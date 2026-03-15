Слюнькова - Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи

Книга Инессы Слюньковой «Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи: Пересоздание наследия» представляет собой фундаментальное искусствоведческое и историко-архитектурное исследование, посвященное трансформации сакрального ландшафта белорусских земель. Автор ставит задачу проследить, как после разделов Речи Посполитой происходила широкомасштабная реорганизация церковной среды, направленная на приведение облика храмов в соответствие с канонами православного зодчества и государственными стандартами империи. Основная идея произведения заключается в том, что XIX век стал эпохой «пересоздания» наследия, когда через архитектурные формы, реконструкцию и новое строительство формировалась новая визуальная и духовная идентичность региона.

Содержательная часть монографии детально освещает процессы переустройства бывших униатских и католических храмов, а также возведение новых соборов в так называемом «русско-византийском стиле». Слюнькова анализирует архивные чертежи, проекты образцовых церквей и деятельность выдающихся архитекторов той поры, рассматривая храм как сложный синтез идеологии, эстетики и строительных технологий. Автор уделяет значительное внимание монастырским комплексам, их типологии и роли в градостроительной структуре городов. Исследование охватывает не только вопросы стилистики, но и глубокие культурные пласты, показывая, как архитектура становилась инструментом интеграции белорусских губерний в общеимперское пространство и одновременно формой сохранения восточнохристианской традиции.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для глубокого научного исследования, но при этом сохраняет живость изложения благодаря обилию иллюстративного материала и архивных данных. Инесса Слюнькова, будучи признанным экспертом в области архитектуры, мастерски реконструирует утраченные или измененные облики зданий, позволяя читателю увидеть динамику исторического процесса. Работа служит незаменимым источником для историков искусства, реставраторов и всех, кто интересуется прошлым Беларуси и историей Русской православной церкви. Это чтение помогает осознать сложность и многогранность архитектурного диалога эпох, в котором каждый купол и каждый фасад несут на себе отпечаток большой истории.

Слюнькова Инесса - Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание наследия

М.: Прогресс-Традиция, 2010. 616 с., ил.

ISBN 978-5-89826-326-8

На территории белорусско-литовских земель в XVII–XVIII веках православные соборы, а зачастую и приходские храмы были вытеснены из центров городов на периферию. Сразу же после присоединения этих земель к России у новой власти такое положение дел постоянно вызывало затруднения. Так, граф Миних, назначенный комендантом Витебска, заручившись одобрением архиепископа Псковского Иннокентия, в 1779 году потребовал построить в городе новую церковь для дислоцированного здесь гарнизона, ссылаясь на отсутствие в городе православных храмов.

На протяжении 1780–1840-х годов в крае проводилась программа строительства православных городских соборов, которые вносили недостающее звено в заданную конфирмованными планами структуру застройки города. Сооружение на главных площадях губернских и уездных городов православных церквей поначалу всего лишь уравновешивало доминировавшее значение ранее сложившихся здесь католических костелов. Таким образом, идеальная модель толерантного государства постепенно внедрялась в архитектурнопространственную среду казенных городов. Точкой отсчета в деле строительства центрально расположенных православных городских храмов стал Иоси фовский собор в Могилеве. Он был заложен в память о встрече Екатерины II и австрийского императора Иосифа II, построен по инициативе русского монарха, на государ ственные средства Российской империи и отвечал намерениям строительства городских православных соборов в губерниях западных областей государства.

На основе исторических и статистических данных впервые представлена достоверная картина упразднения и реконструкции монастырей, костелов, церквей, а вместе с тем и постепенного разрушения духовных традиций, неотъемлемых от предметной среды культовой архитектуры. Судьба духовной и культурной традиции на примере историко-архитектурного наследия края рассматривается в разных аспектах. Во-первых, в общеисторическом и содержательном плане, как замена церковного образа художественными образами, черпающими из источника светской, мирской жизни общества, активной интеграции культур в эпоху Просвещения, эклектики и историзма. Во-вторых, в конкретно-историческом плане, как результат архитектурно-строительной практики. В-третьих, с позиции государственной и церковной политики. Разрушение церковного образа и замена его художественным образом, знаком, аллегорией являлось общим свойством эволюции церковного искусства на протяжении Нового и Новейшего времени. Проблема обособления церковного образа в архитектуре и изобразительном искусстве ставилась и разрабатывалась многими учеными-богословами и медиеви стами, от Л. Успенского до Х. Бельтинга. В книге предпринимается попытка рассмотреть трансформацию церковного образа в архитектуре на примере «исправления» наследия. Впервые объектом внимания становятся процессы разрушения традиционных форм и образов церковной архитектуры с целью их приспособления, приведения в соответствие с эстетическими и функциональными требованиями времени. Историки архитектуры Беларуси ранее во многом обходили тему церковных памятников эпохи эклектики, хотя в целом влияние русской культуры на культуру Беларуси в конце XVIII – начале XX века советской историографией оценивалось исключительно положительно. В монографических изданиях республики 1950–1980-х годов, посвященных искусству классицизма и эклектики, рефреном повторяются фразы о характерной прививке прогрессивных тенденций, проникновении идей гуманизма и социальной проблематики, интереса к теме индивидуального, личности, «частного» человека. Именно с XIX веком связывают сложение белорусской национальной художественной литературы.

Слюнькова Инесса - Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание наследия - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава I НОВОЕ ЦЕРКОВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Сложение законов по православному и «иностранным» исповеданиям в России - Толерантная политика в знаках и формулах проектов планировки и застройки городов - Городские православные соборы. Иосифовский собор в Могилеве - Могилевский кафедральный костел Св. Станислава - Православные и католические храмы в усадебном строительстве конца XVIII – начала XIX века - Классицизм в государственном церковном строительстве края - Государственное проектирование инославных храмов - Указ Николая I и национальный вопрос в работах Е. Тычинского, П. Пестеля, О. Турчиновича, А. Киркора - Концепция национальной идентичности белорусов П.Н. Батюшкова - Начало церковно-строительных реформ в Западном крае как меры социальной реабилитации православного населения - Неудачи применения в крае опыта великорусских областей строитьхрам ы на средства землевладельцев. Преодоление сопротивления помещиков - Обучение архитектуре местного юношества в Академии художеств за счет Управления путей сообщения и публичных зданий - Трудности с архитектурными кадрами для исполнения церковно-строительных реформ - Русско-византийский стиль. Работы К. Тона до альбома церквей - Вариантность проектов церквей в стилистике классицизма и неоромантизма - Архитектура церквей как институциональное явление XIX века - Строительство церквей в Белорусских губерниях 1840–1850-х годов по образцам К. Тона - Русско-готическое направление в архитектуре. Повторение одних и тех же образцов в Петербургском регионе и Западных губерниях - Демонстрация церковного строительства в Белорусских губерниях. Альбом 1863 года - Неоготика в архитектуре каплиц ( часовен) 1830–1910-х годов - Повторение западно-романского и русско-готического декора в архитектуре эклектики - Организация управления строительством. Инструкции. Метод строительства хозяйственным способом. Снижение художественного уровня архитектуры храмов региона - Курьезы благотворительности помещика в строительстве новой православной церкви. Отступления от принципа благолепия храма - Корректировка организации церковного строительства в период отмены крепостного права - Успех реформ – залог противостояния полонизации края. Обоснование грандиозных затрат государства на постройку церквей - Атлас народонаселения края по вероисповеданиям – волевой аргумент в пользу единства территорий по национальному и религиозному составу населения - Перерастание идеи церковного строительства 1830-х годов в полномасштабные церковно-строительные реформы

Глава II ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ ТЕМА ХРАМОСТРОЕНИЯ В КРАЕ

Четыре волны закрытия и «исправления» инославных монастырей. Прис пособление монастырей иезуитов - Начало «исправления» помонастырских костелов. Программа архитектурного приспособления на примере костела иезуитов в Полоцке - Инвентаризация 134 монастырей «иностранных» исповеданий и роль Генштаба - Курьезы секретности кампании по сбору сведений для закрытия монастырей. Прочность и великолепие костела замещают нищету древней православной церкви - Упразднение и реорганизация базилианских монастырей и хра м ов. Визи тации 1828–1837-х годов - Проекты реконструкции монастырей 1840–1850-х годов. Концепция возвращения русской старины - Реорганизация управления Римско-католической церкви в России. Социальные гарантии католическим священникам (1847). Таблица 37-ми упраздненных кляшторов - Иконостасы для церквей Западного края. Работы Ф.Солнцева - Политика по польскому вопросу в начале царствования Александра II и реакция на нее польского национально-освободительного движения. Русское правительство перед лицом чрезвычайных обстоятельств - Реконструкция и восстание 1863 года. Столкновение двух взглядов, противников и апологетов власти, по трем ключевым вопросам - Край как «агрегат разных вероисповеданий». Обоснование упразднения католических монастырей в 1860-е годы и организация строительства церквей - Архитектурная реконструкция монастырей и храмов после 1860-х годов. Таблицы упразднения и приспособления монастырей - Появление нового типа православного храма-базилики - Метод реконструкции Э. Жибера. Применение его на практике - Альбом православных церквей Витебской губернии (1878). Новое и исправленное как единый поток работ. Повторная реконструкция и тиражирование однотипных решений - Упразднение и архитектурное приспособление костелов - Архитектурное приспособление костела в Сарии - Архитектурное приспособление костелов в Шатилове, Глубоком, Княжицах, Несвиже, а также православных храмов Витебска и Могилева - Петербургские архитекторы и выпускники Института гражданских инженеров в Западном крае - Записка Н.М. Чагина - Строительство инославных храмов на рубеже XIX–XX веков и указ Николая II «об охранении терпимости в делах веры» - Результаты прис пособления

Глава III РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ ЗАПАДНОГО КРАЯ И РУССКИЕ МОНАСТЫРИ XIX ВЕКА

Киевская митрополия и Восточнохристианские церкви: сохранение церковной традиции в архитектуре XVII–XVIII веков - Архитектурная типология храмов и обращение к авторитету Греции и Афона - Исторические связи Афона с Западнорусской церковью - Обращение к примеру Киевской митрополии в церковном строительстве России XVIII века - Традиция и следы традиций - Влияние Киевской митрополии на монастырскую жизнь России XIX века - Общежительные монастыри великорусских областей, прямо не связанные с Киевом - Юридическое и финансовое положение монастырей - Приведение монастырей Беларуси к законам Российской империи - Разделение обителей края по размещению в зданиях, построенных православными, униатами, католиками. Акцент в развитии ансамбля на колокольне и соборе - Новое в архитектуре монастырей XIX века. - Приспособление кляшторов для православных обителей. Особенности архитектуры монастырей Западного края, Петербургского региона и центральнорусских областей - Византийский стиль соборов (Спасо-Евфросиниевский, Тупичевский монастыри). Традиция–нетрадиция - Распространенный тип школы-храма - Центрическая и эксцентрическая архитектурно-пространственная организация ансамбля - «Оскудение сил» православных Западного края - «Очищение от праха унии» - Недоверие правительства к местным православным - Разделение по вероисповеданиям и национальной принадлежности. Значение критерия неблагонадежности. Отнесение его к русской (небелорусской) нации - Концепция генезиса базиликального и центрического типов храма как обоснование единой традиции в христианской архитектуре. Работы Н.В. Покровского

Глава IV ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНОСТИ

Начало изучения материальных памятников культуры в 1830–1840-х годах - Доклад о древних сооружениях Виленской губернии - Доклад о древних сооружениях Витебской губернии - Доклад о древних сооружениях Могилевской губернии - Контроль за сохранностью костелов - Виленская археологическая комиссия - Начало архитектурной реставрации в крае. Работы А.И. Резанова - Экспедиции РАО в Белоруссию и Литву - Отчеты И.И. Горностаева - Отчеты Д.М. Струкова - Наследие древностей края как следы памятников и предания. Результаты экспедиции РАО - Амбивалентность языка - Система школьного образования И.П. Корнилова - Перемещение ценностей и научная деятельность Виленского учебного округа - Реставрация монументальных памятников архитектуры. Маломожейково.Сын ковичи. Новогрудок. Екатерининская церковь в Минске - Метрики и оценочные описи монастырей и храмов 1800–1910-х годов. Технический характер описания наследия. Работы Московской археологической комиссии - Ремонты и реставрация деревянных церквей. Типология деревянных храмовых сооружений - Деревяный центрический и крещатый пятиглавый храм. Богоявленский собор Кутеинского монастыря - Православные и униатские церкви. Трехсрубный храм «кораблем» - Униатские церкви и костелы. Двухдельный храм «кораблем» - Особенности деревянного храмового зодчества края и утрата ремесленной традиции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология реформ - Технология архитектуры - Работа с традицией - Перенастройка архитектурного языка ландшафта - Сложение национально артикулированной светской культуры

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Указатель монаст