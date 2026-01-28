Смит Джеймс - Библейская история в простом изложении
Некоторые считают, что серьезное изучение Библии начинается с последовательного обзора каждой библейской книги. Именно этот способ изучения Библии предложили мне, когда я поступил на первый курс в Христианский Университет Цинциннати. И не спорю: у этого метода немало преимуществ.
Однако за прошедшие годы я пришел к выводу, что даже обзорные курсы по отдельным книгам Библии должны предваряться изучением библейской истории. Дело в том, что книги Библии расположены не в хронологическом порядке. Начинающие студенты часто оказываются сбитыми с толку, «прыгая» из одного исторического контекста в другой. Особенно остро эта проблема встает при изучении больших и малых пророков.
Джеймс Смит - Библейская история в простом изложении
Пер. с англ. — М.: Духовная Академия Апостола Павла, 2011. — 176 с.
ISBN 978-5-905340-02-4
Джеймс Смит - Библейская история в простом изложении - Содержание
Книга рекомендуется как учебник для церковных воскресных школ.
Книга рекомендуется как учебник для церковных воскресных школ.
Предисловие
Общий план
Период начал
Период расселения
Период кочевой жизни
Египетский период
Период пустыни
Период завоеваний
Период судей
Период единого царства
Период сестринских царств
Ассирийский период
Вавилонский период
Персидский период
Период молчания
Период воплощения
Период сошествия Духа
Период апостола Павла
Период гонений
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