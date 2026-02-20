Книга «Євангелія, яку ми проповідуємо» — це потужний заклик Освальда Сміта до повернення до основ християнської звістки. Автор, відомий своїм безкомпромісним підходом до служіння, стверджує, що сучасна церква часто розмиває суть Доброї Звістки, замінюючи її соціальними програмами або психологічними порадами. Сміт наполягає: справжня проповідь повинна зосереджуватися на гріховності людини, необхідності покаяння та викупній жертві Ісуса Христа на хресті.

У цій праці доктор Сміт підкреслює, що Євангелія — це не просто інформація, а «сила Божа на спасіння». Він розбирає ключові аспекти біблійного вчення: святість Бога, неминучість суду та єдиний шлях примирення через віру. Автор закликає проповідників бути палкими та щирими, нагадуючи, що від якості проповіді залежать вічні долі людей. Він переконаний, що тільки безкомпромісне проголошення істини може призвести до справжнього духовного пробудження в суспільстві.

Книга служить духовним орієнтиром як для пасторів, так і для кожного віруючого, хто прагне ділитися своєю вірою. Сміт майстерно поєднує глибоке богослов'я з практичним досвідом євангеліста, показуючи, що проповідь має досягати не лише розуму, а й совісті слухача. Це маніфест біблійної вірності, який нагадує: Євангелія залишається незмінною в усі часи, і саме в її чистоті полягає надія для світу.

Д-р Освальд Дж. Смит – Євангелія, яку ми проповідуємо

Переклав з англійської мови Д-р К. Костів. – Торонто, Канада: Християнське видавництво «Дорога Правди», 1963. – 137 с.

Д-р Освальд Дж. Смит – Євангелія, яку ми проповідуємо – Зміст

Передмов

І. Тільки одна дорога

II. Людська руїна й Божий рятунок

ІІІ. Питання, яке вирішує долю людини

IV. Що означає вірити?

V. Дорога спасіння

VI. Правдиві й хибні підвалини

VII. Найбільший дар, що коли-небудь був пропонований

VIII. Найбільша проповідь, що коли-небудь була проповідувана

ІХ . Найбільша осторога, що була коли-небудь проголошена

Х. Божий страшний суд

