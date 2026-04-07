Смит Освальд - Проблема миссий
Книга «Проблема миссий» выдающегося пастора и благовестника Освальда Дж. Смита — это классический труд, ставший катализатором духовного обновления для тысяч церквей по всему миру. Автор, основавший знаменитую Народную церковь в Торонто, утверждает: высшая задача Церкви заключается не в самообслуживании, а в евангелизации мира. Смит бросает вызов эгоцентризму религиозных общин, доказывая, что церковь, которая перестает быть миссионерской, неизбежно впадает в стагнацию. Книга наполнена личными свидетельствами о том, как Бог учил автора жертвовать и как фокус на миссиях преображал убыточные приходы в процветающие центры духовной жизни.
Освальд Смит детально разбирает причины поражений в распространении Евангелия и предлагает библейские методы, основанные на практике апостола Павла. Он поднимает острые вопросы о подготовке миссионеров, трудностях их служения и ответственности каждого христианина за исполнение Великого поручения Христа. Это издание — не просто теоретическое пособие, а «динамический образец христианского учения», обладающий силой изменить приоритеты верующих. Как отмечает в предисловии Мэлколм Уидком, именно принципы этой книги помогли спасти его церковь от закрытия, увеличив число прихожан и миссионерские сборы в десятки раз за двадцать лет.
Освальд Дж. Смит — Проблема миссий
ОМ, 1995. — 111 с.
Предисловие Мэлколма Уидкома (Бристоль, Англия).
Освальд Дж. Смит — Проблема миссий - Содержание
Высшая задача Церкви: Определение миссионерства как приоритета номер один, без которого любая другая деятельность теряет свой смысл.
Мировое пастырство: Личный путь Освальда Смита и то, как Бог призывает служителей к глобальному видению.
Методы и принципы: Анализ стратегии апостола Павла и того, как евангелизировать мир в текущем поколении.
Жертвенность: Глава о том, как Бог учит верующих финансово поддерживать миссии, превращая это в источник благословения для самой церкви.
Тройное поручение Христа: Разбор библейских оснований для проповеди всем народам.
Миссионерская программа: Практические советы по внедрению эффективного служения в жизнь поместной общины.
