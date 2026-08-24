Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода
Фундаментальный источниковедческий справочник представляет собой масштабное исследование внешней и цензурной истории более чем ста десяти богослужебных последований русским святым, утвержденных Святейшим Правительствующим Синодом на протяжении XVIII — начала XX века. В основу издания положена кандидатская диссертация выпускника Петроградской духовной академии иеромонаха Германа (Вейнберга), защищенная в 1916 году и дополненная современными исследователями архивными изысканиями, прослеживающими бытование текстов вплоть до их включения в корпус служебных «Зеленых Миней» 1978–1989 годов. Книга раскрывает сложнейшие механизмы взаимодействия церковной власти, авторов-гимнографов, цензурных комитетов и монастырской традиции, демонстрируя пути формирования национального богослужебного репертуара Нового и Новейшего времени.
Публикуемые материалы вводят в научный оборот колоссальный массив неизданных архивных дел Канцелярии Синода и духовно-цензурных комитетов, позволяя установить подлинное авторство гимнографических шедевров, выявить круг редакторов и цензоров, а также реконструировать полемику вокруг языка, богословского содержания и текстологической преемственности служб. Вводный исторический очерк и развернутые научные комментарии Александра Кравецкого детально освещают судьбу славянского минейного корпуса от дониконовской эпохи и соборных реформ 1917–1918 годов до самиздатского периода и масштабного книгоиздательского проекта второй половины XX века. Издание снабжено обширным научным аппаратом, аннотированным именным указателем, реестром синодальных архивных источников и биографическим очерком, посвященным исповедническому пути епископа Германа (Вейнберга).
Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода – Материалы к истории
Предисл., дополн., составл. и комм. А. Г. Кравецкого; подгот. текста иером. Германа (Вейнберга) А. Г. Кравецкого, М. В. Мирошниченко. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2025. – 528 с. – (Библиотека сборника «Богословские труды» / Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова). ISBN 978-5-907880-48-1
Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода – Содержание
Славянские служебные Минеи и входящие в них службы восточнославянским святым. Вступительная статья
Служебные Минеи до Синодального периода
Служебные Минеи и утверждение новых служб в Синодальный период
Поместный Собор 1917–1918 гг. и программа внесения в Минеи памятей русских святых
«Самиздатовский» период распространения богослужебных текстов
Епископ Афанасий (Сахаров) и исправление богослужебных книг
Подготовка «Зеленых Миней»
Архивные материалы, связанные с подготовкой ЗМ
Последующие издания служебных Миней, напечатанных гражданским шрифтом
Опыты написания истории русской гимнографии
Церковно-исторический проект иеромонаха Германа (Вейнберга)
Публикация источниковедческого справочника
Судьба рукописей иеромонаха Германа, их исследование и публикация
Содержательные исправления
Особенности передачи текста
Благодарности публикатора
Службы русским святым, появившиеся за Синодальный период русской церковной жизни
Предисловие иеромонаха Германа
Несколько вступительных замечаний
Служба преподобному Авраамию, игумену Городецкому, Чухломскому, чудотворцу
Служба святому мученику Авраамию
Преподобному Агапиту врачу
Службы святому благоверному великому князю Александру Невскому
Служба преподобному Александру Ошевенскому
Служба преподобному Александру Свирскому
Служба святителю Алексию митрополиту Московскому
Служба преподобному Алипию иконописцу
Служба святому благоверному князю Андрею Смоленскому и Переяславскому, чудотворцу
Служба на день перенесения честных мощей святой преподобной благоверной великой княгини инокини Анны Кашинской, чудотворицы
Служба преподобному и богоносному отцу нашему Антонию Дымскому
Служба святым Виленским мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию
Служба преподобному Арсению Коневскому, чудотворцу
Служба святому Артемию Веркольскому, чудотворцу
Служба святому Афанасию Пателарию, патриарху Цареградскому
Служба преподобному Афанасию, затворнику Печерскому
Служба преподобному Варлааму, Важескому чудотворцу
Служба преподобному Варлааму, игумену Печерскому
Служба преподобным отцам Вассиану и Ионе
Служба равноапостольному князю Владимиру
Служба святому благоверному князю Псковскому Всеволоду, во святом крещении нареченного Гавриил
Служба святому мученику Гавриилу младенцу
Служба преподобному Геннадию Костромскому
Служба преподобному Герману Соловецкому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому
Служба преподобному Григорию, чудотворцу Печерскому
Служба иже во святых отцу нашему Гурию, архиепископу Казанскому
Служба преподобным Дамиану, Матфию и Иеремии печерским
Служба преподобному отцу нашему Даниилу Переяславскому, чудотворцу
Служба Даниилу князю Московскому
Служба иже во святых отцу нашему Димитрию, митрополиту Ростовскому, чудотворцу
Служба святому архимандриту Дионисию
Служба преподобномученику Евстратию Печерскому
Служба святой благоверной Великой княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии
Служба преподобному Евфимию Новгородскому
Служба святому преподобномученику Евфросину Синеезерскому
Служба преподобной матери нашей Евфросинии Полоцкой
Служба святой благоверной княжне Евфросинии Суздальской
Служба преподобному и богоносному отцу нашему Елеазару Анзерскому, чудотворцу
Служба преподобному Ефрему Новоторжскому, чудотворцу
Служба преподобному Ефрему, епископу Переяславскому
Служба преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам
Служба святителю Иоасафу Белгородскому
Служба преподобному Иакову Боровичскому, чудотворцу
Служба преподобному Иакову Железноборовскому, чудотворцу
Служба святому Иакову, епископу Ростовскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу
Служба Иоанну Многострадальному
Служба святителю Иоанну Тобольскому
Служба преподобному Иову Почаевскому, чудотворцу
Служба преподобному Иринарху Затворнику, Ростовскому чудотворцу
Служба преподобному Иринарху Соловецкому, чудотворцу
Служба преподобному Исаакию Затворнику, Печерскому чудотворцу
Служба святой праведной Иулиании Лазаревской
Служба святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской
Служба преподобному Кириллу Новоезерскому, чудотворцу
Служба преподобному Корнилию Комельскому
Служба преподобному Корнилию Палеостровскому, чудотворцу
Служба священномученику Кукше (и преподобному Пимену)
Служба святому праведному Лаврентию, Христа ради юродивому Калужскому, чудотворцу
Служба святителю и чудотворцу Леонтию, епископу Ростовскому
Служба преподобному и богоносному отцу нашему Мефодию, игумену Песношскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Митрофану Воронежскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Михаилу, первому митрополиту Киевскому и всея России
Служба святому благоверному князю Тверскому Михаилу
Служба преподобному Михею Радонежскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Моисею, архиепископу Новгородскому, чудотворцу
Служба преподобному Моисею Угрину
Служба преподобному Нестору, летописцу Печерскому
Служба преподобному Никандру Псковскому
Служба преподобному Никодиму Хозьюгскому, пустыннику Кожеезерскому, чудотворцу
Служба преподобному отцу нашему Николе Святоше, князю Черниговскому
Служба святому блаженному, Христа ради юродивому, Николаю Кочанову Новгородскому, чудотворцу
Служба святому блаженному Николаю Саллосу, Христа ради юродивому Псковскому, чудотворцу
Служба преподобному Никону Сухому, Печерскому чудотворцу
Служба преподобному отцу нашему Никону, игумену Радонежскому, чудотворцу
Служба преподобному Нилу Сорскому
Служба преподобному Нилу Столобенскому
Служба иже во святых отцу нашему Нифонту, епископу Новгородскому
Служба преподобному Паисию Угличскому
Служба преподобному Пахомию Нерехтскому
Служба преподобному Петру Царевичу Ростовскому, чудотворцу
Служба преподобному Пимену Многоболезненному, Печерскому чудотворцу
Служба святителю Питириму, епископу Тамбовскому
Служба блаженному Прокопию, Христа ради юродивому Устьянскому
Служба преподобному Прохору, чудотворцу Печерскому
Служба преподобному Савве Вишерскому, чудотворцу
Служба преподобному Савве Крыпецкому, чудотворцу
Служба преподобному игумену Савве Сторожевскому, чудотворцу (на обретение мощей)
Служба преподобному Севастиану Пошехонскому, чудотворцу
Служба преподобному отцу нашему Серафиму Саровскому, чудотворцу
Служба преподобным Сергию и Герману Валаамским, чудотворцам
Служба иже во святых отцу нашему Сергию Радонежскому, чудотворцу
Служба преподобному отцу нашему Сильвестру, игумену Обнорскому, чудотворцу
Служба святому праведному Симеону Верхотурскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Симону, епископу Владимирскому и Суздальскому
Служба преподобному отцу нашему Стефану, игумену Махрищскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Стефану, епископу Пермскому
Служба иже во святых отцу нашему Тихону Воронежскому, чудотворцу
Служба преподобному Тихону Калужскому, чудотворцу
Служба преподобному отцу нашему Тихону Луховскому, чудотворцу
Служба преподобному отцу нашему Трифону Вятскому, чудотворцу
Служба преподобному Трифону Печенгскому, чудотворцу
Служба преподобным отцем нашим Феодору и Василию печерским
Служба святителям и чудотворцам Суздальским Феодору и Иоанну
Служба преподобному Феодору, князю Острожскому
Служба святому благоверному князю Феодору Ярославичу (брату святого благоверного Александра Невского)
Служба преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Феодосию Черниговскому, чудотворцу
Служба иже во святых отцу нашему Феоктисту, архиепископу Новгородскому, чудотворцу
Служба преподобным Феофилу и Марку Печерским
Служба преподобному Ферапонту Можайскому, Лужецкому, чудотворцу
Служба всем российским новым чудотворцам
Служба преподобным отцем, в Ближней пещере нетленно почивающим
Служба преподобным отцем, в Дальней пещере нетленно почивающим
Послесловие
Примечание на отдельном листе
Приложение 1. Источники, связанные с богослужебными текстами (в первую очередь — минейными), отложившиеся в материалах Канцелярии Синода
Приложение 2. К биографии епископа Германа (Вейнберга)
Литература к статьям и дополнениям
Аннотированный именной указатель
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