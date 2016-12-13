Рубеж второго тысячелетия — знаковая для судеб византийской ойкумены веха: крещение и сопряженное с этим окончательное вхождение Руси в «Содружество» явились кульминацией ее взаимодействия с империей ромеев. В XI век обе державы вступили в состоянии духовного единства, их отношения оставались мирными до середины столетия. Лишь в 1043 году Русь в последний раз атаковала Константинополь, после чего ее отношения с Византией во второй половине XI века словно вступили в фазу затишья, русские надолго исчезли со страниц византийских хроник и документов. С середины столетия византийские и русские источники выступают как бы на равных, концентрируясь почти исключительно на драматических перипетиях внутренней и внешней политики своих стран, словно не замечая происходившего вовне. Один из немногих примеров летописной «международной информации» относится к 1117 году, когда в Лаврентьевском и некоторых других сводах упоминается (ошибочно, император скончался 15 августа 1118 года) о смерти императора Алексея I. Андрей Николаевич Слядзь - Византия и Русь - опыт военно-политического взаимодействия в Крыму и Приазовье (XI — начало XII века)

СПб. - М.: Евразия, ИД Клио, 2014. - 288 с. ISBN 978-5-91852-102-1 (ЕВРАЗИЯ) ISBN 978-5-906518-27-9 (ИД Клио) Андрей Слядзь - Византия и Русь - опыт военно-политического взаимодействия в Крыму и Приазовье (XI — начало XII века) - Содержание Введение Классическая Византия и ее «Содружество» «Апогей самодержавия»: Василий Болгаробойца «Новый Константин великого Рима»: Русь после Владимира Крестителя Мстислав Тмутараканский, Василий Булгароктон и возникновение Приазовского удела Кризис классической Византии и начало эры Комнинов Русь после Ярослава Мудрого: Киев и складывание княжеской федерации Константин X и Святослав Ярославич против самостоятельной Тмутаракани Уход киевлян в Византию в 1069 году: маневр или реальная угроза? Святослав II — союзник Михаила VII? (к вопросу о достоверности одного эпизода «Истории Российской» В. Н. Татищева) Олег Святославич на службе империи: «тихая» византийская аннексия Тмутаракани Союзник — противник — родственник: Владимир Мономах и Алексей Комнин Заключение Библиография Примечания Андрей Слядзь - Византия и Русь - опыт военно-политического взаимодействия в Крыму и Приазовье - Введение

Скудость источников не позволяет получить четкое представление о византийско-русских связях в рассматриваемый период, тем не менее следует учитывать объективные факторы, которые не могли не сказаться на интенсивности отношений между важнейшими членами «Византийского содружества»: в первую очередь всесторонний кризис империи второй половины XI века, постепенную ликвидацию политического единства (точнее, гегемонии Киева) на Руси и, разумеется, решительные изменения в Северном Причерноморье в 1060-е годы (вторжение половцев, пришедших на смену печенегам, частично откочевавшим в низовья Дуная). Таким образом, в последней четверти XI столетия угроза непосредственного русского нападения уже практически исчезла, и задача византийской дипломатии все более сводилась к попыткам привлечь Русь к борьбе с врагами империи в Центральной Европе и на севере Балкан и к удержанию русских от участия во враждебных коалициях.