Я начну со следующего очаровательного происшествия. На стене дома в Принстоне, где-то около середины столетия, было изображено лицо Авраама Линкольна тех лет, когда он был еще без бороды. Ни один постоялец не смог узнать, кто это, - ни один человек, кроме Элен Келлер! Она чувствовала каждую особенность, озадаченность и неопределённость, которые выразились на его лице; её пальцы задерживались особенно на нижней части рисунка, возвращались туда, где уже побывали, и задерживались на подбородке. Наконец она воскликнула: «Надо же, как похож на Авраама Линкольна!»

Я взял эту замечательную запись из книги Лоуренса Хаттона Беседы в библиотеке (Сыновья Г.П. Патнэма, 1905). Автор продолжает: «Она впервые “видела” Линкольна без волос на лице ... . И затем Элен сказала: “О, если бы я могла видеть голый подбородок Гранта. В подбородке так много выражено; и, кажется, теперь я знаю Линкольна лучше, чем прежде”».

Интересен способ, каким слепые часто применяют слово «вижу». Однажды я присутствовал на занятии математикой вместе со слепым студентом. Занятие вёл профессор К. Спустя примерно год кто-то знакомил меня со слепым студентом, который сказал: «О, да! Я видел его год назад на занятии, которое проводил К».

Эта книга Хаттона содержит немало менее известных фактов об Элен Келлер, включая её ранее не публиковавшиеся письма. Разумеется, книга полна интересных анекдотов всех видов и снабжена фотографиями. На следующей странице данной книги помещена особенно интересная фотография Элен Келлер с её собакой Фицем и дарственной надписью, сделанной собственноручно. За ней групповое фото Элен с её учительницей мисс Салливан, Марком Твеном и автором Лоуренсом Хаттоном. Элен знала и очень любила Марка Твена. Многое о нём мог сказать и Хаттон. А уж поскольку речь зашла о Марке Твене, позвольте рассказать некоторые мои любимые анекдоты про него.

Смаллиан Рэймонд - Блуждания по моей библиотеке

Пер. с англ. П.И. Быстров — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 186 с., ил.

ISBN 978-5-88373-692-5

Смаллиан Рэймонд - Блуждания по моей библиотеке – Содержание

Вступительное блуждание

Часть I: Общее блуждание

Анекдоты и лакомые кусочки

Сумасшедшие люди театра

Принцесса английской литературы

Изучение литературы. Литературные ценности и стиль

Издание книг. Продажа книг и их коллекционирование

Литературные подделки. Обман, контробман и магия

Часть II Досуг, праздность и покой

Личные наблюдения и взгляды

Западные взгляды конца XIX и начала XX века

Взгляды древних греков и римлян

Взгляды китайцев

Библиография

Список иллюстраций