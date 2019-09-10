Несмотря на то, что в 2016 г. правительством РФ было принято дополнение к ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» (глава III.1 «Миссионерская деятельность») [7], и на уровне официальных документов у большинства НРД в настоящее время отсутствует открытая конфронтация с государством, в общественном сознании сохраняется представление об НРД как о маргинальных образованиях тоталитарного типа . В связи с этим, проблема восприятия населением НРД, их деятельность и отношение молодежи к данному феномену продолжает оставаться актуальной.

Новое поколение российской молодежи, рожденное после 1990-х, не заставшее времени расцвета новых религиозных движений, не в полной мере понимает специфику их деятельности и механизмы работы с населением. Хотя российское общество осознало угрозы, исходящие от деструктивных религиозных движений, а государство предприняло определенные шаги на пути к религиозной безопасности, в повседневной жизни встреча с последователями НРД не является редкостью. Поэтому следует понимать механизм привлечения данными организациями новых членов и проводить социологические исследования о роли религиозных объединений в общественной и религиозной жизни, отношении граждан к религии, состоянии государственно-конфессиональных отношений.

Феномен новых религий в ситуации религиозного плюрализма и религиозной конкуренции

материалы междунар. науч.-практ. конф. СанктПетербург, 17 мая 2019 г.

сост. и науч. ред. М. Ю. Смирнов

СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2019. 124 с.

ISBN 978-5-8290-1846-7

Феномен новых религий в ситуации религиозного плюрализма и религиозной конкуренции - Содержание

Раздел I. НОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

С. Г. Еремеев - Духовная культура современного общества: единство и многообразие

А. М. Прилуцкий - Религиозная конкуренция как семиотический фантом

О. А. Грива - Изучение новых религиозных движений: вызовы времени

Т. С. Пронина - Религиозные сообщества в светском пространстве: внешняя «параллельность» и внутренняя конкуренция

Г. И. Синько - Религиозное сознание в современном мегаполисе: тенденции к трансформации

Е. М. Мирошникова - Прозелитизм и новые религии: вызовы современности

М. Ю. Смирнов - Динамика новых форм религиозной жизни общества и стереотипы их восприятия

Раздел II. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Л. А. Андреева, О. И. Кавыкин - Афрохристианство: феномен старообрядчества как «новой» религии в Уганде (по материалам полевых исследований)

Е. В. Воронцова - Зачем старообрядцу читать Агни-йогу?

А. П. Чернеевский - Значение анализа текстов Елены и Николая Рерихов при изучении деятельности рериховского движения

П. А. Барсегян - Традиционные и нетрадиционные религиозные общины в постсоветской Армении

Э. Ю. Жейдс - Внутриконфессиональное разнообразие российских лютеран: историческая преемственность и еретический тип

Д. В. Горюнов - Эсхатологические идеи в вероучительной и практической деятельности cвидетелей Иеговы

М. С. Денисова, А. С. Попова - «Церковь в стиле лофт»: пятидесятничество в контексте современных реалий

Т. Д. Булгакова - Пятидесятническое движение среди потомков нанайских шаманов

Т. Д. Булгакова, В. Е. Неврюев - Этнический аспект пятидесятнической миссии в селе Ловозеро Мурманской области

Д. А. Зайцева - Религиозный синкретизм в культуре селькупов Парабельского района Томской области

С. О. Глебова - Трансформация марийской религиозности: между традицией и новацией

Д. М. Кучерявый - Влияние Миланского эдикта на изменение парадигмы развития древней церкви: логические параллели в современной отечественной истории

Раздел III. НОВЫЕ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА

В. Б. Исаева - Депривация и социальное исключение как источники нетрадиционной религиозности

В. В. Гридина, П. В. Туркин - Новые религиозные движения в восприятии современной российской молодежи

К. С. Дивисенко - Реинтерпретация личной истории как критерий религиозности

Н. З. Гаевская - Традиционное религиозное поведение в деятельности новых религиозных сообществ

С. А. Аношко - Новые религиозные движения в Интернете: Церковь саентологии онлайн в конце ХХ века

К. О. Хуторная - Секта или новая вера?

Г. В. Черняева - Особенности новой религии Джозефа Мерфи

А. Н. Лещинский - «Богородичная церковь» – синтез сохранения прежних традиций и введение новых

Н. В. Полякова - К вопросу о роли неоязычества в политической идеологии французских «новых правых»

Е. А. Харьковщенко, Б. Э. Носенок - Софиологические рецепции во французской теологии XX века

К. Б. Ерофеев - Традиционные и нетрадиционные религиозные организации в свете действующего законодательства Российской Федерации

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Феномен новых религий в ситуации религиозного плюрализма и религиозной конкуренции - Новые религиозные движения в восприятии современной российской молодежи

Усиление влияния религии и возрастание степени религиозности в западных странах во второй половине XX в. способствовало появлению в религиоведческом сообществе специфической терминологии, связанной с данным социальным феноменом. Во второй половине XX в английский социолог А. Баркер ввела в научный оборот словосочетание «новое религиозное движение», охарактеризовав его как религиозную организацию, обладающую следующими признаками: первое поколение верующих, харизматическая власть, разрыв с прошлым, противопоставление себя обществу, подозрения и дискриминация [3, с. 7–8]. С принятием в России законов, предоставляющих религиозным организациям широкие свободы, в нашу страну из стран Запада стали проникать религиозные организации и движения различной направленности. Время их появления и активного распространения в России оценивается по-разному. Мы считаем, что это произошло в 90-е гг. XX в., поскольку в 1997 г. был принят ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», позволяющий свободно распространять различные религиозные учения среди российского населения. Широкому распространению в России новых религиозных течений способствовали низкая степень религиозности постсоветского общества и отсутствие элементарных представлений о религии у населения. Разнообразие идеологий было способно удовлетворить любые религиозные запросы.

Вскоре российские религиоведы стали использовать понятие «новое религиозное движение» для обозначения религиозных организаций зарубежного и отечественного происхождения, получивших широкую популярность среди населения после 90-х гг. XX в. [8, с. 892]. Преимущество данного понятия видится в том, что оно не содержит оскорбительных, уничижительных характеристик, является наиболее нейтральным и наименее оценочным. Сегодня оно применяется в отношении десятков и сотен разных движений [1; 2]. В своем исследовании мы старались использовать словосочетание «новое религиозное движение» (далее – НРД), с учетом того, что в научном сообществе на сегодняшний день не предложено иного, более корректного термина для обозначения данных движений. Наиболее активный интерес к новым формам религиозности проявили учащиеся, студенты, интеллигенция и молодежь в возрасте до 25 лет. Именно молодежь стала той социальной группой, которая оказалась наиболее вовлеченной в деятельность новых религиозных организаций. Поскольку взросление современной российской молодежи происходит в ситуации нестабильности общества и затянувшегося кризиса норм и ценностей, ее религиозный поиск не носит ярко выраженного характера и может повлиять на заинтересованность различными религиозными и оккультными учениями.