Смаллиан - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии

Книги Рэймонда Смаллиана — это лучший учебник по логике, замаскированный под сборник загадок. Через знаменитые задачи о рыцарях и лжецах, принцессах и тиграх автор подводит читателя к сложнейшим концепциям математической логики и эпистемологии. В своих «философских фантазиях» Смаллиан исследует границы человеческого познания, предлагая остроумные решения классических дилемм.

Это идеальное пособие для развития критического мышления, где каждая загадка — это ступень к пониманию того, как работают законы мысли и где они сталкиваются с парадоксом.

Смаллиан Р. - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии - загадки и парадоксы, загадки и рассуждения

Пер. с англ. П.И. Быстров. Сер.: Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. - 288 с.

ISBN 978-5-88373-621-5

Смаллиан Р. - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ПОЧЕМУ ТЫ ПРАВДИВ?

ГЛАВА 1. Почему ты правдив?

ГЛАВА 2. Загадка

ЧАСТЬ 2. О ВЕЩАХ ВООБЩЕ

ГЛАВА 3. Разнообразные фрагменты

ГЛАВА 4. Вопрос

ЧАСТЬ 3. ТРИ ФАНТАЗИИ

ГЛАВА 5. Симплиций и дерево. Симпозиум на открытом воздухе

ГЛАВА 6. Эпистемологический кошмар

ГЛАВА 7. Фантазия разума-тела

ЧАСТЬ 4. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ГЛАВА 8. Быть или не быть?

ГЛАВА 9. Дзен о жизни и смерти

ГЛАВА 10. Что здесь?

ЧАСТЬ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

ГЛАВА 11. Мечта или реальность?

ГЛАВА 12. Просветленный солипсизм

ГЛАВА 13. 5000 до Р.Х.

Послемыслие

Некоторые общие комментарии

Чего можно ждать от философии?