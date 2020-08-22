Перший вірш 13-го розділу є загальним вступом до останніх настанов нашого Господа. Він повідомляє нам обставини, що змусили Христа промовити ці прощальні слова, говорить про потребу в них послідовників Ісуса, а також відкриває мотиви, якими керувався Господь, промовляючи їх. Причина полягала у тому, що «настала година Йому перейти до Отця з цього світу» (Ів. 13:1). В земному житті нашого Господа ми можемо побачити й інші «години». У Кані Галілейській Він сказав Своїй матері: «Не прийшла ще година Моя» (Ів. 2:4), — маючи на увазі «годину» Його явлення світові у славі. У п’ятому розділі ми читаємо: «Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують томерлі, а ті, що почують, оживуть» (в. 25), — тут йдеться про «годину» Його благодаті до грішників.

Ми також читаємо про людську ворожнечу, яка Його оточувала, і в цьому контексті двічі сказано: «...ніхто не наклав рук на Нього, бо то ще не настала година Його» (Ів. 7:30) — година Його страждань. «Година», яка стає причиною прощальних слів Христа, має іншу природу. Тут йдеться не про період Його благодаті до грішників, не про час Його страждань за грішників і не про Його явлення у славі світові. Тут мається на увазі час Його повернення в Його славу, до Отця, в любов і святість дому Його Отця.

Гамільтон Сміт - Останні слова - Євангеліє від Івана, 13-17 розділи

Рівне Християнська місія «Живе слово» 2017

ISBN 978-617-677-092-3

Гамільтон Сміт - Останні слова - Євангеліє від Івана, 13-17 розділи - Зміст

Передмова

Євангеліє від Івана, 13-й розділ

Вступ

Обмивання ніг

Зрадник іде в ніч

Бог прославлений у Христі

Нова заповідь

Євангеліє від Івана, 14-й розділ

Вступ

Стосунки учнів із Христом

Стосунки учнів із Отцем

Стосунки учнів із Духом Святим

Нова обітниця

Євангеліє від Івана, 15-й розділ

Вступ

Принесення плоду

Християнська спільнота

Світ

Сила для свідчення

Свідок

Євангеліє від Івана, 16-й розділ

Вступ

Переслідування з боку релігійного світу

Необхідність відходу Христа

Опис сучасного світу

Відкриття майбутнього світу

Новий день

Надія

Євангеліє від Івана, 17-й розділ

Вступ

Отець прославлений у Сині

Христос прославлений у святих

Святі, прославлені з Христом

Гамільтон Сміт - Останні слова - Євангеліє від Івана, 13-17 розділи - Передмова

Це просте тлумачення цієї дивовижної частини Святого Письма було написане зовсім не з наміром щось додати до багатьох вже існуючих тлумачень або ж чимось доповнити їх. Щоб братися за таку справу, автор не має ані необхідної освіти, ані таланту. Його завдання полягало, швидше, в тому, щоб запропонувати читачеві простий і доступний аналіз цих розділів, вільний від критичних зауважень, з надією, що він принесе духовну користь, спонукаючи до молитовних роздумів над останніми словами Господа.

Назва «Останні слова» була вибрана як цілком достатня, щоб вмістити і останню молитву Господа, і Його останні настанови учням. У цих останніх словах, як висловився один автор, ми чуємо «голос Ісуса, що продовжує лунати через усі віки, настільки ж живий сьогодні... як це було тоді, у горниці в Єрусалимі». Це, безперечно, голос Людини, звуки якого пронизані співчуттям і любов’ю; однак об’явлення, які він озвучує, та влада, з якою він звучить, так само однозначно є Божественними. Якщо завдяки даному тлумаченню хтось із дітей Божих стане ближчим до Того, Чий голос ми чуємо в цих останніх словах, це означатиме, що вона була написана не намарно.