Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Служебник - Собрание древних литургий - перевод Силуана Туманова - 2 тома

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова)
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, History, Liturgical Books
Предлагаемые в данном сборнике тексты литургий являются опытом реконструкции древних чинов евхаристического богослужения, в разные эпохи бывшего в употреблении Православной Церкви.
Это не сугубо научное исследование с громоздким справочным аппаратом, в котором разберется только узкий специалист. Несмотря на использование подлинных литургических источников, это - авторский пересказ текстов, их реконструкция в современных нам богослужебных условиях, наглядно выявляющая их особенности. Это сугубо личное представление о том, как эти последования могли бы звучать сегодня в богослужебном ритме Православной Церкви.
Наряду с историческими литургиями здесь представлены авторские варианты чинов литургии, утрени и вечерни, составленные на основе имеющихся исторических материалов для условий, когда использовать много богослужебных книг затруднительно, а также переводы отдельных богослужебных текстов на русский язык.

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 1

(Опыт литургической реконструкции)
СПб : 2020. - 340 с.

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 1 - Содержание

Предисловие
  • Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Авторская реконструкция последования VI-VIII вв)
  • Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Авторское изложение)
  • Божественная литургия свт. Григория Богослова
  • Божественная литургия св. апостола и евангелиста Марка
  • Божественная литургия св. апостола Иакова (Греческое последование)
  • Божественная литургия св. апостола Иакова (Сирийское последование)
  • Божественная литургия св. апостола Петра
  • Божественная литургия преждеосвященных Даров св. Апостола Иакова
  • Божественная литургия преждеосвященных Даров св. апостола и евангелиста Марка

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 2

(Опыт литургической реконструкции)
СПб : 2020. - 280 с.

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 2 - Содержание

  • Чин краткой вечерни
  • Чин краткой утрени
  • Краткий чин Божественной литургии
  • Избранные молитвы литургии свт. Иоанна Златоуста
  • Избранные молитвы литургии свт. Василия Великого
  • Божественная литургия свт. Германа, епископа Парижского (Галликанская). В день памяти святых
  • Божественная литургия свт. Германа, епископа Парижского (Галликанская). В день Рождества Христова
  • Божественная литургия свт. Амвросия, епископа Медиоланского. В день Рождества Христова
  • Божественная литургия свт. Амвросия, епископа Медиоланского. В день памяти свт. Амвросия
  • Божественная литургия свт. Исидора, епископа Севильского (Мозарабская)
  • Херувимские песни
  • На Великой вечерне Пятидесятницы
  • Первая молитва на вечерне Пятидесятницы
  • Вторая молитва на вечерне Пятидесятницы
  • Третья молитва на вечерне Пятидесятницы
  • Катавасия "Отверзу уста мои"
  • Ирмосы канона Пасхи
  • Ирмосы Рождества Христова
  • Ирмосы Богоявления
  • Катавасия "Крест начертал"
  • Ирмосы "Воду пройдя"
  • 23-й псалом
  • 33-й псалом
  • Антифоны степенны
  • Тропари и кондаки свт. Николаю Мир Ликийскому
  • Тропарь и кондак Сретению
Views 820
Rating 5.0 / 5
Added 08.09.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books