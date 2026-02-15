Ця книга, видана українською діаспорою в Канаді, пропонує глибоке християнське осмислення двох найважливіших полюсів людського буття. У центрі оповіді постає одвічне питання про сенс страждань, неминучість фізичного кінця та надію на вічне існування, яку дарує Євангеліє. Автор аналізує смерть не як фінальну катастрофу, а як перехід і «останній іспит» для душі, водночас акцентуючи увагу на тому, що справжнє життя починається ще тут, на землі, через духовне народження та єднання з Христом.

Видання вирізняється особливою пастирською теплотою та спрямованістю на розраду тих, хто переживає втрату або перебуває у пошуку життєвих орієнтирів. Переклад Миколи Лисака зберігає високий духовний стиль оригіналу, роблячи текст доступним для вдумливого читача. Книга закликає не боятися смерті, а натомість зосередитися на якості земного служіння, нагадуючи, що перемога над «останнім ворогом» уже здобута Воскресінням, і кожен християнин покликаний стати причасником цієї великої перемоги Життя.

Смерть і життя

Переклав з англійської мови Микола Лисак. – Вінніпеґ – Торонто: Християнське видавництво «Дорога Правди», 1984. – 72 с.

Передмова

Нам приємно і в цьому році видати цю невелику книжечку, якій ми дали назву “Смерть і життя”, яка складається з двох дуже глибоких статей відомих американських авторів — д-ра Б. Грейма і д-ра Джона Райса. Переклад цих статей доконав наш співробітник, брат Микола Лисак, якому ми сердечно за це дякуємо.

Глибоко віримо, що і ця чергова праця нашого видавництва знайде своїх зичливих читачів. До цього спрямоване наше сердечне бажання.

