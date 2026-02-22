Журнал "Скрижали" - Ветхозаветные исследования - Журнал Минской духовной академии - №№ 2-9 В журнале публикуют научные статьи, посвященные изучению Ветхого Завета. Авторы статей рассматривают проблемы герменевтики, экзегетики, богословия Ветхого Завета, а также вопросы библейской археологии и современных библейских переводов. Интернет-сайт альманаха: http://luhot.ru/ Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 2 Сост. и гл. ред. В. В. Акимов. - Минск : Ковчег, 2011.- 152 с. Издается по решению кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ (протокол №3 от 24.10.2011 г.). ISBN 978-985-7006-47-2 Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 2 - Содержание От редакционной коллегии - В. В. Акимов

Загадки Экклесиаста: особенности языка, проблема авторства и художественное своеобразие книги - Г. В. Синило

Древнеегипетские «Обличения поселянина» и библейская Книга Екклезиаста - В. В. Акимов

Антиох IV (Епифан) в «Деяниях греческого царя» (4Q248) - В. В. Лозовский

Толкование слов «из чрева прежде денницы родих тя» (Пс. 109:3с) в трудах экзегетов Восточной Церкви IV-V века - Протоиерей А. В. Васин

Теория скопоса - Священник М. Самков Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 2 - Г. В. Синило - Загадки Экклесиаста: особенности языка, проблема авторства и художественное своеобразие книги Сэфер Когэлет - Книга Экклесиаста, или - в русской классической традиции - Екклесиаста, - одна из самых цитируемых, самых читаемых и самых загадочных книг библейского канона. По количеству интерпретаций и самых разнообразных прочтений ее перевесит разве что не менее загадочная Песнь Песней, также связываемая с именем Соломона. Интерес к Книге Экклесиаста угаснет, вероятно, только с родом человеческим, ибо речь в ней идет о самых важных проблемах бытия и сознания - проблемах, именуемых экзистенциальными. В чем смысл нашей хрупкой и краткой жизни? Есть ли вообще этот смысл, если мир так абсурден и наполнен страданиями? В чем предназначение человека на этой земле? Может ли он постичь замысел Творца? Возможны ли радость и счастье в бренном, непостижимом и все равно прекрасном мире? И кто он, Экклесиаст? Великий скептик или даже циник? Эпикуреец? Стоик? Безудержный пессимист или столь же безудержный оптимист? Вольтер считал его близким Эпикуру, а Э. Ренан называл его Шопенгауэром, обретшим внутреннюю успокоенность. В Книге Экклесиаста искали самые разнообразные влияния - киников, эпикурейцев, стоиков, в целом эллинской философии, связанной с идеей вечного круговращения и «вечного возвращения» (ныне эти концепции не разделяются авторитетными библеистами). Однако автор маленькой и одновременно великой библейской книги оставался в конечном итоге ни на кого не похожим, самим собой. Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 3

Сост. и гл. ред. В. В. Акимов.

Минск : Ковчег, 2012.- 142 с.

ISBN 978-985-7006-65-6

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 3 – Содержание

В. В. Акимов. От редакционной коллегии

Г. В. Синило. Загадки Экклесиаста: религиозно-философская и социально-этическая проблематика

В. В. Акимов. Древнеегипетские «Речения Ипувера» и библейская Книга Екклезиаста

В. В. Акимов. «Что есть благо?»: поиск блага в месопотамском «Разговоре господина с рабом» и библейской Книге Екклезиаста

Диакон А. Выдрин. Некоторые археологические свидетельства историчности повествования Летописца о царе Езекии в 2 Пар. 29-32

В. В. Лозовский. Церемония ординации священников и инаугурации нового первосвященника в кумранском Храмовом свитке 11Q19 (1 lQTemple a )

) Священник М. Самков. Идеология и перевод Библии. Перевод Бубера-Розенцвейга

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 3 – В. В. Акимов «Что есть благо?»: поиск блага в месопотамском «Разговоре господина с рабом» и библейской Книге Екклезиаста

В отличие от библейской книги, месопотамский памятник оставляет вопрос о благе практически без ответа. Ответ, изображающий благо как бездействие и как смерть, не лишен юмора. Глубокая философская проблема представляется в нем в развлекательной, веселой форме. «Разговор» ставит проблему о благе, но не дает на него полного ответа. Он только подчеркивает ограниченность человеческой мудрости, человеческого понимания. В Книге Екклезиаста также имеется и скепсис, пессимизм, и юмор, и признание человеческой ограниченности. Но само благо в ней, в конченом счете, неотделимо от исполнения заповедей Бога, то есть от Самого Бога, без Которого весь мир и вся человеческая жизнь и деятельность становятся мимолетной, пустой, тщетной, суетной и бессмысленной.

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 5

Сост. и гл. ред. В. В. Акимов.

Минск : Ковчег, 2013.- 150 с.

ISBN 978-985-7055-31-9

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 5 – Содержание

В. В. Акимов. От редакционной коллегии

Г. В. Синило. Особенности комментаторского метода Иеронима Блаженного (на примере Комментария на Книгу Екклезиаста)

В. В. Акимов. Аккадский «Эпос о Гильгамеше» и библейская Книга Екклезиаста

Игумен Арсений (Соколов). Восстановление давидова царства: комментарий к Книге пророка Амоса, 9:11-15

В. В. Лозовский. Праздник древесного предложения в кумранском Храмовом свитке (11QT 23:02-24:16) и в параллельных источниках

Протоиерей А. В. Васин. Толкование Псалма 109 в трудах святых отцов и учителей Церкви I-III века

Иеродиакон Лука (Филатов). Толкование преподобного Амвросия Оптинского на «Песни восхождения»

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 5 – Иеродиакон Лука (Филатов). Толкование преподобного Амвросия Оптинского на «Песни восхождения»

В духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского заметное место занимают толкования на псалмы и отдельные псаломские стихи, используемые старцем в наставлениях. Толкование преподобного Амвросия на 126-ой псалом было надиктовано Оптинским старцем для общего назидания. Яркой особенностью этого экзегетического труда является обращение к трудам великих отцов Древней Церкви и богословов Византийского периода: блаженного Феодорита Киррского, святителя Афанасия Великого, преподобного Феодора Студита, преподобного Никиты Стифата, преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный Амвросий, конечно, не стремился к написанию академического трактата. Целью его посланий была духовная польза широкого круга адресатов. Оптинский старец предложил изъяснение всех стихов 126-го псалма, а также второго стиха 127-го псалма.

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 6

Сост. и гл. ред. В. В. Акимов. - Минск : Ковчег, 2013.- 142 с.

ISBN 978-985-7055-85-2.

Издание кафедры библеистики и богословия Минской духовной академии

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 6 - Содержание От редакционной коллегии - В. В. Акимов

Приветственный адрес участникам Вторых Иеронимовских чтений - Герхард Майер

Приветственный адрес участникам Вторых Иеронимовских чтений от Восточноевропейской комиссии Международного общества исследователей Нового Завета - Карл-Вильгельм Нибур

Шумерское произведение «Ничто не имеет значения...» и библейская Книга Екклезиаста - В. В. Акимов

Храм ортостасов в Асоре: описание истории и находок - Ф. С. Литвинов

Границы и население провинции Иудеи в персидский период (539-332 гг. до P. X.) согласно археологическим данным - Иерей А. Выдрин

Символика «числового хиазма» на примере анализа глагольных пород «Праздничного Календаря» кумранского Храмового свитка (1 lQTemple) - Иеродиакон Аркадий (Лозовский)

РаШИ и его экзегетический метод - Альберто Мелло

Толкования на псалмы преподобного Амвросия Оптинского в свете творений архиепископа Иринея (Клименьтьевского) и епископа Палладия (Пьянкова) - Иеродиакон Лука (Филатов)

Социально-психологическое измерение трансформации Бого-человеческих отношений: путь от коллективного сознания к сердцу отдельно взятого человека - А. С. Богданенков

Функционалистский подход к переводу культурно-исторических реалий: перевод концептов «искупление», «левиратный брак» и связанных с ними представлений (на примере книги Руфь) - Иерей М. Самков Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 6 - В. В. Акимов - Шумерское произведение «Ничто не имеет значения...» и библейская Книга Екклезиаста Библейская Книга Екклезиаста известна тем, что в ней подчеркивается тщетность, бессмысленность, мимолетность человеческой жизни. Подобное настроение встречается и в ряде шумерских произведений, которые можно отнести к критическому направлению литературы мудрости. Шумерские тексты, объединенные темой тщетности, попали в поле зрения исследователей сравнительно недавно -со второй половины XX века. Результаты их исследования представлены в третьей главе («The Vanity Theme in Sumerian Literature))) книги Б. Альстера «Мудрость Древнего Шумера», опубликованной в 2005 году. Как отмечает Б. Альстер, данные тексты, к сожалению, дошли только во фрагментах и чрезвычайно сложны для понимания. С одной стороны, эти тексты побуждают переводчика искать параллели в библейских книгах и других древних памятниках, поднимающих проблему тщетности, с другой - требуют осторожности, поскольку есть опасность приписать авторам текстам, сохранившимся только лишь в отрывках, те мысли, настроения и идеи, которые были им не свойственны. Размышления о тщетности краткой жизни человека отражены в небольшой композиции, которую по первым ее строкам называют «Ничто не имеет значения». Отдельные фрагменты этого памятника публиковались на протяжении 1970-1990-х годов. Свой вклад в изучение данного произведения внесли Э. Гордон, М. Сивил, Б. Альстер. Их стараниями собран целый ряд шумерских отрывков, которые помогают реконструировать, по меньшей мере, четыре версии этого памятника. В настоящее время, исследователи выделяют четыре версии текста: А (около 10 строк), В (около 8 строк), С (около 8 строк), D (около 22 строк). Хотя это произведение и не засвидетельствовано в Сиро-Палестинской традиции напрямую, однако оно имеет связь с некоторыми другими памятниками критического направления месопотамской литературы мудрости.

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 7 Сост. и гл. ред. - В. В. Акимов. - Минск : Ков­чег, 2014. - 162 с. ISBN 978-985-7086-41-2 Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 7 - Содержание От редакционной коллегии - В. В. Акимов

Песнь Песней в интерпретации Оригена и Иеронима Блаженного - Г. В. Синило

Святитель Викторин Петавийский - первый латинский экзегет - К А. Хандога

Ветхий Завет в контексте литератур древнего Ближнего Востока - В. В. Акимов

Втор. 21:22-23 в 1 lQTemple 3 и в параллельных источниках - Иеродиакон Аркадий (Лозовский)

Совесть как антропологическая категория в Ветхом Завете - Иерей А. Раздоров

Живое древнееврейское произношение в Септуагинте и Евангелии - Раввин И. Л. Йегуди Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 8