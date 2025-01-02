Рэймонд Смаллиан - Кто знает? - Исследование религиозного сознания

Есть ли в действительности Бог? Если Он есть, то какой Он (Она? Оно?), на кого или на что Он похож? Есть ли реальная загробная жизнь или это просто суеверие, примитивная, детская, произвольная выдумка? Есть ли хоть малая доля реального научного подтверждения или отрицания возможности или вероятности загробной жизни? А если она есть, то существует ли такая штука, как вечное наказание нераскаявшихся грешников, в которое верят многие ортодоксальные христиане и мусульмане? И если оно есть, то почему Бог не желает или не может избавить от страданий грешников, ввергнутых в ад? Верно ли, что, как сказал св. Августин, Бог может спасти каждого, если пожелает; а не делает он это не потому ли, что ада просто нет? Мог ли всеблагой Бог реально допустить такую страшную вещь, как ад, или это вера в то, что ужас ада долженствует падшей человеческой натуре? Кроме всего прочего, есть такие, как Джонатан Эдвардс, кто находит идею ада не ужасной, а красивой! (До обращения он считал её ужасной, а после обращения назвал «сладкой».)

Далее, как насчет мистиков: обладают ли они неким высшим знанием или просто обманывают себя? Действительно ли наше сознание подключено к высшей духовной реальности, как полагают некоторые люди, подобно Вильяму Джеймсу, и если да, то может ли эта духовная реальность быть именно тем, что верующие называют Богом? А как насчет замечательной идеи, выдвинутой Ричардом Баки и Эдвардом Карпентером и им подобными, о том, что в процессе эволюции человеческая раса развивает высший тип сознания, называемого Космическим Сознанием, которое, в конечном счете, позволит нам непосредственно воспринимать то, что раньше было просто предметом веры? Красивая и оптимистическая сама по себе эта идея чего-то реального или просто охмуряющая мечта?

Вот некоторые вопросы, затронутые в данной книге. Конечно, полезно было бы рассмотреть самые сильные аргументы за и против любой теологической или философской позиции; именно это я пытался сделать по многим рассматриваемым вопросам.

Рэймонд Смаллиан - Кто знает? - Исследование религиозного сознания

- М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. - 240 с.

ISBN: 978-5-88373-600-0

Рэймонд Смаллиан - Кто знает? - Содержание

Предисловие

I. Из-за чего эти «почему»

II. Сквозь тёмные облака

III. Космическое сознание

Ссылки