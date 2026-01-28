Смит Джеймс - Большие пророки

То, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил были названы большими пророками, не означает, что они важнее двенадцати малых пророков. Скорее четырёх пророков назвали большими из-за размера соответствующих книг. Пять книг Больших пророков составляют двадцать два процента от всего Ветхого Завета. Двенадцать книг Малых пророков вместе взятые меньше, чем книги Исаии, Иеремии или Иезекииля по отдельности. Книга Даниила более чем на семьдесят пять процентов длиннее, чем две самых продолжительных книги Малых пророков (книги Осии и Захарии).

Каждая из пяти книг Больших пророков отличается стилем, лексикой и, в определённой степени, богословием. Но не менее очевидна и взаимосвязь. В этом разделе очевидным образом подчёркивается власть Яхве над всеми народами земли, включая любые сверхдержавы. Ложное богословие, с которым так непримиримо боролись Иеремия и Иезекииль, коренится в неправильном понимании и неправильном же применении принципа веры в Бога во время национального бедствия, о чём говорит Исаия. Концепция мировых держав, исполняющих волю Яхве, столь ясно изложенная в книгах Исаии, Иеремии и Иезекииля, проецируется Даниилом на далёкое будущее.

Джеймс Смит - Большие пророки - Актуальный комментарий для современного читателя

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2021. — 592 с.

ISBN 978-5-905340-35-2

Джеймс Смит - Большие пророки - Актуальный комментарий для современного читателя - Содержание

Предисловие

КНИГА ИСАИИ

1. Знакомство с Книгой Исаии

2. Обличения и обетования (Исаии 1-6)

3. Книга Еммануила (Исаии 7-12)

4. Книга Бремён (Исаии 13-23)

5. Книги общего суда (Исаии 24-27; 34-35)

6. Книга Г оря (Исаии 28-33)

7. Книга Езекии (Исаии 36-39)

8. Книга Кира (Исаии 40-48)

9. Книга Слуги (Исаии 49-57)

10. Книга будущей славы (Исаии 58-66)

КНИГА ИЕРЕМИИ

11. Знакомство с Книгой Иеремии

12. Призыв и раннее служение (Иеремии 1:1-4:4)

13. Сила проповеди (Иеремии 4:5-8:17)

14. Пророческие муки и молитва (Иеремии 8:8-13:27)

15. Проблемы и молитва (Иеремии 14—20)

16. Порочная власть (Иеремии 21-25)

17. Нарастающее сопротивление (Иеремии 26-29)

18. Видения новой эры (Иеремии 30-33)

19. Разрушение Иерусалима (Иеремии 34—39)

20. Чудовищная трагедия (Иеремии 40-45)

21. Бог и народы (Иеремии 46-52)

КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

22. Плач Иеремии

КНИГА ИЕЗЕКИИЛЯ

23. Знакомство с Книгой Иезекииля

24. Призыв Иезекииля на служение (Иезекииля 1-3)

25. Раннее служение Иезекииля (Иезекииля 4-7)

26. Видения суда над Иерусалимом (Иезекииля 8-11)

27. Притчи и воззвания (Иезекииля 12-15)

28. Притчи и образы (Иезекииля 16-19)

29. Израиль: прошлое и будущее (Иезекииля 20-23)

30. Поворотный момент для Иезекииля (Иезекииля 24-28)

31. Закат Египта (Иезекииля 29-32)

32. Подготовка к восстановлению (Иезекииля 33-35)

33. Преобразование и восстановление (Иезекииля 36-39)

34. Видение нового века (Иезекииля 40-48)

КНИГА ДАНИИЛА

35. Знакомство с Книгой Даниила

36. Бог богов (Даниила 1-2)

37. Единственный истинный Бог (Даниила 3^1)

38. Бог оправдания (Даниила 5-6)

39. Триумф Царства Божьего (Даниила 7)

40. Первоначальный вызов (Даниила 8)

41. Великий заступник (Даниила 9)

42. Последние дни народа Израиля (Даниила 10-11)

43. Время великого бедствия (Даниила 12)

ТАБЛИЦЫ

1. Хронология служения Исаии

2. Структура Книги Исаии

3. Противоположность судеб

4. Хронология служения Иеремии

5. Структура книги Иеремии

6. Хронология пророчеств о других народах

7. Депортация в Вавилон

8. Хронология служения Иезекииля

9. Структура Книги Иезекииля

10. Хронологические маркеры в книге Иезекииля

11. Беззаконие Божьего народа

12. Осквернение храма

13. Храм Иезекииля

14. Хронология жизни Даниила

15. Единство Книги Даниила

16. Структура Книги Даниила

17. Промывание мозгов через изменение имени

18. Две точки зрения на Даниила 7

19. Очищение святилища

20. Пророческие периоды Ветхого Завета

21. Семьдесят лет и семьдесят гептад

22. Семьдесят гептад Даниила

23. Последнее видение Даниила

24. Продолжительность времени бедствия

КАРТЫ