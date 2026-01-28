Смит Джеймс - Книги Ветхого Завета

Книга, которую вы держите в руках, - вторая часть в серии «Просто о сложном». В книге «История Библии: просто о сложном» (Bible History Made Simple) я постарался дать читателям представление о хронологии библейской истории, основных действующих лицах и событиях. А в этой книге вы сможете приступить к более подробному изучению отдельных книг Библии.

Структура глав этого издания основана на истории о том, как Бог призвал Самуила. Однажды ночью Господь трижды воззвал к нему. Каждый раз мальчик думал, что его зовет Илий. Наконец, старый священник понял, что это Господь взывает к Самуилу. Илий научил Самуила, что в следующий раз, когда он услышит зов, ему следует ответить такими словами: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Царств 5:9).

Совет Илия полезен всем, кто изучает Божье слово. Открывая священную книгу, будем просить, чтобы Бог говорил с нами. Он обращается к нам через Свое слово. Мы, со своей стороны, должны быть готовы услышать то, что Он желает сказать.

Джеймс Е. Смит - Книги Ветхого Завета: просто о сложном

(Просто о сложном)

К.: Книгоноша, 2020. - 240 с.

ISBN 978-617-7517-48-0

Джеймс Е. Смит - Книги Ветхого Завета: просто о сложном - Содержание

Предисловие

Глава 1. Экскурсия по библиотеке

Глава 2. Книги основания (1)

Книга Бытия

Книга Исход

Глава 3. Книги основания (2)

Книга Левит

Книга Чисел

Книга Второзаконие

Глава 4. Книги каркаса (1)

Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Руфь

Глава 5. Книги каркаса (2)

1 и 2 Книги Царств

3 и 4 Книги Царств

1 и 2 Книга Паралипоменон

Глава 6. Книги каркаса (3)

Книга Ездры

Книга Неемии

Книга Есфирь

Глава 7. Книги веры (1)

Книга Иова

Псалтирь

Глава 8. Книги веры (2)

Книга Притчей

Книга Екклесиаст

Песнь Песней

Глава 9. Сфокусированные книги (1)

Книга Исаии

Книга Иеремии

Плач Иеремии

Глава 10. Сфокусированные книги (2)

Книга Иезекииля

Книга Даниила

Глава 11. Сфокусированные книги (3)

Книга Осии

Книга Иоиля

Книга Амоса

Глава 12. Сфокусированные книги (4)

Книга Авдия

Книга Ионы

Книга Михея

Глава 13. Сфокусированные книги (5)

Книга Наума

Книга Аввакума

Книга Софонии

Глава 14. Сфокусированные книги (6)

Книга Аггея

Книга Захарии

Книга Малахии

Приложение. Христос в каждой книге