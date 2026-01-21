Смаллиан - Эта книга не нуждается в названии

Классика интеллектуального нон-фикшн от мастера логических парадоксов. Рэймонд Смаллиан приглашает в увлекательное путешествие по миру «живой мысли», где каждая страница бросает вызов здравому смыслу. Книга наполнена короткими рассказами, которые легко читаются, но оставляют долгое послевкусие. От проблем самореференции до восточной философии и тонкостей человеческого общения — Смаллиан превращает чтение в интерактивный процесс, где читатель становится полноправным соавтором философского поиска.

Смаллиан Р. - Эта книга не нуждается в названии: запас живых парадоксов

Пер. с англ. П.И. Быстрова. Сер. Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020.-272 с.; ил.

ISBN 978-5-88373-636-9

Смаллиан Р. - Эта книга не нуждается в названии – Содержание

I. БАЙКИ И ФАНТАЗИИ

Стоит ли беспокоиться? · Человек, который не хотел, чтобы ему завидовали · Человек, который хотел спокойной жизни · Эгоистичный или бескорыстный? · Счастье · Типы оптимистов · Рассказ об эгоисте · Немного эгоцентричности · Портрет неудачного эгоиста · Рассказ о блохах · Является ли Пикабу машиной? · Рассказ о просителе · Скромность. · Скромность? · Нелогичность

II. ПОЧЕМУ ЖИЗНЬ ДО СМЕШНОГО ПАРАДОКСАЛЬНА?

Не можете или могли бы? · Рационалист и его жена, или Почему жены не хотят, чтобы их мужья были слишком рациональными ·О том, кто хранит молчание · Хвалить или обвинять ·О само- увековечивающейся природе тревог · Закрытые системы мысли · Когда ваш друг мечет в вас дротики дартс · Мысль о родителях и детях · О стрижке волос

III. Я ЖЕ ВАМ ГОВОРИЛ!

Странный парадокс · Четыре американских индейца · Воспринимают ли животные Бога? · Новая религия · Трагична ли жизнь? · Мысли о Шопенгауэре · Я же вам говорил!

IV. КИКУС И ФАБИАКС

Астроном, который верил в возможность чудес · Провидец и скептик · Грустная история · Другая грустная история · Несчастный дуалист · Человек, который был доволен всем · Компромисс · Биты и кусочки · Шизофренический семинар · Удивительный христианский ученый

V. ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНО - ИГРАТЬ ХОРОШО!

Замечание о спонтанности · Это очень трудно - играть хорошо! · Проблемы · Пчелы и ученые · Четыре типа жизни · Знать- не так хорошо, как наслаждаться

VI. ПАРАДОКСАЛЬНО ЛИ ДЗЕН?

Мудрец и собака · Дзен-фрагмент · Что такое Дзен? · Квинтэссенция. Дзен-инцидент · Люди, горы и потоки · Почему вода стекает вниз по склону холма? · Глыба Земли · Лезвия травы не дрожат · Мудрецу ничего не нужно · Почему вы хотите быть просветленным? · Сатори · О попытке достичь просветления · Почему ты идешь в монастырь Дзэн?

VII. ПЛОДЫ ПОЗНАНИЯ

Плод знаний · Что там? · Является ли человек машиной? · Интуиция против разума · Спонтанный гедонизм · Зачем спорить об определении? · Прагматизм и истина · Моральная ответственность · Может ли Бог быть упрямым? · Виньетки · Несовместима ли наука с телеологией? · Мистика и цветовое видение

VIII. ПЛАНЕТА БЕЗ СМЕХА