Можете ли вы представить себе двадцатикилограммовые куски льда, падающие с неба? Задумайтесь о том, какой урон и разрушения нанесли бы такие градины. Где бы вы смогли укрыться от них? Нашлось бы для вас безопасное убежище? Такие градины пробили бы крышу вашего дома, словно лист бумаги. Они расплющили бы вашу машину, разрушили и сровняли с землей практически все. Что могло бы выстоять под такого рода бомбардировкой?

Вы можете представить себе, что горы Сьерра-Невада вдруг опустились более чем на тысячу метров ниже уровня моря? Воды Тихого океана с грохотом поспешно устремились бы туда, чтобы заполнить образовавшийся огромный каньон. Кто из обитателей ближайших областей смог бы спастись? Что произошло бы с миллионами людей?

Способны ли вы представить себе время, когда люди не будут умирать? Например, когда после авиакатастрофы души пострадавших в ней не смогут покинуть разрушившиеся тела?

На протяжении шести месяцев им пришлось бы оставаться в таком изувеченном состоянии, в мучениях ожидая смерти.

Подобные события вскоре будут происходить на земле. Бог начнет изливать Свой гнев на этот мир и на людей, живущих в нем и отвергших Его план спасения. В наши дни, видя исполнение древних пророчеств, мы верим, что эта Великая скорбь начнется довольно скоро.

В теологических кругах ведутся не- прекращающиеся споры о том, останется Церковь на земле до того времени, когда на мир изольется Божий гнев, или нет. Многие утверждают, что Церковь должна испытать это время Божьего суда, называемое Великой скорбью. Они с пренебрежением говорят о блаженном уповании на то, что Христос вернется за Своей Церковью до того, как на земле начнется суд Божий. Настаивая на том, что Церковь не избежит испытаний, уготованный этому миру, они тем самым лишают смысла молитву, к которой Христос призвал нас в Евангелии от Луки 21:36.

Предназначение этой книги заключается в том, чтобы исследовать библейские основания предположения, почему Церковь не будет присутствовать на земле во время Великой скорби.

Чак Смит – Скорбь и Церковь - Испытает ли Церковь Великую скорбь последних времен?

Москва: Триада, 2004. – 96 с.

Чак Смит – Скорбь и Церковь – Содержание

Вступление