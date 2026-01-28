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Смит Джеймс - Малые пророки

Смит Джеймс - Малые пророки
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, **Jewish History, Ethics, Educational

И снова в этом томе, как и в других томах этой серии, хочется выразить благодарность за помощь редактору Линде Старк, библиотекарю Христианского колледжа Флориды. Художественное произведение, иллюстрирующее видения Захарии, было создано Хоуп Возняк Грейвс в рамках курсового проекта.

Джейс Смит - Малые пророки - Актуальный комментарий для современного читателя

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. - 624 с.

ISBN 978-5-905340-37-6

Джейс Смит - Малые пророки - Актуальный комментарий для современного читателя - Содержание

Предисловие

  • 1. Малые пророки: Введение

Ранние пророки Авдий, Иоиль, Иона

  • 2. Ранние пророки: Введение

  • 3. Сказ о двух горных вершинах (Пророк Авдий)

  • 4. День Господа (Иоиля 1)

  • 5. День исцеления (Иоиля 2:1-27)

  • 6. День Духа (Иоиля 2:28-3:21)

  • 7. Спасение грешника (Ионы 1-2)

  • 8. Спасение города (Ионы 3-4)

Пророки восьмого века Амос, Осия, Михей

  • 9. Пророки восьмого века: Введение

  • 10. Грядущий суд (Амоса 1:1-3:8)

  • 11. Приготовьтесь к встрече с вашим Богом (Амос 3:9-5:17)

  • 12. Два ужасных бедствия (Амоса 5:18-6:14)

  • 13. Видения суда (Амос 7:1-8:3)

  • 14. Разрушающийся храм и будущая скиния (Амоса 8:4-9:15)

  • 15. Трагедия неверности (Осии 1-3)

  • 16. Недостаток знаний (Осии 4:1-6:3)

  • 17. Недостаток милости (Осии 6:4-8:14)

  • 18. Последствия греха (Осии 9:1-11:11)

  • 19. Недостаток верности (Осии 11:12-14:9)

  • 20. Грядущий суд (Михея 1)

  • 21. Осуждение царящей в обществе коррупции (Михея 2)

  • 22. Справедливость человека и справедливость Бога (Михея 3)

  • 23. Надежда на лучший день (Михея 4)

  • 24. Слава правителя Вифлеема (Михея 5)

  • 25. Михей умоляет современников раскаяться (Михея 6:1-7:6)

  • 26. Контекст и перспектива (Михея 7:7-20)

Пророки седьмого века Наум, Софония, Аввакум

  • 27. Пророки седьмого века: Введение

  • 28. Решение о возмездии (Наума 1)

  • 29. Видение возмездия (Наум 2)

  • 30. Обоснование причины возмездия (Наум 3)

  • 31. Грядущий день Яхве (Софонии 1)

  • 32. Призыв к покаянию (Софония 2)

  • 33. Результаты великого дня (Софония 3)

  • 34. Вера в неправильном свете (Аввакум 1:1-2:1)

  • 35. Вера в правильном свете (Аввакум 2:2-20)

  • 36. Вера 20/20 (Аввакума 3)

Послепленные пророки Аггей, Захария, Малахия

  • 37. Послепленные пророки: Введение

  • 38. Призыв к действию (Аггея 1)

  • 39. Великое потрясение (Аггея 2)

  • 40. Вступительные слова и видения (Захарии 1-2)

  • 41. Видения продолжаются (Захарии 3-4)

  • 42. Видения будущей славы (Захария 5-6)

  • 43. Пост или пир? (Захарии 7-8)

  • 44. Триумфальное вмешательство Яхве (Захарии 9:1-10:2)

  • 45. Мессия грядёт! (Захарии 10:3-11:17)

  • 46. Новый Иерусалим (Захарии 12-13)

  • 47. Торжество духовного Иерусалима (Захарии 14)

  • 48. Пренебрежение любовью Бога (Малахии 1:1-2:4)

  • 49. Нарушенные заветы (Малахии 2:5-16)

  • 50. Народ грешит против любви (Малахии 2:17-4:6)

Таблицы

Карты

Рисунки

Views 368
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 6 months ago
Огромное спасибо за пятый том авторитетного комментария!

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