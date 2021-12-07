Цель настоящей работы состоит в том, чтобы дать российскому читателю представление о манихейской религии и некоторых источниках по манихейству. До сих пор в отечественной науке уделялось мало внимания исследованию манихейства, широко распространенного в первые века н.э., просуществовавшего в некоторых регионах до тысячи лет и оставившего заметный след в литературе эпохи поздней античности.

Здесь рассматриваются прежде всего ранние источники по манихейству, дошедшие до нас на сирийском, греческом, латинском и коптском языках. При этом самое пристальное внимание будет уделяться той стороне исследования, которая, на наш взгляд, до сих пор недостаточно хорошо изучена в мировой науке: гностическим истокам манихейства, роли раннехристианской апокрифической литературы и легендарного материала в становлении доктрины.

В части III дан перевод ряда источников по манихейству: выдержек из манихейских книг и ересиологических трудов. В частности, приводятся выдержки из книг Мани, сохранившиеся в трудах отцов Церкви. Кроме того, сделаны переводы некоторых источников, которые упомянуты в работе и содержат интересные параллели к манихейскому учению: греческой и латинской версий псевдоэпиграфа «Жизнь Адама и Евы», а также выдержек из грекоязычного магического текста египетского происхождения.

Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам

Ин-т востоковедения РАН

М. : Вост. лит., 2011. — 519 с.

ISBN 978-5-02-036474-5 (в пер.)

Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам - Содержание

Введение

Часть I. Мани, учение и литература манихеев

Глава 1. Источники по манихейству

Глава 2. Жизнеописание Мани

Глава 3. История манихейской церкви после смерти Мани. Манихейство в Египте

Структура общины, иерархия, обрядность

Глава 4. Манихейские книги

Трактат «Кефалайа» («Главы»): происхождение, особенности жанра

Язык «Кефалайа» и других коптских книг

Глава 5. Реконструкция манихейской доктрины. Характер манихейского синкретизма

Часть II. Составные элементы манихейской доктрины

Светлое начало

Темное начало

Материальный мир

Заключение

Часть III. Приложения. Избранные ранние источники по манихейству

Цитаты из книги «Сокровище жизни»

Выдержки из Epistula Fundamenti

Изложения манихейской доктрины у оппонентов

Выдержки из манихейских текстов

Неманихейские псевдоэпиграфические тексты

Магический текст «Заклятие „Пособника"»

Список сокращений

Литература