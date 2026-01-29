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Смаллиан - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии

Смаллиан - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Series Библиотека аналитической философии (10 books)

Книги Рэймонда Смаллиана — это лучший учебник по логике, замаскированный под сборник загадок. Через знаменитые задачи о рыцарях и лжецах, принцессах и тиграх автор подводит читателя к сложнейшим концепциям математической логики и эпистемологии. В своих «философских фантазиях» Смаллиан исследует границы человеческого познания, предлагая остроумные решения классических дилемм.

Это идеальное пособие для развития критического мышления, где каждая загадка — это ступень к пониманию того, как работают законы мысли и где они сталкиваются с парадоксом.

Смаллиан Р. - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии - загадки и парадоксы, загадки и рассуждения

Пер. с англ. П.И. Быстров. Сер.: Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. - 288 с.

ISBN 978-5-88373-621-5

Смаллиан Р. - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ПОЧЕМУ ТЫ ПРАВДИВ?

  • ГЛАВА 1. Почему ты правдив?

  • ГЛАВА 2. Загадка

ЧАСТЬ 2. О ВЕЩАХ ВООБЩЕ

  • ГЛАВА 3. Разнообразные фрагменты

  • ГЛАВА 4. Вопрос

ЧАСТЬ 3. ТРИ ФАНТАЗИИ

  • ГЛАВА 5. Симплиций и дерево. Симпозиум на открытом воздухе

  • ГЛАВА 6. Эпистемологический кошмар

  • ГЛАВА 7. Фантазия разума-тела

ЧАСТЬ 4. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

  • ГЛАВА 8. Быть или не быть?

  • ГЛАВА 9. Дзен о жизни и смерти

  • ГЛАВА 10. Что здесь?

ЧАСТЬ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

  • ГЛАВА 11. Мечта или реальность?

  • ГЛАВА 12. Просветленный солипсизм

  • ГЛАВА 13. 5000 до Р.Х.

Послемыслие

Некоторые общие комментарии

Чего можно ждать от философии?

Views 350
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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