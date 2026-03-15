Смит - Добрый и прекрасный Бог

В фильме «Форрест Гамп» главный герой это обыкновенный что уже само по себе необычно человек, в чьей жизни нет ничего особенного, за исключением того, что у него очень доброе сердце. Форрест становится случайным свидетелем величайших моментов в истории (проповедь Мартина Лютера Кинга «Есть у меня мечта») и сталкивается с выдающимися людьми (несколькими президентами США, знаменитостями, изобретателями). Оглядываясь на свою жизнь, я иногда думаю, что являюсь таким же Форрестом. Я родился в семье методистов, где о Боге вспоминали только на Рождество и Пасху, и не был настоящим последователем Христа, пока не стал учиться в старших классах школы.

Я любил спорт, симпатичных девушек и Иисуса именно в такой последовательности. В учебе у меня были весьма посредственные показатели. Точнее говоря , по успеваемости я был трехсотым в выпускной группе из шестисот человек. Ничего особенного в моем резюме найти было невозможно.

Когда я учился на первом курсе колледжа при государственном университете, где также занимался спортом и приударял за хорошенькими девушками, Иисус начал менять мою жизнь. Ко второму семестру Он уже занял первое место в моем сердце, и я решил перевестись в христианский колледж. Я выбрал учебное заведение , которое называлось Friends University (я полагал, что люди там будуг, по крайней мере , дружелюбны) в городе Уичито, штат Канзас. Я был средним учеником в весьма захолустном местечке и не имел никакого представления о том, что меня ждет в будушем. Я только знал, что мое желание познавать Бога растет во мне с каждым днем.

Я понятия не имел, кто такой Ричард Дж. Фостер и что им написана одна из самых замечательных книг о христианстве за последние сто лет («Прославление дисциплины»). Я только знал, что мне надо заниматься у него по вторникам и четвергам с 10:30 до 12:00. Он не был похож на всех остальных известных мне людей. Он был очень умным, но в то же время и весьма веселым человеком. Он любил юмор, но в то же время знал Бога так, как никто другой из тех, с кем я общался , словно был Ему другом. И он учил меня познавать Бога так, как знал Его сам.

Спустя годы один наш общий друг сказал мне, что Ричард молился об ученике, с которым он мог бы разделить свою жизнь и свою мудрость, и что вскоре после знакомства со мной он сказал этому другу, что именно я являюсь тем, кого Бог избрал для наставничества, подобного наставничеству Павла по отношению к Тимофею. Я к тому моменту знал только то, что Ричард дает мне дополнительные задания по чтению, молится со мной и приглашает меня помогать по дому ему и его жене, а также берет меня в те поездки , куда он отправляется сам для выступлений. Именно в такие часы личного общения с ним я больше всего учился от него.

Джеймс Брайан Смит - Добрый и прекрасный Бог

СПб.: Мирт, 2021.- 270 с.

ISBN 978-5-88869-328-5

Джеймс Брайан Смит - Добрый и прекрасный Бог - Содержание

Вступление

Как получить максимальную отдачу от этой книги

Глава 1. «Что вам надобно?»

Тренировка души: Сон

Глава 2. Бог добр

Тренировка души: Молчание и осознание творения

Глава 3. Бог заслуживает доверия

Тренировка души: Подсчитайте свои благословения

Глава 4. Бог щедр

Тренировка души: Молитва 22-го псалма

Глава 5. Бог есть любовь

Тренировка души: Lectio Divina

Глава 6. Бог свят

Тренировка души: Поля

Глава 7. Самопожертвование Бога

Тренировка души: Чтение Евангелия от Иоанна

Глава 8. Бог преображает

Тренировка души: Уединение

Глава 9. Как сделать огурец соленым

Тренировка души: Перестать торопиться

Приложение: Руководство для дискуссий в небольших группах

Выражение признательности