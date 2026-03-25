Скурат - История Поместных Православных Церквей - в 2 томах

Учебное пособие Константина Ефимовича Скурата «История Поместных Православных Церквей» (в двух томах) является фундаментальным академическим трудом, охватывающим возникновение, становление и современное состояние православных патриархатов и автокефальных церквей мира. Автор ставит задачу представить целостную картину жизни единого Тела Христова, проявленного в многообразии национальных и культурных традиций различных народов. Основная идея произведения заключается в том, что, несмотря на административные границы и исторические перипетии, Поместные Церкви сохраняют неразрывное догматическое и каноническое единство, основываясь на святоотеческом наследии и апостольском преемстве.

Первый том издания посвящен древнейшим патриархатам, составляющим «Пентархию» (Константинопольскому, Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому), а также истории Русской Православной Церкви. Автор последовательно анализирует периоды расцвета и испытаний, роль Византийской империи в формировании церковного права и влияние исламского завоевания на жизнь восточных христиан. Второй том расширяет географию исследования, описывая историю Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской церквей, а также Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке. В книге глубоко исследуются процессы обретения автокефалии, развитие национального богословия и подвиги новомучеников XX века.

Текст написан в строгом, академическом и вместе с тем глубоко церковном стиле, что делает его классическим учебником для духовных семинарий и академий. Константин Скурат мастерски соединяет скрупулезный анализ исторических источников с живым описанием судеб выдающихся иерархов и богословов. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов, историков и всех, кто интересуется вопросами межцерковных отношений и экклезиологии. Это чтение помогает осознать, что история Православия — это не только хроника прошедших веков, но и продолжающееся свидетельство истины, объединяющее миллионы верующих по всему миру.

Константин Ефимович Скурат - История Поместных Православных Церквей - Учебное пособие - Том 1

В 2 т. Т. 1. —М.: Русские огни, 1994. —336 с., ил.

ISBN 5-88599-001-8(т. 1)

Константин Ефимович Скурат - История Поместных Православных Церквей - Учебное пособие - Том 1 - Содержание

От автора

Введение

Глава I Грузинская Православная Церковь

Глава II Сербская Православная Церковь

Глава III Румынская Православная Церковь

Глава IV Болгарская Православная Церковь

Константин Ефимович Скурат - История Поместных Православных Церквей - Учебное пособие - Том 2

В 2 т. Т. 2. —М.: Русские огни, 1994. —320 с., ил.

ISBN 5-88599-002-6(т. 2)

Константин Ефимович Скурат - История Поместных Православных Церквей - Учебное пособие - Том 2 - Содержание

Глава V Кипрская Православная Церковь

Глава VI Элладская Православная Церковь

Глава VII Албанская Православная Церковь

Глава VIII Польская Православная Церковь

Глава IX Чехо-Словацкая Православная Церковь

Глава X Православная Церковь в Америке

Заключение

Алфавитный указатель имен к 1 и 2 тт