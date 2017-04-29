«Словарь русских иконописцев XI-XVII веков» в 2003 году вышел в свет без указателей, что отчасти объясняется самим характером издания, отчасти – желанием составителя не задержать публикации необходимого справочника. Вскоре стало ясным, что отсутствие указателей не позволяет полностью использовать тот объем информации, который содержится в тексте, в большой степени состоящем из документальных материалов.

Возникла идея издания дополнительного тома Словаря, куда войдут указатели, дополнения текста и иллюстрации. После того, как работа над вторым томом была закончена, было признано целесообразным издать заново весь текст Словаря. Так возникло второе издание, в котором дополнения составили отдельный раздел. В нем содержатся также исправления наиболее грубых ошибок. В подготовке этого раздела неоценимую помощь оказали рецензенты, особенно А.А. Турилов, которому составитель выражает глубокую благодарность.

Особенностью издания являются подробные указатели. Кроме общепринятых указателей имен и географических названий, пользователь найдет здесь указатель сюжетов, указатель письменных источников и предметный. Составители указателей старались учесть интересы широкого круга специалистов.

Завершается том подборкой черно-белых фотографий икон известных иконописцев. Они имеют документальный характер и не претендуют на полноценное воспроизведение памятников. Подписи под фотографиями служат отсылкой к тексту Словаря и содержат лишь необходимые для этого сведения. Задача сбора изображений по возможности всех авторских икон оказалась в настоящее время неразрешимой, однако и в этом скромном виде это наиболее полная подборка, которая может быть полезной специалистам.

Словарь русских иконописцев XI-XVII веков

Редактор-составитель И. А. Кочетков. Издание 2-е, исправленное и дополненное.

М.: «Индрик», 2009. 1104 с., илл.

Словарь русских иконописцев XI-XVII веков - Оглавление

К читателю 2-го издания Словаря русских иконописцев

Предисловие

Список сокращений имен авторов словаря

Список сокращений слов

Список сокращений названий учреждений и организаций

Список библиографических сокращений

Словарь А-Я

Список сокращений

Дополнения к основному тексту словаря

Указатель географических названий

Указатель имен

Указатель книг, рукописей и документов

Указатель предметов

Иконографический указатель

Приложение 1. Таблицы перевода архивной нумерации

Приложение 2. Иконописные семьи (генеалогические таблицы

Словарь русских иконописцев XI-XVII веков - Предисловие

Издание представляет собой первый полный словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Он включает в себя материал всех имеющихся частных словарей, а также сведения, почерпнутые из различных изданий и архивных фондов.

За образец взят словарь А. И. Успенского, являющийся частью его монографии «Царские иконописцы и живописцы XVII века» (М., 1910). Составитель следует А. И. Успен скому в отношении к документу: текст Словаря максимально приближен к тексту документа, для чего используется подробный пересказ или цитирование, а всякое сообщение сопровождается указанием на его источник. Материал словаря А. И. Успенского, с незначительными сокращениями, целиком вошел в текст нового Словаря. Опущены, главным образом, подробные описания дошедших до нас произведений, а также цитаты из других авторов. Как правило, пропуски в тексте оговариваются. Исправления и вставки, которые в отдельных случаях приходилось вносить в текст А. И. Успенского, заключаются в квадратные скобки.

Не оговариваются незначительные правки, касающиеся орфографии и грамматических форм. Если сведение заимствовано у А. И. Успенского или другого дореволюционного автора, то шифры архивных дел даются по принятой в то время классификации, а если у современного автора — то по современной классификации. Без указания на архив даются ссылки на документы, которые цитируются по А. И. Успенскому, — столбцы и книги бывшего Архива Оружейной палаты (ныне хранятся в РГАДА, фонд № 396). В приложении дается таблица перевода шифров старой классификации столбцов и книг Оружейной палаты в современную.

Словарь включает в себя сведения обо всех русских художниках XVII в., как иконописцах, так и живописцах. Кроме того, здесь даны сведения о тех русских иконописцах и живописцах первой трети XVIII в., которые начинали работать в XVII в. или продолжали традицию русского иконописания этой эпохи. Впервые в Словарь включены краткие сведения обо всех сохранившихся произведениях известных авторов, а также о произведениях, предположительно атрибутируемых им.

Новый Словарь значительно расширяет круг известных нам имен русских иконописцев XI–XVII веков. Если в словаре Д. А. Ровинского содержится свыше 500 имен, в словаре А. И. Успенского, наиболее полном, — свыше тысячи, то новый Словарь называет имена более 2800 художников. Их число будет, без сомнения, расти по мере дальнейшей обработки архивных фондов.

Словарная статья состоит из следующих компонентов: имя иконописца и годы его деятельности; сведения о жизни и творчестве художника, каталожные сведения о сохранившихся произведениях и произведениях, приписываемых художнику; указание на источники и библиография. Некоторые статьи, посвященные крупным мастерам, имеют более сложную структуру (например, статья об Андрее Рублеве).