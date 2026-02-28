Служение сердцем

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Reference
Series Законы для потомков Ноя (Ноаха) (8 books)

Мы живем в замечательное время, и трудно пока оценить его значение и важность для нас. Практически не осталось государства и уголка Земли, где бы евреев преследовали на религиозной или национальной почве. Евреи не только могут сами свободно строить свою жизнь как им указал Творец, но и открыто помогать всем народам Земли приблизиться к Богу, превратить земной шар в цветущий сад, где будет царить справедливость, мир, добрые отношения между людьми, душевный покой, изобилие всех благ. В Торе которую дал нам Всевышний на Синае указывается путь для любого человека и народа как ему служить Богу, как построить свою жизнь на основе предписаний Творца и как прикоснуться к божественному. Одна из основных форм служения и приближения к Владыке мира для человека любой нации и мировоззрения это молитва. Она не только форма обращения к Всемогущему с просьбами, но и путь установления контакта с Ним, приближения к Нему. Не каждый человек и не каждый час может найти слова обращения к Богу.

Служение сердцем – Дом молитвы для всех народов

Молитвенник. – Составлен на основе предписаний раввина Моше Вайнера. – Иерусалим: Монотеизм – Семь законов человечества, 5782/2022. – 260 с.

Служение сердцем - Содержание

  • ПИСЬМО РАВВИНА Н-З. РАППОПОРТА

  • РАВВИН М. ВАЙНЕР О МОЛИТВЕ. МОЛИТВА ДЛЯ НОАХИДОВ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

  • УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

  • УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

  • ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА

  • РАЗЛИЧНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

  • БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ С ХЛЕБОМ

  • ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ МОЛИТВА

  • ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

  • МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ

  • ДОПОЛНЕНИЯ К ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЕ В КАНУН СУББОТЫ

  • ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА В ПЯТНИЦУ

  • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ПЕРЕД СУББОТНЕЙ ТРАПЕЗОЙ

  • ПРАЗДНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ НА РОШ АШАНА

  • МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОХОРОНЫ И ТРАУР

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАЗДНИКИ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СЛУЖЕНИЕ ПОТОМКОВ НОАХА

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАПОВЕДИ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЗВАНИЙ КНИГ ПИСАНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ТРАДИЦИЯХ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books