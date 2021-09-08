Служебник - Собрание древних литургий - перевод Силуана Туманова - 2 тома
Предлагаемые в данном сборнике тексты литургий являются опытом реконструкции древних чинов евхаристического богослужения, в разные эпохи бывшего в употреблении Православной Церкви.
Это не сугубо научное исследование с громоздким справочным аппаратом, в котором разберется только узкий специалист. Несмотря на использование подлинных литургических источников, это - авторский пересказ текстов, их реконструкция в современных нам богослужебных условиях, наглядно выявляющая их особенности. Это сугубо личное представление о том, как эти последования могли бы звучать сегодня в богослужебном ритме Православной Церкви.
Наряду с историческими литургиями здесь представлены авторские варианты чинов литургии, утрени и вечерни, составленные на основе имеющихся исторических материалов для условий, когда использовать много богослужебных книг затруднительно, а также переводы отдельных богослужебных текстов на русский язык.
Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 1
(Опыт литургической реконструкции)
СПб : 2020. - 340 с.
Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 1 - Содержание
Предисловие
- Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Авторская реконструкция последования VI-VIII вв)
- Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Авторское изложение)
- Божественная литургия свт. Григория Богослова
- Божественная литургия св. апостола и евангелиста Марка
- Божественная литургия св. апостола Иакова (Греческое последование)
- Божественная литургия св. апостола Иакова (Сирийское последование)
- Божественная литургия св. апостола Петра
- Божественная литургия преждеосвященных Даров св. Апостола Иакова
- Божественная литургия преждеосвященных Даров св. апостола и евангелиста Марка
Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 2
(Опыт литургической реконструкции)
СПб : 2020. - 280 с.
Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 2 - Содержание
- Чин краткой вечерни
- Чин краткой утрени
- Краткий чин Божественной литургии
- Избранные молитвы литургии свт. Иоанна Златоуста
- Избранные молитвы литургии свт. Василия Великого
- Божественная литургия свт. Германа, епископа Парижского (Галликанская). В день памяти святых
- Божественная литургия свт. Германа, епископа Парижского (Галликанская). В день Рождества Христова
- Божественная литургия свт. Амвросия, епископа Медиоланского. В день Рождества Христова
- Божественная литургия свт. Амвросия, епископа Медиоланского. В день памяти свт. Амвросия
- Божественная литургия свт. Исидора, епископа Севильского (Мозарабская)
- Херувимские песни
- На Великой вечерне Пятидесятницы
- Первая молитва на вечерне Пятидесятницы
- Вторая молитва на вечерне Пятидесятницы
- Третья молитва на вечерне Пятидесятницы
- Катавасия "Отверзу уста мои"
- Ирмосы канона Пасхи
- Ирмосы Рождества Христова
- Ирмосы Богоявления
- Катавасия "Крест начертал"
- Ирмосы "Воду пройдя"
- 23-й псалом
- 33-й псалом
- Антифоны степенны
- Тропари и кондаки свт. Николаю Мир Ликийскому
- Тропарь и кондак Сретению
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