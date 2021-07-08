Смирнова Наталья - В поисках Бога

Смирнова - В поисках Бога
В одной из глав этой книги ее героиня цитирует старца Паисия – святого, почти нашего современника: «Если тебе тяжело идти, это значит, ты идешь в гору». Каждая страница этой книги и есть тот самый путь в гору, который за нас с вами уже прошли другие. Нам предстоит и собственный путь – неизбежно предстоит, но как здорово отправляться в него, уже вобрав чужой опыт. Чтобы узнать этот чужой опыт, мы и придумали проект канала «СПАС» – «В поисках Бога». Выросшая из него книга Натальи Смирновой – это исповеди известных людей о сокровенной и главной Встрече в их жизни – встрече с Богом.
Наверно, ничто не открывает Христа так, как опыт тех, кто Его уже встретил. И поразительно, что среди этих историй нет ни одной похожей на другую. У каждого действительно свой путь к Богу. Вчитываясь в то, как это происходило у других, вспоминая, как это было у меня самого, я понимаю, что на пути к Богу нет навигатора, – нет одного избранного проверенного маршрута. Он ведет каждого индивидуально и иногда извилистым, но очень личным путем. И никогда не знаешь, какая деталь судьбы сыграет ключевую роль, готовя к этой главной Встрече. Это может быть тень от колокольни, что падает с детства на твой рабочий стол в детской комнате, как у писателя Александра Проханова, или война и умирающие на твоих руках пациенты, как у прославленного врача (в прошлом воинствующего атеиста) Александра Мясникова. Это может быть несчастная, оборванная на восходе чувств любовь, как у актрисы Любови Тихомировой, или попавшиеся на глаза строки Евангелия, как было у Юрия Куклачева.
Это могут быть даже откровенные чудеса и совершенно определенно опыт встречи с другим миром, как было у адвоката Павла Астахова и будущего священника Артемия Владимирова, которого неведомая сила спасла в детстве от смерти. Это может быть даже увлечение буддизмом, в который нырнула в своих поисках Бога Ирина Меладзе… Даже самое случайное может стать ключевым событием на этом пути. Владыка Антоний Сурожский сравнивал жизнь с плетением ковра: пока мы живем внутри ворсинок – мы не видим рисунка, не видим цельной картины и образов этого ковра, но потом, по удалении (может быть, это произойдет уже после смерти), нам открывается цельный замысел Художника. Каждая история этой книги – это такая цельная Картина замысла Бога о человеке. Эти истории открывают Бога тем, кто Его ищет, и знакомит с Ним ближе тех, кто Его уже нашел и теперь ищет, как Его никогда не терять.
Смирнова Наталья - В поисках Бога
Москва : Эксмо, 2021. 320 с.
ISBN 978-5-04-108985-6
Смирнова Наталья - В поисках Бога - Содержание
Путь к Богу
Предисловие от автора
- Крещение на краю: писатель Василий Ирзабеков
- Жизнь после теракта на Дубровке: Ольга Черняк
- Как крещение спасло от смерти: юрист Павел Астахов
- Бабушкино Евангелие: писатель Александр Проханов
- Как католик из Америки стал православным священником: отец Марк Тайсон
- С благодарностью к жизни: врач Александр Мясников
- От несостоявшейся семьи к Богу: актриса Любовь Тихомирова
- От атеиста до священника: иерей Валерий Духанин
- Как вера спасла от отчаяния: артист цирка Юрий Куклачев
- Воскресение после развода: Иринаа Меладзе
- Батя: ааккттеерр Андрей Мерзликин
- Возвращение домой: писатель, музыкант и православный проповедник Клаус Кеннет
- Как я стал священником: протоиерей Артемий Владимиров
- Дневник бывшей атеистки: писательница Дарья Косинцева
- Выживший в авиакатастрофе: тюремный священник Константин Кобелев
- Личное знакомство с Иоанном Предтечей: режиссер Эдуард Бояков
- Певица МакSим и отец Лука Степанов: вера и шоу-бизнес
- От комсомольца до монаха: митрополит Тверской и Кашинский
- Жизнь без Коли: актриса Людмила Поргина
- Через духовника к Богу: певец Стас Михайлов
- Непростые испытания олимпийского чемпиона: Алексей Немов
No comments yet. Be the first!