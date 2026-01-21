Смаллиан - Молчаливое Дао

«Молчаливое Дао» — это уникальный мост между западным рационализмом и восточным интуитивизмом. Смаллиан, будучи мастером парадокса, обнаруживает в даосизме ту самую высшую логику, которая ускользает от формальных систем. Книга разбита на короткие главы, затрагивающие темы морали, искусства, веры и самопознания. Это приглашение к диалогу с самим собой, где молчание становится самым красноречивым аргументом, а парадокс — кратчайшим путем к истине.

Смаллиан Раймонд - Молчаливое Дао

Пер. В.В. Целищева. - М.: «Ка- нон+» РООИ «Реабилитация», 2021. - 224 с.

ISBN 978-5-883-273-6

Смаллиан Раймонд - Молчаливое Дао – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ДАО?

1. Китайская философия вкратце

2. Дао

3. Существует ли Дао?

4. Да, но все же существует ли Дао?

5. Дао неясно

6. Дао бесформенно

7. Дао - это таинственная женщина

8. У Дао нет имени

9. Дао не говорит

10. Дао и мудрец: они никогда не спорят

11. Я подобен зеркалу

12. Дао вездесуще

13. Дао не командует

14. Дао не высокомерно

15. Обожествление Будды

16. Погружаясь в Дао

17. Дао всегда спонтанно

ЧАСТЬ II. ДАО - ЭТО БЛАГО, НО НЕ МОРАЛЬ

18. Являются ли люди изначально добрыми?

19. Любой путь

20. Почему вы помогаете вашим собратьям?

21. Даосизм против морализаторства

22. Не является ли Бог даосистом?

23. Дао является добрым, но не моральным

ЧАСТЬ III. ДАО - ЭТО ДОСУГ

24. О садоводстве

25. О собаках

26. Искусство управления

27. О себялюбии

28. Себялюбие и альтруизм

29. Об эгоизме

30. Эгоизм и Космическое Сознание

31. 0 том, чтобы доверяться своей природе

32. Пусть все идет своим путем

33. О нежелании достигать чего-либо

34. О совершении усилий

ЧАСТЬ IV. ДАО - ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПАРАДОКС