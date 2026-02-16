Книга протоиерея Димитрия Смирнова «Граждане неба» — это сборник проповедей, произнесенных в один из самых переломных периодов российской истории (1990–1991 гг.). В то время, когда рушилась старая государственная идеология и общество находилось в состоянии растерянности, отец Димитрий обращался к прихожанам с призывом вспомнить об их подлинном отечестве — Царстве Небесном. Его слова в этот период наполнены особым миссионерским пылом и прямотой, характерной для всей его последующей пастырской деятельности.

Автор фокусируется на том, что христианство — это не набор обрядов, а радикальное изменение образа жизни и мышления. Проповеди посвящены евангельским чтениям, праздникам и памяти святых, но через каждое слово проходит главная мысль: человек должен осознать себя «гражданином неба», временно пребывающим на земле. Отец Димитрий бескомпромиссно обличает советское наследие безбожия и призывает к глубокому покаянию, утверждая, что возрождение страны невозможно без духовного преображения каждой отдельной личности.

Стиль проповедей того времени отличается живым, порой резким языком, который моментально сокращает дистанцию между священником и слушателем. Автор использует яркие примеры из повседневной жизни, святоотеческое наследие и исторические параллели, чтобы донести до людей простую истину: верность Христу выше любых земных политических и социальных перемен. Сборник представляет собой не только ценный духовный ресурс, но и важный исторический документ, запечатлевший атмосферу возвращения народа к вере в начале девяностых.

Протоиерей Димитрий Смирнов - Граждане неба - Проповеди 1990-1991

М.: Православное Сестричество во имя Преподобномученицы Елизаветы, 2014 — 504 с.: ил.

ISBN 978-5-89439-144-1

Протоиерей Димитрий Смирнов - Граждане неба – Содержание

1990

Рождество Христово - Память преподобного Серафима Саровского - Всенощное бдение под Неделю по Богоявлении - Среда седмицы -й по Пятидесятнице - Понедельник сплошной седмицы - Всенощное бдение под Неделю о Страшном суде - Суббота сырной седмицы - Пятница 3-й седмицы Великого поста - Неделя о самаряныне - Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора - Всенощное бдение под день Святой Троицы - День Святой Троицы - Отдание Пятидесятницы - Всенощное бдение под Неделю Всех святых - Неделя Всех святых, в земле Российской просиявших - Всенощное бдение под Неделю 3-ю по Пятидесятнице - Вечерняя служба под память апостола Иуды - Память преподобного Сергия Радонежского - Неделя 7-я по Пятидесятнице - Суббота седмицы 10-й по Пятидесятнице - Неделя 10-я по Пятидесятнице - Предпразднство Преображения Господня - Успение Пресвятой Богородицы - Неделя 13-я по Пятидесятнице - Неделя 14-я по Пятидесятнице - Рождество Богородицы - Всенощное бдение под Неделю 18-ю по Пятидесятнице - Вечерняя служба под память праведного Авраама - Вечерняя служба под память Параскевы Пятницы и святителя Димитрия Ростовского - Вечерняя служба в пятницу седмицы 28-й по Пятидесятнице

1991