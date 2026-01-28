Смит Джеймс - Библейская история в простом изложении

Некоторые считают, что серьезное изучение Библии начинается с последовательного обзора каждой библейской книги. Именно этот способ изучения Библии предложили мне, когда я поступил на первый курс в Христианский Университет Цинциннати. И не спорю: у этого метода немало преимуществ.

Однако за прошедшие годы я пришел к выводу, что даже обзорные курсы по отдельным книгам Библии должны предваряться изучением библейской истории. Дело в том, что книги Библии расположены не в хронологическом порядке. Начинающие студенты часто оказываются сбитыми с толку, «прыгая» из одного исторического контекста в другой. Особенно остро эта проблема встает при изучении больших и малых пророков.

Джеймс Смит - Библейская история в простом изложении

Пер. с англ. — М.: Духовная Академия Апостола Павла, 2011. — 176 с.

ISBN 978-5-905340-02-4

Джеймс Смит - Библейская история в простом изложении - Содержание

Книга рекомендуется как учебник для церковных воскресных школ.

Книга рекомендуется как учебник для церковных воскресных школ.