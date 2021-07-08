Смирнова Наталья - В поисках Бога

В одной из глав этой книги ее героиня цитирует старца Паисия – святого, почти нашего современника: «Если тебе тяжело идти, это значит, ты идешь в гору». Каждая страница этой книги и есть тот самый путь в гору, который за нас с вами уже прошли другие. Нам предстоит и собственный путь – неизбежно предстоит, но как здорово отправляться в него, уже вобрав чужой опыт. Чтобы узнать этот чужой опыт, мы и придумали проект канала «СПАС» – «В поисках Бога». Выросшая из него книга Натальи Смирновой – это исповеди известных людей о сокровенной и главной Встрече в их жизни – встрече с Богом.

Наверно, ничто не открывает Христа так, как опыт тех, кто Его уже встретил. И поразительно, что среди этих историй нет ни одной похожей на другую. У каждого действительно свой путь к Богу. Вчитываясь в то, как это происходило у других, вспоминая, как это было у меня самого, я понимаю, что на пути к Богу нет навигатора, – нет одного избранного проверенного маршрута. Он ведет каждого индивидуально и иногда извилистым, но очень личным путем. И никогда не знаешь, какая деталь судьбы сыграет ключевую роль, готовя к этой главной Встрече. Это может быть тень от колокольни, что падает с детства на твой рабочий стол в детской комнате, как у писателя Александра Проханова, или война и умирающие на твоих руках пациенты, как у прославленного врача (в прошлом воинствующего атеиста) Александра Мясникова. Это может быть несчастная, оборванная на восходе чувств любовь, как у актрисы Любови Тихомировой, или попавшиеся на глаза строки Евангелия, как было у Юрия Куклачева.

Это могут быть даже откровенные чудеса и совершенно определенно опыт встречи с другим миром, как было у адвоката Павла Астахова и будущего священника Артемия Владимирова, которого неведомая сила спасла в детстве от смерти. Это может быть даже увлечение буддизмом, в который нырнула в своих поисках Бога Ирина Меладзе… Даже самое случайное может стать ключевым событием на этом пути. Владыка Антоний Сурожский сравнивал жизнь с плетением ковра: пока мы живем внутри ворсинок – мы не видим рисунка, не видим цельной картины и образов этого ковра, но потом, по удалении (может быть, это произойдет уже после смерти), нам открывается цельный замысел Художника. Каждая история этой книги – это такая цельная Картина замысла Бога о человеке. Эти истории открывают Бога тем, кто Его ищет, и знакомит с Ним ближе тех, кто Его уже нашел и теперь ищет, как Его никогда не терять.

Смирнова Наталья - В поисках Бога

Москва : Эксмо, 2021. 320 с.

ISBN 978-5-04-108985-6

Смирнова Наталья - В поисках Бога - Содержание

Путь к Богу

Предисловие от автора