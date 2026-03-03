Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling
Series Созидаем здоровые церкви (14 books)
В первые века христианства дьяконы занимали почетное место. На основании событий, которые описаны в Деяниях 6:1-7 — отрывка, который, как правило, рассматривают как введение или, по крайней мере, преддверие этой должности — мы понимаем, что дьяконы в ранней церкви были призваны поддерживать работу пасторов, заботясь о «внешних» или «физических» нуждах церковной жизни.
Историк Родни Старк отмечает, что дьяконы в ранней церкви имели «большое значение», помогая в литургических функциях и управляя благотворительной деятельностью церкви. Серия трактатов IV века под названием «Апостольские постановления» более подробно описывает обязанности дьяконов: «Они должны быть делателями добрых дел, осуществляя общий надзор днем и ночью, не презирая бедных и не оказывая лицеприятия богатым; они должны выяснять, кто находится в бедственном положении, и не лишать их доли в церковных средствах, а также побуждать состоятельных людей откладывать деньги на добрые дела».
Эта самоотверженная любовь, готовая к риску, которую часто демонстрировали дьяконы, приводила в недоумение римский мир. Как заметил африканский епископ Тертуллиан (155-220 гг.), «именно наша забота о беспомощных, наша практика сострадания выделяет нас в глазах многих наших противников. “Только посмотрите, — говорят они, — посмотрите, как они любят друг друга!”». Очень легко упустить из виду духовную ценность дьяконства, ведь его роль в жизни церкви настолько практическая. Но многие из ранних дьяконов были мужами веры и доблестно защищали ее.

Сметхерст Мэтт - Дьяконы - Как они служат церкви и укрепляют ее

пер. с англ.
Самара: Благая весть, 2024, с.
Серия "Созидаем здоровые церкви"
ISBN: 978-5-7454-1910-2

Сметхерст Мэтт - Дьяконы - Как они служат церкви и укрепляют ее - Оглавление

Предисловие к серии
Предисловие к русскому изданию
Введение: «К вашим услугам»
  • 1 Предыстория и промахи: как действовали дьяконы
  • 2 Замысел: с чего начиналось дьяконство
  • 3 Основы: какими должны быть дьяконы
  • 4 Кризис: что должны делать дьяконы
  • 5 Благословения: к чему приводит работа дьяконов
  • 6 Красота: кого отражают дьяконы
Заключение: дьяконы меняют жизнь к лучшему
  • Приложение 1: Могут ли женщины быть дьяконами
  • Приложение 2: Примерные вопросы для кандидатов в дьяконы
Views 469
Rating 4.9 / 5
Added 03.03.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
4.9/5 (5)

Comments

No comments yet. Be the first!

