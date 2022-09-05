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Слово «апокатастасис» в переводе с греческого означает «возвращение в первоначальное состояние» или «восстановление каждой вещи в ее первоначальном состоянии». Используется для обозначения теории, которая отказывается признать вечный характер адских мук и возвращается к идее, что все создания в конце концов обретут спасение и право на пребывание в непосредственной близости к Богу — как люди, так и, согласно некоторым учениям, падшие ангелы. Идеологи апокатастасиса трактовали ад не как место вечного наказания, а как средство очищения души от грехов (в общем виде эти представлення совпадают с католической концепцией чистилища).

Это представление проповедовалось во ІІ-ІІІ вв. н. э. Климентом Александрийским и Оригеном, а также святым Григорием Нисским. Оно возникло под влиянием получивших признание в христианской теологии идей платоников. В то же время, как противоречащее понятию свободы воли, это учение подверглось нападкам со стороны Августина, а в качестве ереси было предано проклятию на соборе в Константинополе в 543 г. Идея апокатастасиса вновь появляется в XVI в. в среде религиозных реформаторов (например, Денк).

В современную эпоху доктрина всеобщего спасения представлена у анабаптистов, моравских братьев, кристадельфиан и некоторых протестантских рационалистов. Современные универсалисты основывают свои аргументы на том, что в традиционном тексте Библии при переводе новозаветного термина aion (греческое слово, которое употреблялось для обозначения продолжительности срока наказания грешников) как «вечность» была допущена неточность, и замечают, что в некоторых современных изданиях Священного Писания оно передается более точным выражением «и до скончания века».

Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам

Под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна

Пер. с франц. Е. А. Терюковой, под ред. Μ. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой

СПб.: Питер, 2012. 656 с.

ISBN 978-5-469-00867-5

Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам - Содержание

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