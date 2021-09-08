Предлагаемые в данном сборнике тексты литургий являются опытом реконструкции древних чинов евхаристического богослужения, в разные эпохи бывшего в употреблении Православной Церкви.

Это не сугубо научное исследование с громоздким справочным аппаратом, в котором разберется только узкий специалист. Несмотря на использование подлинных литургических источников, это - авторский пересказ текстов, их реконструкция в современных нам богослужебных условиях, наглядно выявляющая их особенности. Это сугубо личное представление о том, как эти последования могли бы звучать сегодня в богослужебном ритме Православной Церкви.

Наряду с историческими литургиями здесь представлены авторские варианты чинов литургии, утрени и вечерни, составленные на основе имеющихся исторических материалов для условий, когда использовать много богослужебных книг затруднительно, а также переводы отдельных богослужебных текстов на русский язык.

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 1

(Опыт литургической реконструкции)

СПб : 2020. - 340 с.

Служебник. Собрание древних литургий в авторском переводе на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Том 1 - Содержание

Предисловие

Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Авторская реконструкция последования VI-VIII вв)

Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Авторское изложение)

Божественная литургия свт. Григория Богослова

Божественная литургия св. апостола и евангелиста Марка

Божественная литургия св. апостола Иакова (Греческое последование)

Божественная литургия св. апостола Иакова (Сирийское последование)

Божественная литургия св. апостола Петра

Божественная литургия преждеосвященных Даров св. Апостола Иакова

Божественная литургия преждеосвященных Даров св. апостола и евангелиста Марка