Книга «Мыслители новых левых» впервые была опубликована в 1985 г. И состояла из ряда статей, ранее выходивших в журнале The Salisbury Review. Я переработал ее, убрав из книги тех авторов, которым уже нечего сказать нам сегодня, например Рональда Дэвида Лэйнга и Рудольфа Барро, и включил в книгу совершенно новый материал о таких набирающих популярность тенденциях, как невообразимая машина абсурда Лакана, Делёза и Гваттари, всеразрушающая атака на наше «колониальное» наследие со стороны Эдварда Саида и недавнее возрождение «коммунистической гипотезы» Бадью и Жижеком.

Моя книга была опубликована в разгар тэтчеровской эпохи террора, когда я еще преподавал в университете и был известен среди британских левых интеллектуалов как видный противник их идеологии, которой повсеместно придерживались все приличные люди. Критики встретили книгу насмешками и негодованием, не упуская случая над ней надругаться. Эта публикация стала началом конца моей университетской карьеры: рецензенты сильно сомневались в интеллектуальных способностях и моральном облике ее автора. Эта внезапная опала поспособствовала атакам на все мои сочинения, касались они политики или нет.

Роджер Скрутон - Дураки, мошенники и поджигатели - Мыслители новых левых

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. - 440 с.

ISBN 978-5-7598-1788-8

Роджер Скрутон - Дураки, мошенники и поджигатели - Содержание

Введение

Глава 1. Что значит быть левым?

Глава 2. Ресентимент в Британии: Хобсбаум и Томпсон

Глава 3. Презрение в Америке: Гэлбрейт и Дворкин

Глава 4. Освобождение во Франции: Сартр и Фуко

Глава 5. Скукота в Германии: докатиться до Хабермаса

Глава 6. Бессмыслица в Париже: Альтюссер, Лакан и Делёз

Глава 7. Культурные войны по всему миру: новые левые от Грамши до Саида

Глава 8. Кракен пробуждается: Бадью и Жижек

Глава 9. Что значит быть правым?

Литература