Фундаментальный источниковедческий справочник представляет собой масштабное исследование внешней и цензурной истории более чем ста десяти богослужебных последований русским святым, утвержденных Святейшим Правительствующим Синодом на протяжении XVIII — начала XX века. В основу издания положена кандидатская диссертация выпускника Петроградской духовной академии иеромонаха Германа (Вейнберга), защищенная в 1916 году и дополненная современными исследователями архивными изысканиями, прослеживающими бытование текстов вплоть до их включения в корпус служебных «Зеленых Миней» 1978–1989 годов. Книга раскрывает сложнейшие механизмы взаимодействия церковной власти, авторов-гимнографов, цензурных комитетов и монастырской традиции, демонстрируя пути формирования национального богослужебного репертуара Нового и Новейшего времени.

Публикуемые материалы вводят в научный оборот колоссальный массив неизданных архивных дел Канцелярии Синода и духовно-цензурных комитетов, позволяя установить подлинное авторство гимнографических шедевров, выявить круг редакторов и цензоров, а также реконструировать полемику вокруг языка, богословского содержания и текстологической преемственности служб. Вводный исторический очерк и развернутые научные комментарии Александра Кравецкого детально освещают судьбу славянского минейного корпуса от дониконовской эпохи и соборных реформ 1917–1918 годов до самиздатского периода и масштабного книгоиздательского проекта второй половины XX века. Издание снабжено обширным научным аппаратом, аннотированным именным указателем, реестром синодальных архивных источников и биографическим очерком, посвященным исповедническому пути епископа Германа (Вейнберга).

Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода – Материалы к истории

Предисл., дополн., составл. и комм. А. Г. Кравецкого; подгот. текста иером. Германа (Вейнберга) А. Г. Кравецкого, М. В. Мирошниченко. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2025. – 528 с. – (Библиотека сборника «Богословские труды» / Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова). ISBN 978-5-907880-48-1

Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода – Содержание