Из всех богословских наук наибольшее родство патрология имеет с догматикой и церковной историей. Однако её нельзя смешивать с упомянутыми науками. Догматика излагает христианское вероучение в систематическом порядке, осуществляя свою задачу главным образом теоретически. Патрология в своей догматико-исторической части показывает, как постепенно раскрывалось христианское вероучение, как воспринималось и в какой степени усваивалось оно церковным сознанием.

Далее, в патрологии отводится место не только общепринятой кафолической догме и постепенному закреплению её в церковном сознании в виде определённых формул, как это делается в догматике, но и вообще богословию церковных писателей с его характерными особенностями, частными мнениями и философскими воззрениями. Наконец, в патрологии святоотеческие творения не подбираются отдельными отрывками к каждому определённому догмату, как в догматике, а рассматриваются в целостном единстве и органической связи с богословием того или другого писателя.

Что касается церковной истории, то она рассматривает главным образом внешнюю сторону жизни Церкви (эпоха гонений, Вселенских Соборов, догматические споры, богослужение). Патрология же изучает внутреннюю религиозно-нравственную жизнь Церкви, её сознание.

Скурат Константин - Воспоминания. Труды по Патрологии І-V века

Москва: Троиц. собор г. Яхрома, 2006. 568 с.: ил.

ISBN 5-9900622-3-0

Скурат Константин - Воспоминания. Труды по Патрологии І-V века - Оглавление

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Чясть I ВОСПОМИНАНИЯ

С 1947... и раньше

Из времён Веяикой Отечественной войны

«Христос раждается прежде падший воскресити образ»

Часть ІІ. ТРУДЫ ПО ПАТРОЛОГИИ (І-Ѵ века)

ВВЕДЕНИЕ

I. СВЯТЫЕ ОТЦЫ И ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ ДОНИКЕЙСКОГО ПЕРИОДА (І-ІІІ вв.)

Раздел I. МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

СВЯТОЙ КЛИМЕНТ, епископ Римский

СВЯТОЙ ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ, епископ Антиохийский

СВЯТОЙ ПОЛИКАРП, епископ Смирнский

«УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ» («Дидахи»)

ПОСЛАНИЕ ВАРНАВЫ

«ПАСТЫРЬ» ΕΡΜΑ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПАМЯТНИКАХ ПОСЛЕАПОСТОЛЬСКОГО ПЕРИОДА

Раздел II. АПОЛОГЕТЫ

АПОЛОГИЯ АРИСТИДА

АФИНАГОР

СВЯТОЙ МЕЛИТОН, епископ Сардийский

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ИУСТИН ФИЛОСОФ

ТАТИАН

О ЕРМИИ ФИЛОСОФЕ

МИНУЦИЙ ФЕЛИКС

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ СОЧИНЕНИЯХ

Раздел III. БОРЬБА ЦЕРКВИ С ГНОСТИЦИЗМОМ

СВЯТОЙ ИРИНЕЙ, епископ Лионский

СВЯТОЙ ИППОЛИТ, епископ Римский

Раздел IV. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНОГО БОГОСЛОВИЯ

ТЕРТУЛЛИАН

СВЯТОЙ КИПРИАН, епископ Карфагенский

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА (III В.) АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ И АНТИОХИЙСКАЯ ШКОЛЫ БОГОСЛОВИЯ

О ПАНТЕНЕ

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ОРИГЕН

СВЯТОЙ ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ЧУДОТВОРЕЦ, епископ Неокесарийский

СВЯТОЙ МЕФОДИЙ ПАТАРСКИЙ

РАЗВИТИЕ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА

ІІ. ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ (IV - первая половина V вв.)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕНИКЕЙСКОГО ПЕРИОДА

Восточные святые Отцы

СВЯТОЙ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ

Отцы-каппадокийцы - святые Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ НИССКИЙ

СВЯТОЙ КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Западные святые Отцы

СВЯТОЙ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ

БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН ИППОНСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН КАССИАН РИМЛЯНИН - Отец Востока и Запада

ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

БИБЛИОГРАФИЯ

Скурат Константин - Воспоминания.Труды по Патрологии І-V века - От издателей

Дорогие читатели!

Каждый из нас не раз задумывался над тем ради чего он пришёл в этот земной мир, что он должен делать в нём, как вести себя, как жить, как встретить последний час жизни и что ждёт его после этого часа... Эти и подобные им вопросы встают перед нами даже тогда, когда мы по тем или иным причинам стараемся отодвинуть их от себя и предаться земным прелестям, по сути - иллюзорным и потому только призрачно и на короткое время, якобы приносящим благополучие...

Правильное решение жизненно важного - Вечного, даёт Православная вера, выразителем которой являются святые Отцы Церкви и подвижники благочестия. К ним и обращает своё внимание Скурат Константин Ефимович, почётный член Минской Духовной Академии, доктор Церковной истории, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.

Нам нет нужды представлять почтенного профессора, так как имя его многим известно. К тому же, он сам рассказывает о себе и о своей жизни в воспоминаниях, которыми мы предваряем его трудны. Константин Ефимович один из немногих тружеников, которые всю свою жизнь без остатка отдали на служение Матери-Церкви. Его трудолюбие и работоспособность потрясают, им написано более 35 объёмных томов. По своему содержанию они очень многогранны потому, как написаны в разное время (с 1951 по 2005гг.) и при разных обстоятельствах. Но при этом, все они цельны и едины в одном - раскрытии понимания Вечности, насколько это возможно для человеческого разума и сердца.

Многолетний педагогический опыт делает эти труды доступными и понятными не только для богословов, но и для новоначального, не подготовленного читателя. В этом и содержится их особенная ценность и важность для современного человека, когда понятным ему языком излагается многовековая мудрость Отцов Церкви. Особые слова благодарности в подготовке данного издания хочется выразить супруге Константина Ефимовича - Марии Константиновне Скурат. Эта удивительная женщина стала не только надёжной и верной спутницей жизни, но и первой помощницей во всех трудах и начинаниях Константина Ефимовича. По сей день, несмотря на заболевание глаз, Мария Константиновна первый и самый «строгий» критик уважаемого профессора.

1 сентября 2005 г. исполнилось 50 лет преподавательского служения в Духовных Школах Константина Ефимовича Скурата. Многие из его учеников сегодня являются правящими архиереями РПЦ, священнослужителями и монашествующими - все они служители Престола Божиего хранят добрую молитвенную память о своём педагоге. И именно эта добрая молитвенная связь укрепляет и поддерживает профессора в продолжении его плодотворной педагогической деятельности.

Считаем необходимым также отметить, что Святейший Патриарх Московский и Всея Руси АЛЕКСИЙ II17 сентября 2002 г. утвердил решение Учёного Совета Московской Духовной Академии от 30 августа 2002г. о присвоении Скурату К. Е. звания заслуженного профессора. А Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруси, Постоянный Член Священного Синода ФИЛАРЕТ 9 января 2003 г. подписал постановление Учёного Совета Минской Духовной Академии от 30 декабря 20002 г. о присуждении заслуженному профессору звания Почётного члена Минской Духовной Академии. Константин Ефимович имеет церковные награды от Святейших Патриархов Московских и всея Руси АЛЕКСИЯ I, ПИМЕНА и ныне здравствующего АЛЕКСИЯ II, от ряда других Предстоятелей Поместных Православных Церквей и пр.

Искренне надеемся, что внимательный Читатель найдёт в этих трудах немало полезного и важного. Автор просит Ваших святых молитв о нём и о его родных. Да хранит Господь труженика-автора и всех нас в мире, добром здравии и да удостоит Своих Вечных Обителей!

Иерей Максим Брусов

2006 г.