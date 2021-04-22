Протестантизм, начало которому положила эпоха Реформации, является одним из самых распространенных, наряду с православием и католицизмом, направлений христианства. Как исповедание веры он существует уже пять столетий и в наши дни охватывает своим влиянием около полумиллиарда людей во множестве стран мира. Учения и организации в протестантизме столь многообразны, количество имен духовных лидеров и мыслителей столь обширно, что невозможно исчерпывающе отразить их в рамках небольшого словаря. Поэтому цель нашего издания ограничивается начальным ознакомлением всех интересующихся с наиболее значимыми, по мнению составителя, понятиями и перстнями протестантизма. Неизбежная при этом избирательность, а также разная степень детализации лишь подчеркивают многомерность как самого предмета, так и существующих его интерпретаций.

Приоритет был отдан раскрытию вер учительных и теологических аспектов протестантизма, истории становления его основан разновидностей. При разработке справочного материала всегда большое значение имеют источники, которые использует составитель. Они представлены в библиографическом разделе данного издания. Количество зарубежных трудов о Реформации и протестантизме уже не поддается исчерпывающему охвату. Объем написанного в России также весьма велик. Массовому российскому читателю большинство этих изданий доступно или недоступно вовсе. В то же время, даже выборочное указание круга авторов и названий может способствовать дальнейшему более основательному знанию предметной области, очерченной в словаре. Поэтому было решено привести литературу, во-первых, па русском языке; во-вторых, за небольшими исключениями, вышедшую преимущественно в последние несколько десятилетий. В содержании большинства статей присутствуют перекрестные ссылки, указывающие на более подробное разъяснение некоторых понятий в других статьях словаря. Названия церквей, организаций, идейных течений, имена и термины, которым посвящены отдельные статьи, в тексте выделены курсивом. В конце словаря приводится алфавитный указатель упоминаемых имен и названий.

Михаил Юрьевич Смирнов - Реформация и протестантизм - Словарь

СПб.: Изд-во Сант Петербург 2005. -197 с.

ISBN 5-288-03727-2

Михаил Юрьевич Смирнов - Реформация и протестантизм - Словарь - Содержание

Предисловие

Протестантизм в его историческом становлении

Адвентизм - «Явное предначертание»

Библиография

Эпоха Реформации: события, учения, персоналии

Труды основоположников протестантизма

Доктринальные документы протестантизма

Труды протестантских теологов и проповедников

Протестантская мысль: исследования и комментарии

Протестантские направления и церкви

Протестантизм в России: история и современность

Словарные и справочные издания

Указатель имен и названий

Сокращения, принятые в словаре