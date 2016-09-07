В Русской Православной Церкви возникло относительно небольшое по числу, но достаточно активное в своей деятельности сообщество исследователей библейской археологии. 17–18 мая 2011 г. у представителей сообщества впервые появилась возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы в рамках Международной научной конференции «Библия и археология: междисциплинарные подходы в библейской и раннехристианской истории», проведенной Смоленской православной духовной семинарией. Ряд докладов конференции, посвященных вопросам библейской археологии, публикуется в виде специального выпуска журнала «Христианское чтение», который я и представляю.
Этот номер журнала — очередной совместный проект Санкт-Петербургской православной духовной академии и Смоленской православной духовной семинарии, выполняемый в рамках договора о сотрудничестве, подписанном в марте 2010 г. Редакция надеется, что публикация материалов конференции послужит дальнейшему развитию библейской археологии в России и будет способствовать более активному привлечению историко-археологического материала для экзегезы Священного Писания.
Христианское чтение - №5 2011 - Научно-богословский журнал - Специальный выпуск - Библейская археология
ISSN 1814-5574
Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2011.
Христианское чтение - №5 2011 - Научно-богословский журнал - Специальный выпуск - Библейская археология - Содержание
Библейская археология Нового Завета
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Протоиерей Георгий Урбанович. Церковь и римская власть в I в. (малоазийский регион) в литературных источниках и по материалам археологическихисследований
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К.В. Неклюдов. Период правления тетрарха Ирода Антипы по данным археологии
Библейская археология Ветхого Завета
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Протоиерей Димитрий Юревич. Анализ современных теорий завоевания евреями Ханаана: методология и археологические свидетельства
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Священник Александр Тимофеев. Загадка Сихема: библейско-археологическийэкскурс
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Иеромонах Варлаам (Горохов). Историко-археологический контекст времени правления древнеизраильского царя Давида
Кумранистика
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Протоиерей Димитрий Гольцев. Идеальный Храм по Храмовому свитку
Античная археология
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О.Г. Ребизов. Археологические исследования в Александрии Египетской:проблемы и перспективы
Церковная археология
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М.М. Казаков. Десакрализация язычества: свидетельства археологии
История древней Церкви
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С.А. Сахаров. Особенности правового статуса духовенства в Поздней Римской империи (по данным «Кодекса Феодосия»)
Христианское чтение - №5 2011 - Научно-богословский журнал - Специальный выпуск - Библейская археология - От редакции
Одним из важных условий глубокого и всестороннего понимания смысла Священного Писания является восстановление исторического, культурного, политического и религиозного контекста библейских событий, а также обстановки, в которой были написаны библейские книги. Церковная экзегеза на протяжении последних полутора столетий уделяла немало внимания использованию археологических сведений для толкования Священного Писания. Уже в конце XIX – начале XX в. в России появились первые опыты толкования Библии с учетом истории и археологии Древнего Востока, которые принадлежали профессорам Санкт-Петербургской духовной академии А.П. Лопухину и И.Г. Троицкому, Киевской духовной академии А.А. Олесницкому и В.П. Рыбинскому, Казанской духовной академии П.А. Юнгерову. В период трагических событий XX века, полностью прервавших в России библейские исследования, библейская археология как новая и перспективная наука разрабатывалась на Западе трудами таких выдающихся ученых, как У.Ф. Олбрайт, Э. Райт, Н. Глюк, К. Кеньон и многих других. Мощным импульсом к археологическим исследованиям на территории Палестины стало создание государства Израиль и возникновение израильской школы археологии.
Важность археологических исследований для изучения Св. Писания осознавалась и в возрожденных после Второй мировой войны духовных академиях — об этом говорил митрополит Никодим (Ротов), указывая на задачи учебного процесса в Ленинградской духовной академии1. К сведениям из библейской археологии и истории древнего мира прибе- гают и современные православные экзегеты — в частности, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих беседах о православной вере2.
Возникшее в археологии в последнее время такое направление, как теоретическая археология3, ставящее своей задачей не раскопки, а анализ и установление взаимной связи уже найденных во время полевых работ артефактов, очертило ту нишу, которую призвана занять современная библейская археология. Последняя должна выступить сегодня в качестве аналитической дисциплины, поскольку задача анализа огромного массива имеющегося археологического материала дополняется для нее специфической задачей соотнесения этого материала с библейским текстом, а также с внебиблейскими письменными источниками.
В русле такого определения дисциплины и понимания задач библейской археологии активизировались исследования в этом направлении в духовных академиях и семинариях. Начиная с 2007 г., под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви и по благословению его председателя, архиепископа Верейского Евгения, а с 2008 г. при содействии ректора Санкт-Петербургской православной духовной академии епископа Гатчинского Амвросия и ректора Смоленской православной духовной семинарии протоиерея Георгия Урбановича, преподавателями и студентами церковных вузов совершаются ежегодные экспедиции на Св. Землю и в другие страны библейского ареала. В них принимают участие представители Санкт-Петербургской и Московской духовных академий, ЦНЦ «Православная энциклопедия», Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Смоленской, Екатеринбургской и Джорданвилльской духовных семинарий. Во время экспедиций изучаются археологические объекты и артефакты, производится их фото- и видеофиксация, привлекаются к изучению отчеты о раскопках и другая археологическая литература.
Уже можно говорить о первых, хотя и относительно скромных, результатах этой деятельности. Как в духовных академиях обеих столиц, так и в ряде региональных семинарий введены принципиально новые курсы библейской археологии, в преподавании которых активно используются материалы, полученные во время упомянутых экспедиций, в том числе — фотографии и видеозаписи археологических объектов. Кафедра библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии издала мультимедийное учебное пособие по библейской археологии на DVD для студентов богословских вузов, содержащее подробные описания, фото- и видеоматериалы объектов Св. Земли4; готовятся к изданию аналогичные пособия по Малой Азии и Иордании. В Смоленской православной духовной семинарии изданы альманах5 и монография6 по археологии Малой Азии. Сообщение о подготовке учебного диска по библейской археологии поступило также из Московской православной духовной академии7.
1. Никодим (Ротов), митр. Слово, посвященное 30-летию Ленинградской духовной академии // Журнал Московской Патриархии. 1977. № 3. С. 13–14.
2. Кирилл (Гундяев), Патриарх Московский и всея Руси. Слово пастыря. Бог и человек. История спасения: Беседы о православной вере. 3-е изд. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2009. 424 с., илл. См., напр.: С. 80, 93, 96, 100–102, 145, 196–199, 205, 290, 293, 305 и др.
3. Подробнее см., напр.: Клейн Л.С. Введение в теоретическую археологию. Кн. 1. Метаархеология. СПб., 2004. 470 с.
4. Библейская археология. Вып. 1. Святая земля / Мультимедийное учебное пособие на DVD. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2010. [Электронный ресурс].
5. Стопами святых апостолов. Церковно-исторический альманах Смоленской православной духовной семинарии. Малая Азия 2009–2010. Смоленск, 2010. 170 с., илл.
6. Урбанович Г., прот. Семь Церквей Апокалипсиса. Церковно-археологический очерк. Смоленск, 2011. 264 с., илл.
7. Библейская история и археология // Портал «Богослов.Ru». Дата обновления: 10.04.2008. URL: http://bogoslov.ru/biblio/text/295645/index.html (дата обращения: 10.09.2011).
О файле
За основу был взят pdf файл этого номера журнала, но он весил аж 158 мегов. Поэтому был сделан djvu вариант размером меньше 10 мегов отличного качества.
Приглашаетесь не только оценить качество файла, но и полезность материалов в журнале.
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