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Смаллиан - Молчаливое Дао

Смаллиан - Молчаливое Дао
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

«Молчаливое Дао» — это уникальный мост между западным рационализмом и восточным интуитивизмом. Смаллиан, будучи мастером парадокса, обнаруживает в даосизме ту самую высшую логику, которая ускользает от формальных систем. Книга разбита на короткие главы, затрагивающие темы морали, искусства, веры и самопознания. Это приглашение к диалогу с самим собой, где молчание становится самым красноречивым аргументом, а парадокс — кратчайшим путем к истине.

Смаллиан Раймонд - Молчаливое Дао

Пер. В.В. Целищева. - М.: «Ка- нон+» РООИ «Реабилитация», 2021. - 224 с.

ISBN 978-5-883-273-6

Смаллиан Раймонд - Молчаливое Дао – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ДАО?

  • 1. Китайская философия вкратце

  • 2. Дао

  • 3. Существует ли Дао?

  • 4. Да, но все же существует ли Дао?

  • 5. Дао неясно

  • 6. Дао бесформенно

  • 7. Дао - это таинственная женщина

  • 8. У Дао нет имени

  • 9. Дао не говорит

  • 10. Дао и мудрец: они никогда не спорят

  • 11. Я подобен зеркалу

  • 12. Дао вездесуще

  • 13. Дао не командует

  • 14. Дао не высокомерно

  • 15. Обожествление Будды

  • 16. Погружаясь в Дао

  • 17. Дао всегда спонтанно

ЧАСТЬ II. ДАО - ЭТО БЛАГО, НО НЕ МОРАЛЬ

  • 18. Являются ли люди изначально добрыми?

  • 19. Любой путь

  • 20. Почему вы помогаете вашим собратьям?

  • 21. Даосизм против морализаторства

  • 22. Не является ли Бог даосистом?

  • 23. Дао является добрым, но не моральным

  • ЧАСТЬ III. ДАО - ЭТО ДОСУГ

  • 24. О садоводстве

  • 25. О собаках

  • 26. Искусство управления

  • 27. О себялюбии

  • 28. Себялюбие и альтруизм

  • 29. Об эгоизме

  • 30. Эгоизм и Космическое Сознание

  • 31. 0 том, чтобы доверяться своей природе

  • 32. Пусть все идет своим путем

  • 33. О нежелании достигать чего-либо

  • 34. О совершении усилий

ЧАСТЬ IV. ДАО - ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПАРАДОКС

  • 35. Сумасшедшая философия и здравая философия

  • 36. Разве не было бы забавно, если бы

  • 37. Сон

  • 38. Астрология

  • 39. Два дзен-инцидента

  • 40. Две версии истории о Банкеи

  • 41. Вымышленная дзен-история

  • 42. Почему мы иногда неверно понимаем?

  • 43. Мондо о бессмертии

  • 44. Видишь ли ты суть?

  • 45. Просветление

  • 46. Вечерняя прохлада

  • 47. Когда время созреет

Views 309
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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