В XII веке культ евхаристии и на Западе, и на Востоке, стал обретать все более величественные очертания. Однако под предлогом боязни пролития крови Христа Рим запретил причащать ею всех, кроме священников. Это был жестокий удар по христианскому благочестию. Позднее стали даже говорить о «евхаристическом голоде». Этот «голод», как полагают, частично повлиял на развитие алхимии. «Высшее лекарство, гостия – есть то, что восточные христиане именуют углем. Христос есть живой угль, как и для алхимиков таинственный плод Великого Делания есть Угль Мудрецов, и это есть угль пылающий, который был вложен в уста пророка Исайи». «Камнесозидающее начало Царской Крови также есть отражение своего рода «евхаристического голода», порожденного в Европе отказом в причащении всего народа как св. Телом, так и св. Кровью Римо-Католической, «латинской» церковью. Это в значительной степени (хотя, разумеется, не только это) породило и корпус романов и поэм о Святом Граале».

В текстах, повествующих о поисках Святого Грааля, мы встречаем множество образов, связанных с евхаристией. Не только объект поисков – чаша с кровью Христа, но и образы Самого Христа, связанные с этой чашей, объяснимы только в контексте евхаристии. Христос – Ребенок, закалываемый ангелами, Христос – распятый Царь, окровавленный Человек со всеми ранами Христа, Христос во славе Второго пришествия – эти образы Спасителя кажутся загадочно-пугающими для неподготовленного читателя. Но современникам тамплиеров (а интеллектуальная элита XII–XIII вв. равно духовная и светская, была погружена в богословскую атмосферу, и наиболее актуальной темой тогда была именно евхаристическая тема) эти образы говорили куда большее, чем нам.

Смирнов Виктор - Грааль или Небесный хлеб храмовников

М.: Ганга 2009, 512 с.

ISBN 978-5-98882-107-6

Смирнов Виктор - Грааль или Небесный хлеб храмовников - Содержание

Е. С. Лазарев НА ТРАПЕЗЕ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО

Пролог Где Дух Господень, там свобода

1. Живем мы или умираем, мы – Господни

2. Крылья евхаристии

3. Бог-Ребенок

4. Превзойти фарисеев

5. Дорога горных стрелков

Часть I Смысл мира - От видимого к невидимому

1. Делайся жаждущим как олень

2. Славьте Господа, ибо Он благ

3. Он проходит за второй занавес

4. Мы находимся на земле, но принадлежим небу

5. Троица, или сияние Божественной тьмы

6. Благословенно Царство

7. Ищите горнего, где Христос одесную Бога

8. Созерцать вещи божественные и знать Бога. Таково благодеяние божественного кубка

Часть II Лице Бога - От невидимого к свету славы

1. В вышнем мире все тело прозрачно

2. Сосуд, как бы большое полотно

3. Вы будете крещены Духом Святым

4. Ты говорил: «Родится человек»

5. Вкусите и видите

6. Как львы, дышащие огнем

7. Во свете лица Твоего мы видим свет

8. Я воистину зрел чудо

9. Литургия у алтаря сердца

Часть III Чаша спасения - Да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем

1. Сияние, всемеро более яркое

2. Душа может служить Господу духовным служением

3. Состояние постоянного причащения: Ты в Господе и Господь в тебе (Феофан Затворник)

4. Святой Серафим

5. В пустыне нет никого, кроме Бога

6. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?

7. Нет другого имени под небом

8. Не нам, Господи, не нам!

9. Чаша страдания и чаша любви. Чаша радости

Эпилог Его хранит юная Дева