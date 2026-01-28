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Смит Джеймс - Книги Ветхого Завета

Смит Джеймс - Книги Ветхого Завета
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, **Jewish History, Ethics, Educational

Книга, которую вы держите в руках, - вторая часть в серии «Просто о сложном». В книге «История Библии: просто о сложном» (Bible History Made Simple) я постарался дать читателям представление о хронологии библейской истории, основных действующих лицах и событиях. А в этой книге вы сможете приступить к более подробному изучению отдельных книг Библии.

Структура глав этого издания основана на истории о том, как Бог призвал Самуила. Однажды ночью Господь трижды воззвал к нему. Каждый раз мальчик думал, что его зовет Илий. Наконец, старый священник понял, что это Господь взывает к Самуилу. Илий научил Самуила, что в следующий раз, когда он услышит зов, ему следует ответить такими словами: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Царств 5:9).

Совет Илия полезен всем, кто изучает Божье слово. Открывая священную книгу, будем просить, чтобы Бог говорил с нами. Он обращается к нам через Свое слово. Мы, со своей стороны, должны быть готовы услышать то, что Он желает сказать.

Джеймс Е. Смит - Книги Ветхого Завета: просто о сложном

(Просто о сложном)

К.: Книгоноша, 2020. - 240 с.

ISBN 978-617-7517-48-0

Джеймс Е. Смит - Книги Ветхого Завета: просто о сложном - Содержание

  • Предисловие

Глава 1. Экскурсия по библиотеке

Глава 2. Книги основания (1)

  • Книга Бытия

  • Книга Исход

Глава 3. Книги основания (2)

  • Книга Левит

  • Книга Чисел

  • Книга Второзаконие

Глава 4. Книги каркаса (1)

  • Книга Иисуса Навина

  • Книга Судей

  • Книга Руфь

Глава 5. Книги каркаса (2)

  • 1 и 2 Книги Царств

  • 3 и 4 Книги Царств

  • 1 и 2 Книга Паралипоменон

Глава 6. Книги каркаса (3)

  • Книга Ездры

  • Книга Неемии

  • Книга Есфирь

Глава 7. Книги веры (1)

  • Книга Иова

  • Псалтирь

Глава 8. Книги веры (2)

  • Книга Притчей

  • Книга Екклесиаст

  • Песнь Песней

Глава 9. Сфокусированные книги (1)

  • Книга Исаии

  • Книга Иеремии

  • Плач Иеремии

Глава 10. Сфокусированные книги (2)

  • Книга Иезекииля

  • Книга Даниила

Глава 11. Сфокусированные книги (3)

  • Книга Осии

  • Книга Иоиля

  • Книга Амоса

Глава 12. Сфокусированные книги (4)

  • Книга Авдия

  • Книга Ионы

  • Книга Михея

Глава 13. Сфокусированные книги (5)

  • Книга Наума

  • Книга Аввакума

  • Книга Софонии

Глава 14. Сфокусированные книги (6)

  • Книга Аггея

  • Книга Захарии

  • Книга Малахии

Приложение. Христос в каждой книге

Views 326
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Added 28.01.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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