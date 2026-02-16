Смит - Карвилл - Дар чужестранца

Книга Дэвида Смита и Барбары Карвилл «Дар чужестранца» предлагает революционный взгляд на изучение и преподавание иностранных языков через призму христианской этики и концепции гостеприимства. Авторы утверждают, что изучение чужого языка — это не просто обретение технического навыка коммуникации, а глубокий духовный акт. Вместо того чтобы рассматривать иностранца как «объект» для изучения или «средство» для достижения личных целей, Смит и Карвилл призывают видеть в нем личность, которой мы оказываем гостеприимство, когда входим в пространство его культуры и речи.

В центре исследования стоит идея «христианского присутствия» в классе иностранного языка. Авторы анализируют, как библейские сюжеты — от Вавилонской башни до Пятидесятницы — формируют наше отношение к многоязычию. Они критикуют прагматичный подход к языку как к инструменту доминирования или чистого бизнеса, предлагая модель «ученика-паломника». В этой модели изучающий язык добровольно принимает на себя роль «чужестранца», проявляя смирение и готовность слушать, что в итоге ведет к разрушению культурных барьеров и проявлению любви к ближнему.

Книга содержит не только глубокую философию, но и практические рекомендации для учителей. Смит и Карвилл показывают, как выбор текстов, упражнений и даже методов исправления ошибок может либо подавлять ученика, либо вдохновлять его на гостеприимное отношение к другой культуре. Эта работа помогает преподавателям превратить уроки иностранного языка в площадку для формирования характера, где развитие речи неразрывно связано с развитием способности сопереживать и понимать тех, кто на нас не похож.

Дэвид И. Смит, Барбара Карвилл – Дар чужестранца – Вера, гостеприимство и иностранный язык

Пер. с англ. – Киев: Центр просветительских программ Международной ассоциации христианских школ, 2005. – 288 с.

ISBN 5-7454-0930-4

Дэвид И. Смит, Барбара Карвилл – Дар чужестранца – Содержание

Предисловие

Слово признательности

Введение

Раздел I. Предыстория

Глава 1: От Вавилона до Пятидесятницы

Глава 2: Начала. Вклад раннехристианской культуры в преподавание иностранного языка.

Глава 3: Расширение горизонтов. От Лютера к Коменскому

Раздел II. Цели: Принять странника