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Смагина - Манихейство

Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы дать российскому читателю представление о манихейской религии и некоторых источниках по манихейству. До сих пор в отечественной науке уделялось мало внимания исследованию манихейства, широко распространенного в первые века н.э., просуществовавшего в некоторых регионах до тысячи лет и оставившего заметный след в литературе эпохи поздней античности.
Здесь рассматриваются прежде всего ранние источники по манихейству, дошедшие до нас на сирийском, греческом, латинском и коптском языках. При этом самое пристальное внимание будет уделяться той стороне исследования, которая, на наш взгляд, до сих пор недостаточно хорошо изучена в мировой науке: гностическим истокам манихейства, роли раннехристианской апокрифической литературы и легендарного материала в становлении доктрины.
В части III дан перевод ряда источников по манихейству: выдержек из манихейских книг и ересиологических трудов. В частности, приводятся выдержки из книг Мани, сохранившиеся в трудах отцов Церкви. Кроме того, сделаны переводы некоторых источников, которые упомянуты в работе и содержат интересные параллели к манихейскому учению: греческой и латинской версий псевдоэпиграфа «Жизнь Адама и Евы», а также выдержек из грекоязычного магического текста египетского происхождения.

Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам

Ин-т востоковедения РАН
М. : Вост. лит., 2011. — 519 с.
ISBN 978-5-02-036474-5 (в пер.)

Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам - Содержание

Введение
Часть I. Мани, учение и литература манихеев
  • Глава 1. Источники по манихейству
  • Глава 2. Жизнеописание Мани
  • Глава 3. История манихейской церкви после смерти Мани. Манихейство в Египте
  • Структура общины, иерархия, обрядность
  • Глава 4. Манихейские книги
  • Трактат «Кефалайа» («Главы»): происхождение, особенности жанра
  • Язык «Кефалайа» и других коптских книг
  • Глава 5. Реконструкция манихейской доктрины. Характер манихейского синкретизма
Часть II. Составные элементы манихейской доктрины
  • Светлое начало
  • Темное начало
  • Материальный мир
  • Заключение
Часть III. Приложения. Избранные ранние источники по манихейству
  • Цитаты из книги «Сокровище жизни»
  • Выдержки из Epistula Fundamenti
  • Изложения манихейской доктрины у оппонентов
  • Выдержки из манихейских текстов
  • Неманихейские псевдоэпиграфические тексты
  • Магический текст «Заклятие „Пособника"»
Список сокращений
Литература
Views 358
Rating
Added 07.12.2021
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

E
ekspert111 4 years ago

Спасибо.

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