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Смит Джеймс - Библейская история в простом изложении

Смит Джеймс - Библейская история в простом изложении
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, **Jewish History, Ethics, Educational

Некоторые считают, что серьезное изучение Библии начинается с последовательного обзора каждой библейской книги. Именно этот способ изучения Библии предложили мне, когда я поступил на первый курс в Христианский Университет Цинциннати. И не спорю: у этого метода немало преимуществ.

Однако за прошедшие годы я пришел к выводу, что даже обзорные курсы по отдельным книгам Библии должны предваряться изучением библейской истории. Дело в том, что книги Библии расположены не в хронологическом порядке. Начинающие студенты часто оказываются сбитыми с толку, «прыгая» из одного исторического контекста в другой. Особенно остро эта проблема встает при изучении больших и малых пророков.

Джеймс Смит - Библейская история в простом изложении

Пер. с англ. — М.: Духовная Академия Апостола Павла, 2011. — 176 с.
ISBN 978-5-905340-02-4

Джеймс Смит - Библейская история в простом изложении - Содержание

Книга рекомендуется как учебник для церковных воскресных школ.

Книга рекомендуется как учебник для церковных воскресных школ.

  • Предисловие

  • Общий план

  • Период начал

  • Период расселения

  • Период кочевой жизни

  • Египетский период

  • Период пустыни

  • Период завоеваний

  • Период судей

  • Период единого царства

  • Период сестринских царств

  • Ассирийский период

  • Вавилонский период

  • Персидский период

  • Период молчания

  • Период воплощения

  • Период сошествия Духа

  • Период апостола Павла

  • Период гонений

Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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