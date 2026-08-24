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Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода

Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy, Reference, Liturgical Books, Philology Literature

Фундаментальный источниковедческий справочник представляет собой масштабное исследование внешней и цензурной истории более чем ста десяти богослужебных последований русским святым, утвержденных Святейшим Правительствующим Синодом на протяжении XVIII — начала XX века. В основу издания положена кандидатская диссертация выпускника Петроградской духовной академии иеромонаха Германа (Вейнберга), защищенная в 1916 году и дополненная современными исследователями архивными изысканиями, прослеживающими бытование текстов вплоть до их включения в корпус служебных «Зеленых Миней» 1978–1989 годов. Книга раскрывает сложнейшие механизмы взаимодействия церковной власти, авторов-гимнографов, цензурных комитетов и монастырской традиции, демонстрируя пути формирования национального богослужебного репертуара Нового и Новейшего времени.

Публикуемые материалы вводят в научный оборот колоссальный массив неизданных архивных дел Канцелярии Синода и духовно-цензурных комитетов, позволяя установить подлинное авторство гимнографических шедевров, выявить круг редакторов и цензоров, а также реконструировать полемику вокруг языка, богословского содержания и текстологической преемственности служб. Вводный исторический очерк и развернутые научные комментарии Александра Кравецкого детально освещают судьбу славянского минейного корпуса от дониконовской эпохи и соборных реформ 1917–1918 годов до самиздатского периода и масштабного книгоиздательского проекта второй половины XX века. Издание снабжено обширным научным аппаратом, аннотированным именным указателем, реестром синодальных архивных источников и биографическим очерком, посвященным исповедническому пути епископа Германа (Вейнберга).

Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода – Материалы к истории

Предисл., дополн., составл. и комм. А. Г. Кравецкого; подгот. текста иером. Германа (Вейнберга) А. Г. Кравецкого, М. В. Мирошниченко. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2025. – 528 с. – (Библиотека сборника «Богословские труды» / Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова). ISBN 978-5-907880-48-1

Службы русским святым, вошедшие в церковное употребление в течение Синодального периода – Содержание

  • Славянские служебные Минеи и входящие в них службы восточнославянским святым. Вступительная статья

    • Служебные Минеи до Синодального периода

    • Служебные Минеи и утверждение новых служб в Синодальный период

    • Поместный Собор 1917–1918 гг. и программа внесения в Минеи памятей русских святых

    • «Самиздатовский» период распространения богослужебных текстов

    • Епископ Афанасий (Сахаров) и исправление богослужебных книг

    • Подготовка «Зеленых Миней»

    • Архивные материалы, связанные с подготовкой ЗМ

    • Последующие издания служебных Миней, напечатанных гражданским шрифтом

    • Опыты написания истории русской гимнографии

    • Церковно-исторический проект иеромонаха Германа (Вейнберга)

    • Публикация источниковедческого справочника

    • Судьба рукописей иеромонаха Германа, их исследование и публикация

    • Содержательные исправления

    • Особенности передачи текста

    • Благодарности публикатора

  • Службы русским святым, появившиеся за Синодальный период русской церковной жизни

    • Предисловие иеромонаха Германа

    • Несколько вступительных замечаний

    • Служба преподобному Авраамию, игумену Городецкому, Чухломскому, чудотворцу

    • Служба святому мученику Авраамию

    • Преподобному Агапиту врачу

    • Службы святому благоверному великому князю Александру Невскому

    • Служба преподобному Александру Ошевенскому

    • Служба преподобному Александру Свирскому

    • Служба святителю Алексию митрополиту Московскому

    • Служба преподобному Алипию иконописцу

    • Служба святому благоверному князю Андрею Смоленскому и Переяславскому, чудотворцу

    • Служба на день перенесения честных мощей святой преподобной благоверной великой княгини инокини Анны Кашинской, чудотворицы

    • Служба преподобному и богоносному отцу нашему Антонию Дымскому

    • Служба святым Виленским мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию

    • Служба преподобному Арсению Коневскому, чудотворцу

    • Служба святому Артемию Веркольскому, чудотворцу

    • Служба святому Афанасию Пателарию, патриарху Цареградскому

    • Служба преподобному Афанасию, затворнику Печерскому

    • Служба преподобному Варлааму, Важескому чудотворцу

    • Служба преподобному Варлааму, игумену Печерскому

    • Служба преподобным отцам Вассиану и Ионе

    • Служба равноапостольному князю Владимиру

    • Служба святому благоверному князю Псковскому Всеволоду, во святом крещении нареченного Гавриил

    • Служба святому мученику Гавриилу младенцу

    • Служба преподобному Геннадию Костромскому

    • Служба преподобному Герману Соловецкому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому

    • Служба преподобному Григорию, чудотворцу Печерскому

    • Служба иже во святых отцу нашему Гурию, архиепископу Казанскому

    • Служба преподобным Дамиану, Матфию и Иеремии печерским

    • Служба преподобному отцу нашему Даниилу Переяславскому, чудотворцу

    • Служба Даниилу князю Московскому

    • Служба иже во святых отцу нашему Димитрию, митрополиту Ростовскому, чудотворцу

    • Служба святому архимандриту Дионисию

    • Служба преподобномученику Евстратию Печерскому

    • Служба святой благоверной Великой княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии

    • Служба преподобному Евфимию Новгородскому

    • Служба святому преподобномученику Евфросину Синеезерскому

    • Служба преподобной матери нашей Евфросинии Полоцкой

    • Служба святой благоверной княжне Евфросинии Суздальской

    • Служба преподобному и богоносному отцу нашему Елеазару Анзерскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Ефрему Новоторжскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Ефрему, епископу Переяславскому

    • Служба преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

    • Служба святителю Иоасафу Белгородскому

    • Служба преподобному Иакову Боровичскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Иакову Железноборовскому, чудотворцу

    • Служба святому Иакову, епископу Ростовскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу

    • Служба Иоанну Многострадальному

    • Служба святителю Иоанну Тобольскому

    • Служба преподобному Иову Почаевскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Иринарху Затворнику, Ростовскому чудотворцу

    • Служба преподобному Иринарху Соловецкому, чудотворцу

    • Служба преподобному Исаакию Затворнику, Печерскому чудотворцу

    • Служба святой праведной Иулиании Лазаревской

    • Служба святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской

    • Служба преподобному Кириллу Новоезерскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Корнилию Комельскому

    • Служба преподобному Корнилию Палеостровскому, чудотворцу

    • Служба священномученику Кукше (и преподобному Пимену)

    • Служба святому праведному Лаврентию, Христа ради юродивому Калужскому, чудотворцу

    • Служба святителю и чудотворцу Леонтию, епископу Ростовскому

    • Служба преподобному и богоносному отцу нашему Мефодию, игумену Песношскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Митрофану Воронежскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Михаилу, первому митрополиту Киевскому и всея России

    • Служба святому благоверному князю Тверскому Михаилу

    • Служба преподобному Михею Радонежскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Моисею, архиепископу Новгородскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Моисею Угрину

    • Служба преподобному Нестору, летописцу Печерскому

    • Служба преподобному Никандру Псковскому

    • Служба преподобному Никодиму Хозьюгскому, пустыннику Кожеезерскому, чудотворцу

    • Служба преподобному отцу нашему Николе Святоше, князю Черниговскому

    • Служба святому блаженному, Христа ради юродивому, Николаю Кочанову Новгородскому, чудотворцу

    • Служба святому блаженному Николаю Саллосу, Христа ради юродивому Псковскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Никону Сухому, Печерскому чудотворцу

    • Служба преподобному отцу нашему Никону, игумену Радонежскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Нилу Сорскому

    • Служба преподобному Нилу Столобенскому

    • Служба иже во святых отцу нашему Нифонту, епископу Новгородскому

    • Служба преподобному Паисию Угличскому

    • Служба преподобному Пахомию Нерехтскому

    • Служба преподобному Петру Царевичу Ростовскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Пимену Многоболезненному, Печерскому чудотворцу

    • Служба святителю Питириму, епископу Тамбовскому

    • Служба блаженному Прокопию, Христа ради юродивому Устьянскому

    • Служба преподобному Прохору, чудотворцу Печерскому

    • Служба преподобному Савве Вишерскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Савве Крыпецкому, чудотворцу

    • Служба преподобному игумену Савве Сторожевскому, чудотворцу (на обретение мощей)

    • Служба преподобному Севастиану Пошехонскому, чудотворцу

    • Служба преподобному отцу нашему Серафиму Саровскому, чудотворцу

    • Служба преподобным Сергию и Герману Валаамским, чудотворцам

    • Служба иже во святых отцу нашему Сергию Радонежскому, чудотворцу

    • Служба преподобному отцу нашему Сильвестру, игумену Обнорскому, чудотворцу

    • Служба святому праведному Симеону Верхотурскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Симону, епископу Владимирскому и Суздальскому

    • Служба преподобному отцу нашему Стефану, игумену Махрищскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Стефану, епископу Пермскому

    • Служба иже во святых отцу нашему Тихону Воронежскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Тихону Калужскому, чудотворцу

    • Служба преподобному отцу нашему Тихону Луховскому, чудотворцу

    • Служба преподобному отцу нашему Трифону Вятскому, чудотворцу

    • Служба преподобному Трифону Печенгскому, чудотворцу

    • Служба преподобным отцем нашим Феодору и Василию печерским

    • Служба святителям и чудотворцам Суздальским Феодору и Иоанну

    • Служба преподобному Феодору, князю Острожскому

    • Служба святому благоверному князю Феодору Ярославичу (брату святого благоверного Александра Невского)

    • Служба преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Феодосию Черниговскому, чудотворцу

    • Служба иже во святых отцу нашему Феоктисту, архиепископу Новгородскому, чудотворцу

    • Служба преподобным Феофилу и Марку Печерским

    • Служба преподобному Ферапонту Можайскому, Лужецкому, чудотворцу

    • Служба всем российским новым чудотворцам

    • Служба преподобным отцем, в Ближней пещере нетленно почивающим

    • Служба преподобным отцем, в Дальней пещере нетленно почивающим

    • Послесловие

    • Примечание на отдельном листе

  • Приложение 1. Источники, связанные с богослужебными текстами (в первую очередь — минейными), отложившиеся в материалах Канцелярии Синода

  • Приложение 2. К биографии епископа Германа (Вейнберга)

  • Литература к статьям и дополнениям

  • Аннотированный именной указатель

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 24.08.2026
Author brat Vadim
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