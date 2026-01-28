Смит Джеймс - Малые пророки
И снова в этом томе, как и в других томах этой серии, хочется выразить благодарность за помощь редактору Линде Старк, библиотекарю Христианского колледжа Флориды. Художественное произведение, иллюстрирующее видения Захарии, было создано Хоуп Возняк Грейвс в рамках курсового проекта.
Джейс Смит - Малые пророки - Актуальный комментарий для современного читателя
М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. - 624 с.
ISBN 978-5-905340-37-6
Джейс Смит - Малые пророки - Актуальный комментарий для современного читателя - Содержание
Предисловие
1. Малые пророки: Введение
Ранние пророки Авдий, Иоиль, Иона
2. Ранние пророки: Введение
3. Сказ о двух горных вершинах (Пророк Авдий)
4. День Господа (Иоиля 1)
5. День исцеления (Иоиля 2:1-27)
6. День Духа (Иоиля 2:28-3:21)
7. Спасение грешника (Ионы 1-2)
8. Спасение города (Ионы 3-4)
Пророки восьмого века Амос, Осия, Михей
9. Пророки восьмого века: Введение
10. Грядущий суд (Амоса 1:1-3:8)
11. Приготовьтесь к встрече с вашим Богом (Амос 3:9-5:17)
12. Два ужасных бедствия (Амоса 5:18-6:14)
13. Видения суда (Амос 7:1-8:3)
14. Разрушающийся храм и будущая скиния (Амоса 8:4-9:15)
15. Трагедия неверности (Осии 1-3)
16. Недостаток знаний (Осии 4:1-6:3)
17. Недостаток милости (Осии 6:4-8:14)
18. Последствия греха (Осии 9:1-11:11)
19. Недостаток верности (Осии 11:12-14:9)
20. Грядущий суд (Михея 1)
21. Осуждение царящей в обществе коррупции (Михея 2)
22. Справедливость человека и справедливость Бога (Михея 3)
23. Надежда на лучший день (Михея 4)
24. Слава правителя Вифлеема (Михея 5)
25. Михей умоляет современников раскаяться (Михея 6:1-7:6)
26. Контекст и перспектива (Михея 7:7-20)
Пророки седьмого века Наум, Софония, Аввакум
27. Пророки седьмого века: Введение
28. Решение о возмездии (Наума 1)
29. Видение возмездия (Наум 2)
30. Обоснование причины возмездия (Наум 3)
31. Грядущий день Яхве (Софонии 1)
32. Призыв к покаянию (Софония 2)
33. Результаты великого дня (Софония 3)
34. Вера в неправильном свете (Аввакум 1:1-2:1)
35. Вера в правильном свете (Аввакум 2:2-20)
36. Вера 20/20 (Аввакума 3)
Послепленные пророки Аггей, Захария, Малахия
37. Послепленные пророки: Введение
38. Призыв к действию (Аггея 1)
39. Великое потрясение (Аггея 2)
40. Вступительные слова и видения (Захарии 1-2)
41. Видения продолжаются (Захарии 3-4)
42. Видения будущей славы (Захария 5-6)
43. Пост или пир? (Захарии 7-8)
44. Триумфальное вмешательство Яхве (Захарии 9:1-10:2)
45. Мессия грядёт! (Захарии 10:3-11:17)
46. Новый Иерусалим (Захарии 12-13)
47. Торжество духовного Иерусалима (Захарии 14)
48. Пренебрежение любовью Бога (Малахии 1:1-2:4)
49. Нарушенные заветы (Малахии 2:5-16)
50. Народ грешит против любви (Малахии 2:17-4:6)
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