Смит Джеймс - Малые пророки

И снова в этом томе, как и в других томах этой серии, хочется выразить благодарность за помощь редактору Линде Старк, библиотекарю Христианского колледжа Флориды. Художественное произведение, иллюстрирующее видения Захарии, было создано Хоуп Возняк Грейвс в рамках курсового проекта.

Джейс Смит - Малые пророки - Актуальный комментарий для современного читателя

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. - 624 с.

ISBN 978-5-905340-37-6

Джейс Смит - Малые пророки - Актуальный комментарий для современного читателя - Содержание

Предисловие

1. Малые пророки: Введение

Ранние пророки Авдий, Иоиль, Иона

2. Ранние пророки: Введение

3. Сказ о двух горных вершинах (Пророк Авдий)

4. День Господа (Иоиля 1)

5. День исцеления (Иоиля 2:1-27)

6. День Духа (Иоиля 2:28-3:21)

7. Спасение грешника (Ионы 1-2)

8. Спасение города (Ионы 3-4)

Пророки восьмого века Амос, Осия, Михей

9. Пророки восьмого века: Введение

10. Грядущий суд (Амоса 1:1-3:8)

11. Приготовьтесь к встрече с вашим Богом (Амос 3:9-5:17)

12. Два ужасных бедствия (Амоса 5:18-6:14)

13. Видения суда (Амос 7:1-8:3)

14. Разрушающийся храм и будущая скиния (Амоса 8:4-9:15)

15. Трагедия неверности (Осии 1-3)

16. Недостаток знаний (Осии 4:1-6:3)

17. Недостаток милости (Осии 6:4-8:14)

18. Последствия греха (Осии 9:1-11:11)

19. Недостаток верности (Осии 11:12-14:9)

20. Грядущий суд (Михея 1)

21. Осуждение царящей в обществе коррупции (Михея 2)

22. Справедливость человека и справедливость Бога (Михея 3)

23. Надежда на лучший день (Михея 4)

24. Слава правителя Вифлеема (Михея 5)

25. Михей умоляет современников раскаяться (Михея 6:1-7:6)

26. Контекст и перспектива (Михея 7:7-20)

Пророки седьмого века Наум, Софония, Аввакум

27. Пророки седьмого века: Введение

28. Решение о возмездии (Наума 1)

29. Видение возмездия (Наум 2)

30. Обоснование причины возмездия (Наум 3)

31. Грядущий день Яхве (Софонии 1)

32. Призыв к покаянию (Софония 2)

33. Результаты великого дня (Софония 3)

34. Вера в неправильном свете (Аввакум 1:1-2:1)

35. Вера в правильном свете (Аввакум 2:2-20)

36. Вера 20/20 (Аввакума 3)

Послепленные пророки Аггей, Захария, Малахия

37. Послепленные пророки: Введение

38. Призыв к действию (Аггея 1)

39. Великое потрясение (Аггея 2)

40. Вступительные слова и видения (Захарии 1-2)

41. Видения продолжаются (Захарии 3-4)

42. Видения будущей славы (Захария 5-6)

43. Пост или пир? (Захарии 7-8)

44. Триумфальное вмешательство Яхве (Захарии 9:1-10:2)

45. Мессия грядёт! (Захарии 10:3-11:17)

46. Новый Иерусалим (Захарии 12-13)

47. Торжество духовного Иерусалима (Захарии 14)

48. Пренебрежение любовью Бога (Малахии 1:1-2:4)

49. Нарушенные заветы (Малахии 2:5-16)

50. Народ грешит против любви (Малахии 2:17-4:6)

Таблицы

Карты

Рисунки