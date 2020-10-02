В те, отдаленные от нас годы, когда Библия переводилась на русский язык, было много славянизма в русском языке (слов, перенесенных в русский язык из славянского языка), которые в русском языке употребляются совсем редко, а отдельные, совсем не употребляются. Однако, несмотря на эти усовершенствования русского языка, библейский текст не изменяется и остается в своем первоначальном состоянии. Кроме того, библейский язык специфический, т.е. содержит ряд слов специально библейских, требующих объяснения.

Слободяник - Кодрант - Словарь библейских понятий

Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ 2001 205 ст

Слободяник - Кодрант - Словарь библейских понятий - Содержание

А-Ч

Слободяник - Кодрант - Словарь библейских понятий - Введение

В течение многих лет, проповедуя Слово Божие, я неоднократно сталкивался с отдельными словами, значение которых или совсем не понимал или понимал, но “по-своему”, недостаточно. Так росло и усиливалось горячее желание отыскать объяснение на такие слова. И лишь теперь, когда мне удалось собрать богатый материал, я решил собрать объяснение на все библейские слова, требующие объяснения, в один “словарный конспект”, назвавши его одним из библейских слов “Кодрант” (Мф. 5:26), что имеет соответствующий, своеобразный смысл.