Смагина - Манихейство
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы дать российскому читателю представление о манихейской религии и некоторых источниках по манихейству. До сих пор в отечественной науке уделялось мало внимания исследованию манихейства, широко распространенного в первые века н.э., просуществовавшего в некоторых регионах до тысячи лет и оставившего заметный след в литературе эпохи поздней античности.
Здесь рассматриваются прежде всего ранние источники по манихейству, дошедшие до нас на сирийском, греческом, латинском и коптском языках. При этом самое пристальное внимание будет уделяться той стороне исследования, которая, на наш взгляд, до сих пор недостаточно хорошо изучена в мировой науке: гностическим истокам манихейства, роли раннехристианской апокрифической литературы и легендарного материала в становлении доктрины.
В части III дан перевод ряда источников по манихейству: выдержек из манихейских книг и ересиологических трудов. В частности, приводятся выдержки из книг Мани, сохранившиеся в трудах отцов Церкви. Кроме того, сделаны переводы некоторых источников, которые упомянуты в работе и содержат интересные параллели к манихейскому учению: греческой и латинской версий псевдоэпиграфа «Жизнь Адама и Евы», а также выдержек из грекоязычного магического текста египетского происхождения.
Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам
Ин-т востоковедения РАН
М. : Вост. лит., 2011. — 519 с.
ISBN 978-5-02-036474-5 (в пер.)
Евгения Борисовна Смагина - Манихейство : по ранним источникам - Содержание
Введение
Часть I. Мани, учение и литература манихеев
- Глава 1. Источники по манихейству
- Глава 2. Жизнеописание Мани
- Глава 3. История манихейской церкви после смерти Мани. Манихейство в Египте
- Структура общины, иерархия, обрядность
- Глава 4. Манихейские книги
- Трактат «Кефалайа» («Главы»): происхождение, особенности жанра
- Язык «Кефалайа» и других коптских книг
- Глава 5. Реконструкция манихейской доктрины. Характер манихейского синкретизма
Часть II. Составные элементы манихейской доктрины
- Светлое начало
- Темное начало
- Материальный мир
- Заключение
Часть III. Приложения. Избранные ранние источники по манихейству
- Цитаты из книги «Сокровище жизни»
- Выдержки из Epistula Fundamenti
- Изложения манихейской доктрины у оппонентов
- Выдержки из манихейских текстов
- Неманихейские псевдоэпиграфические тексты
- Магический текст «Заклятие „Пособника"»
Список сокращений
Литература
Спасибо.