«Учебник древнегреческого языка» М. Н. Славятинской может быть использован в различных учебных целях на филологических и других гуманитарных факультетах университетов, а также в общеобразовательных школах. Учебник включает в себя многообразный материал для быстрого изучения грамматики и закрепления ее на "технических" текстах и подлинные тексты различной сложности для углубленного изучения языка.

Славятинская М. Н. - Учебник древнегреческого языка

Изд. 2-е, исправленное и дополненное.

М.: Филоматис, 2003. (Серия «Филология») — 620 с: ил.

ISBN 5-98111-005-8

Славятинская М. Н. - Учебник древнегреческого языка - От автора

Греческий язык античного периода (VIII в. до н. э.- IV в. н. э.) уже давно был осмыслен как самостоятельный — древнегреческий — язык. Это объясняется тем исключительным влиянием, которое оказала культура Эллады того времени и ее языковое наследие на всю европейскую цивилизацию. В последние десятилетия филологические исследования значительно отодвинули в глубь веков начало письменной истории греческого языка, который мы вправе считать теперь не просто одним из древнейших индоевропейских языков, но и языком с наиболее древней письменной традицией (с XV в. до н. э. и до настоящего времени).

Культура и язык античной Греции сохранили столь важные пласты древних культур и в то же время оказывали столь сильное воздействие в течение многих веков на культуру Европы, что изучение древнегреческого языка не может преследовать только практические задачи (приобретение некоторых навыков в чтении и переводе текстов той или иной трудности): оно должно дать значительный объем теоретических сведений о развитии языка и языковой культуры.

При работе над учебником ставились следующие цели:

Обучить не только грамматике, но и дать конкретное представление о древнегреческой словесной культуре — фундаменте европейской словесности. Проиллюстрировать уникальную по длительности жизнь и древнегреческого, и греческого языка в целом. Стимулом к появлению подобного ракурса в учебнике послужил возрастающий интерес к греческому языку всех периодов (античного, средневекового и нового). Показать непреходящую и общезначимую ценность древнегреческого языка как языка, если так можно сказать, «гуманитарной математики», то есть как научной дисциплины, имеющей множество точных дефиниций, развивающей четкое логическое мышление и память в совокупности с большим объемом гуманитарного знания в целом. Дать представление о ценности древнегреческого слова и его способности сохранить исключительные по исторической глубине сведения о прошлом человечества. Тем самым показать значение (древнегреческого языка для сравнительно-исторического языкознания. Посмотреть сквозь призму (древне)греческого языка на историю славянских языков, особенно русского, их письменности, лексики, словесной культуры.

Учебник создавался в процессе многолетней работы автора на кафедре классической филологии филологического факультета МГУ. Всем коллегам автор приносит глубокую благодарность за внимание к данной работе.

Славятинская М. Н. - Учебник древнегреческого языка - Структура и содержание учебника

Сложность греческого языка начиная с графики и теоретико-практическая направленность его изучения обусловили структуру учебника в целом, и структуру уроков в частности. Учебник состоит из вводного раздела (уроки 1—4), основного грамматического курса (уроки 5—39) и Supplementum (дополнения) к нему (часть II, уроки 1—23), части III, посвященной анализу языка древнегреческой словесности, справочника-комментария, словаря и библиографии.

Вводный раздел содержит краткий очерк истории греческого языка, описание письма и фонетики.

Основной грамматический курс излагает основы нормативной грамматики аттического диалекта V—IV вв. до н. э. Уроки этого раздела состоят из двух частей. Первая часть представляет собой системное изложение определенной морфологической темы (с необходимыми экскурсами в фонетику) и упражнений. Здесь ставится задача изучить подробно наиболее частотные грамматические формы и научиться определять в тексте менее частотные формы (это относится прежде всего к глаголу). Вторая часть урока — текст, который сопровождается в основном синтаксическим комментарием. Содержание текстов преследует определенную дидактическую цель: в исторической последовательности рассказывается (насколько это позволяют сделать несложные «искусственные» тексты) о различных событиях в политической и культурной истории античной Эллады.

Часть II содержит 23 урока и представляет собой как бы вторую ступень изучения древнегреческого языка. В этой части более подробно анализируется глагольная система греческого языка. В заданиях к текстам повторяются наиболее важные вопросы фонетики, в целях заострения внимания к проблемам, важным для сравнительно-исторического языкознания, анализируются этимологии слов, важных и для греческой, и для славянской языковой культуры. Кроме того, здесь даны упражнения для повторения греческого склонения. Материалом для чтения являются отрывки из текстов античных авторов (в основном тексты приводятся в хронологическом порядке).

Часть II дает большую свободу преподавателю, так как глаголы могут изучаться в любом количестве и в любой последовательности (в зависимости от конкретных целей занятий) или же привлекаться по мере необходимости при анализе различных текстов. Хотя каждый урок представляет собой как бы отдельную тему, в целом порядок уроков имеет цель провести единую линию от архаических и непродуктивных типов (корневые атематические глаголы) к достаточно ранним регулярным (сонорные основы, слитные глаголы) типам глаголов, а также к начальным этапам создания «сквозного» спряжения, что отразилось на особенностях глаголов I—VIII классов.

В части III, содержащей девять разделов, освещаются основные проблемы функционально-стилистического варьирования языка греческой словесности, без чего не может быть осмыслен ни тип эллинской языковой культуры, ни сущность ее влияния на всю европейскую культуру, в том числе славянскую.

В справочнике-комментарии обобщаются наиболее важные проблемы древнегреческой грамматики и дается необходимый дополнительный комментарий к темам, освещаемым в уроках Ч. I и II.

Грамматический указатель содержит основные термины и понятия, встречающиеся в учебнике.

Греческо-русский словарь снабжен ссылками на те страницы учебника, где объяснены особенности формообразования данного слова.

Русско-греческий словарь содержит слова к тренировочному переводу связного текста (с. 382) и отдельные слова к небольшим переводам с русского языка в I части (основная лексика для них изучается при освоении материала конкретного урока).

В разделе «Рекомендуемая литература» указаны используемые в настоящее время учебники древнегреческого языка на русском языке, основные словари древнегреческого языка, а также наиболее важные исследования по исторической грамматике (или отдельным проблемам) древнегреческого языка.

По сравнению с изданием 1996 г. (в 2-х томах) в нумерацию уроков и расположение грамматического материала внесены минимальные изменения в целях сохранения «преемственности» изданий. Объединение же всего материала в один том, как представляется, позволило сделать учебник более четким по структуре.