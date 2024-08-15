Смеляков Николай Николаевич - Советский директор в Америке - Взлёты и падения страны доллара

О Соединенных Штатах Америки издано немало книг. О США писали крупнейшие мастера литературы: Короленко, Горький, Маяковский. Но тема осталась, естественно, неисчерпанной. Новые события значительно расширили границы темы, а интерес к ней еще более возрос. Полезен каждый новый штрих, который сделает картину более современной. Автор питает надежду, что ему удалось увидеть и описать некоторые характерные особенности современной американской жизни с ее положительными и отрицательными сторонами и тем принести пользу читателям нашей Родины.

Говорят, что человек, который безгранично любит свое отечество, не может быть объективным в суждениях о другом государстве. Это неверно! Настоящая преданность родной земле может только способствовать правдивости изображения зарубежной страны, ибо только таким путем можно принести реальную пользу своему народу.

Объективность анализа во всех случаях является жизненно необходимой. Образцы именно такого анализа показывал Владимир Ильич Ленин. В меру своих сил автор стремился следовать этому образцу.

Глазами советского инженера он внимательно и жадно всматривался во все стороны американской жизни. На память приходили неоднократные указания В.И. Ленина о необходимости максимально использовать в социалистическом строительстве достижения науки и техники развитых капиталистических стран. Ленин настоятельно требовал установить ответственность за ознакомление наших хозяйственников и специалистов с передовой европейской и американской техникой, «толком, вовремя, практично, не по-казенному». Много из того, о чем говорил В.И. Ленин в первые годы Советской власти, претворено в жизнь. Наша страна с тех пор ушла далеко вперед, подняла свою экономику и культуру на большую высоту, в промышленном отношении вышла на второе место в мире, а по ряду важнейших видов продукции и научно-технических достижений занимает передовые позиции. Однако глубокий смысл ленинского указания и сейчас не потерял своего значения.

Книга создавалась по непосредственным впечатлениям в период пребывания автора в США, а также на основании внимательного изучения американской экономики, техники и культуры.

Автор признателен И.М. Данишевскому, В.И. Терещенко, Б.Г. Павлову и Ю.Б. Соловьеву за помощь при подготовке рукописи к изданию.

Смеляков Николай Николаевич - Советский директор в Америке - Взлёты и падения страны доллара

Москва: «Родина», 2024. – 288 с. – (Весь мир).

ISBN 978-5-00222-239-1

Смеляков Николай Николаевич - Советский директор в Америке - Содержание