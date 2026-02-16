Книга Кевина Гери Смита «Богословские письменные работы» — это незаменимый академический путеводитель, созданный специально для студентов духовных учебных заведений. Автор учитывает специфику теологического образования, где от учащегося требуется не только владение научным стилем, но и умение работать с древними текстами, конфессиональными источниками и сложным понятийным аппаратом. Книга шаг за шагом ведет читателя через весь процесс: от поиска исследовательской проблемы и разработки четкого тезиса до финального редактирования готового текста.

Основной акцент Смит делает на развитии навыков критического анализа и аргументации. Он подробно объясняет, чем богословское эссе отличается от простой проповеди или пересказа библейских сюжетов, подчеркивая важность академической беспристрастности и доказательности. Автор предлагает практические инструменты для организации материала, учит правильно структурировать введение и заключение, а также дает ценные рекомендации по оформлению справочного аппарата (сносок и библиографии), что часто становится «камнем преткновения» для студентов.

Особое внимание в пособии уделено этике научного труда и предотвращению плагиата. Кевин Гери Смит стремится привить будущим служителям и ученым культуру ответственного обращения со словом и чужими идеями. Это руководство помогает превратить написание курсовой или дипломной работы из тяжелой обязанности в процесс глубокого духовного и интеллектуального роста, формируя навыки, необходимые для серьезного богословского исследования.

Херсон: Таврийский христианский институт, 2016. - 212 с.

Кевин Гери Смит - Богословские письменные работы - руководство для студентов - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Введение

ЧАСТЬ I. Академическая письменная работа

Глава 1. Учебная письменная работа Планирование работы - Написание работы - Резюме

Глава 2. Научная письменная работа Некоторые мысли о структуре - Немного о стиле - Несколько советов по презентации - Резюме

Глава 3. Внутритекстовые ссылки - Преимущества внутритекстовых ссылок - Составляющие внутритекстовых ссылок - Как добавлять внутритекстовую ссылку - Как поступать с разными вариантами основных составляющих - Другие вопросы - Резюме

Глава 4. Библиография - Виды библиографий - Как составить список источников для библиографии - Пунктуация в библиографии - Очередность работ в библиографии - Резюме

Глава 5. Плагиат - Определение плагиата - Как бороться с плагиатом - Как избежать плагиата - Как выявить плагиат - Значение собственного исследования - Вызов плагиаторам

Глава 6. Форматирование академической письменной работы - Титульная страница - Заявление и посвящение (только для диссертации) - Аннотация - Оглавление - Стандартные страницы - Верхний и нижний колонтитулы - Первая страница - Нумерованные и маркированные списки - Таблицы и рисунки - Библиография

ЧАСТЬ II. Богословское исследование

Глава 7. Требования к диссертации в Южной Африке - Бакалаврский уровень - Магистерский уровень - Докторский уровень - Резюме

Глава 8. Проект исследования - Значение проекта исследования - Составляющие проекта исследования - Подготовка проекта исследования - Резюме

Глава 9. Проблема исследования Общее представление о процессе - Идея исследования - Предварительный обзор литературы - Основная проблема - Ключевые вопросы - Конкретизация проблемы - Резюме

Глава 10. План исследования Модель исследования - Методология - Библиография

Глава 11. Библейская экзегеза Исходные посылки евангельской экзегезы - Модель экзегетического исследования - Написание экзегетической работы - Резюме

Глава 12. Систематическое богословие Исходные посылки евангельского богословского исследования - Шаги евангельского богословского исследования - Основная модель евангельского богословского исследования - Альтернативная модель евангельского богословского исследования - Резюме

Глава 13. Практическое богословие Сущность практического богословия - Шаги исследования в практическом богословии - Модель исследования в практическом богословии, - Резюме

Глава 14. Обзор литературы Для чего нужен обзор литературы - Как будет оцениваться обзор литературы - Как находить источники для обзора литературы - Резюме

Глава 15. Описательное исследование Понимание описательного исследования - Проведение описательного исследования - Резюме

Глава 16. Другие виды исследований Обзор книги (рецензия) - Изучение конкретного случая из пасторской практики - Анализ поместной общины - Богословские проблемы служения

Избранная библиография