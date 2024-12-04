В Евангелии от Иоанна (ю:ю) Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В Свое время Иисус Христос придал новый смысл жизни неженатого человека: Он показал всему миру, что не состоящий в браке человек способен жить полноценной жизнью, и даровал такую жизнь людям. Крестная смерть Христа изменила всё. Его жизнь на земле обрела значимость в вечности.

Симран Кхурана, профессор и независимый писатель, задается вопросом: «Много ли значит «один»? Один человек, один вздох, один голос... Для кого-то один — несущественная величина. Может ли один человек изменить весь мир? Может ли чья-то идея овладеть сознанием масс?»

Но если обратиться к истории, то можно увидеть, что очень часто всего одно мгновение и мысли одного человека производили революционные изменения: Иоганн Гутенберг, Галилео Галилей, Томас Эдисон, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг — вот лишь несколько имен. Священное Писание подчеркивает значимость одного, пусть и неизвестного всему миру: Анна, Есфирь, Нафан, бедная вдова, Тавифа и Онисим — вот те, кто сразу приходят на ум. Пусть и в наших глазах «один» обретет свою значимость.

Я надеюсь, что эта книга поможет не состоящим в браке мужчинам и женщинам иметь жизнь с избытком, как обещал Иисус, чтобы изменить и повести за собой этот мир. У Бога есть столько замыслов и намерений, которые Он хочет разделить с нами. От нас требуется лишь осознать и согласиться с тем, какое значение Он придает жизни каждого отдельного человека.

Примите точку зрения Бога

Очень важно понять, как выглядит неженатый в глазах Бога. Многие неженатые и незамужние чувствуют себя ущербными из-за мнения друзей, родных, членов церкви, общества и даже из-за того, как они сами оценивают себя. Судить о чьей бы то ни было состоятельности и полноценности, опираясь исключительно на его социальный (в частности семейный) статус, довольно странно, особенно если подумать вот о чем: Иисус был совершенным, но был неженат.

Нередко в кино жизнь холостяка выглядит захватывающе: обаятельный и любвеобильный одинокий герой предстает покорителем женских сердец, который совершает головокружительную карьеру. Но на экране мы не увидим пустоту, присущую реальной жизни человека, который ведет такой образ жизни. Эти люди не знают, что такое дарованная Богом «жизнь с избытком».

Адам Смит, Бетани Смит - Статус «неженат» - Перезагрузка

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2018. — 176 с.

ISBN 978-5-8445-0341-2 (рус.)

ISBN 978-1-57782-336-0 (англ.)

Адам Смит, Бетани Смит - Статус «неженат» - Содержание

Предисловие

Введение