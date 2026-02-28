Мы живем в замечательное время, и трудно пока оценить его значение и важность для нас. Практически не осталось государства и уголка Земли, где бы евреев преследовали на религиозной или национальной почве. Евреи не только могут сами свободно строить свою жизнь как им указал Творец, но и открыто помогать всем народам Земли приблизиться к Богу, превратить земной шар в цветущий сад, где будет царить справедливость, мир, добрые отношения между людьми, душевный покой, изобилие всех благ. В Торе которую дал нам Всевышний на Синае указывается путь для любого человека и народа как ему служить Богу, как построить свою жизнь на основе предписаний Творца и как прикоснуться к божественному. Одна из основных форм служения и приближения к Владыке мира для человека любой нации и мировоззрения это молитва. Она не только форма обращения к Всемогущему с просьбами, но и путь установления контакта с Ним, приближения к Нему. Не каждый человек и не каждый час может найти слова обращения к Богу.
Служение сердцем – Дом молитвы для всех народов
Молитвенник. – Составлен на основе предписаний раввина Моше Вайнера. – Иерусалим: Монотеизм – Семь законов человечества, 5782/2022. – 260 с.
Служение сердцем - Содержание
ПИСЬМО РАВВИНА Н-З. РАППОПОРТА
РАВВИН М. ВАЙНЕР О МОЛИТВЕ. МОЛИТВА ДЛЯ НОАХИДОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА
РАЗЛИЧНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ С ХЛЕБОМ
ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ МОЛИТВА
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ
ДОПОЛНЕНИЯ К ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЕ В КАНУН СУББОТЫ
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА В ПЯТНИЦУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ПЕРЕД СУББОТНЕЙ ТРАПЕЗОЙ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ НА РОШ АШАНА
МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОХОРОНЫ И ТРАУР
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАЗДНИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СЛУЖЕНИЕ ПОТОМКОВ НОАХА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАПОВЕДИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЗВАНИЙ КНИГ ПИСАНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ТРАДИЦИЯХ
