт, Н. Глюк, К. Кеньон и многих других. Мощным импульсом к археологическим исследованиям на территории Палестины стало создание государства Израиль и возникновение израильской школы археологии.

Важность археологических исследований для изучения Св. Писания осознавалась и в возрожденных после Второй мировой войны духовных академиях — об этом говорил митрополит Никодим (Ротов), указывая на задачи учебного процесса в Ленинградской духовной академии 1. К сведениям из библейской археологии и истории древнего мира прибе- гают и современные православные экзегеты — в частности, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих беседах о православной вере 2.

Возникшее в археологии в последнее время такое направление, как теоретическая археология 3, ставящее своей задачей не раскопки, а анализ и установление взаимной связи уже найденных во время полевых работ артефактов, очертило ту нишу, которую призвана занять современная библейская археология. Последняя должна выступить сегодня в качестве аналитической дисциплины, поскольку задача анализа огромного массива имеющегося археологического материала дополняется для нее специфической задачей соотнесения этого материала с библейским текстом, а также с внебиблейскими письменными источниками.

В русле такого определения дисциплины и понимания задач библейской археологии активизировались исследования в этом направлении в духовных академиях и семинариях. Начиная с 2007 г., под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви и по благословению его председателя, архиепископа Верейского Евгения, а с 2008 г. при содействии ректора Санкт-Петербургской православной духовной академии епископа Гатчинского Амвросия и ректора Смоленской православной духовной семинарии протоиерея Георгия Урбановича, преподавателями и студентами церковных вузов совершаются ежегодные экспедиции на Св. Землю и в другие страны библейского ареала. В них принимают участие представители Санкт-Петербургской и Московской духовных академий, ЦНЦ «Православная энциклопедия», Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Смоленской, Екатеринбургской и Джорданвилльской духовных семинарий. Во время экспедиций изучаются археологические объекты и артефакты, производится их фото- и видеофиксация, привлекаются к изучению отчеты о раскопках и другая археологическая литература.