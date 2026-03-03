В первые века христианства дьяконы занимали почетное место. На основании событий, которые описаны в Деяниях 6:1-7 — отрывка, который, как правило, рассматривают как введение или, по крайней мере, преддверие этой должности — мы понимаем, что дьяконы в ранней церкви были призваны поддерживать работу пасторов, заботясь о «внешних» или «физических» нуждах церковной жизни.

Историк Родни Старк отмечает, что дьяконы в ранней церкви имели «большое значение», помогая в литургических функциях и управляя благотворительной деятельностью церкви. Серия трактатов IV века под названием «Апостольские постановления» более подробно описывает обязанности дьяконов: «Они должны быть делателями добрых дел, осуществляя общий надзор днем и ночью, не презирая бедных и не оказывая лицеприятия богатым; они должны выяснять, кто находится в бедственном положении, и не лишать их доли в церковных средствах, а также побуждать состоятельных людей откладывать деньги на добрые дела».

Эта самоотверженная любовь, готовая к риску, которую часто демонстрировали дьяконы, приводила в недоумение римский мир. Как заметил африканский епископ Тертуллиан (155-220 гг.), «именно наша забота о беспомощных, наша практика сострадания выделяет нас в глазах многих наших противников. “Только посмотрите, — говорят они, — посмотрите, как они любят друг друга!”». Очень легко упустить из виду духовную ценность дьяконства, ведь его роль в жизни церкви настолько практическая. Но многие из ранних дьяконов были мужами веры и доблестно защищали ее.

пер. с англ.

Самара: Благая весть, 2024, с.

Серия "Созидаем здоровые церкви"

ISBN: 978-5-7454-1910-2

Сметхерст Мэтт - Дьяконы - Как они служат церкви и укрепляют ее - Оглавление

Предисловие к серии

Предисловие к русскому изданию

Введение: «К вашим услугам»

1 Предыстория и промахи: как действовали дьяконы

2 Замысел: с чего начиналось дьяконство

3 Основы: какими должны быть дьяконы

4 Кризис: что должны делать дьяконы

5 Благословения: к чему приводит работа дьяконов

6 Красота: кого отражают дьяконы

Заключение: дьяконы меняют жизнь к лучшему