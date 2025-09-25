«Если бы я был молодым, то я был бы счастлив». «Если бы меня повысили, то я был бы счастлив». «Если бы дети снова были маленькими, то я был бы счастлив». «Если бы еще немного денег, то я был бы счастлив». «Если бы у меня в доме всегда было чисто, то я была бы счастлива». «Если бы у меня была более надежная машина, то я был бы счастлив». «Если бы я нашла подходящего супруга, то я была бы счастлива». «Если бы я доделал всю свою работу, то я был бы счастлив». Звучит знакомо? Мышление по принципу «если бы» сосредоточено на прошлом, будущем или, что еще хуже, на чем-то утопическом, невозможном. Оно «забывает» о быстротечной природе наших дней, обманывая нас ощущением, что мы бессмертны. Нам кажется, что мы можем не думать о сегодняшнем дне, потому что у нас есть бесконечное количество дней завтрашних. Мы можем сами никогда этого и не озвучить, но наш образ жизни говорит: «Я планирую жить вечно. И пока все в порядке». Солнце взошло сегодня, вчера и тысячу раз до этого, и поэтому мы предполагаем, что после сегодняшнего заката нас ждет еще один восход.

Если сегодняшний день не совсем то, на что мы надеялись, мы просто это перетерпим и подождем завтрашнего дня. Однако жизнь - это не то, что нужно перетерпеть. Это то, что нужно ценить. Для истинной свободы нам необходимо признавать быстротечность жизни - нашей и тех, кого мы любим. Конечно, мы не можем постоянно жить так, как будто на следующей неделе умрем, потому что на смертном одре люди склонны к идеализму и не в состоянии строить долгосрочные планы. Если бы я знала, что собираюсь умереть через неделю, у меня не было бы времени выносить мусор или подпилить ногти. Вместо этого я бы распродавала всё и вся, чтобы отправиться в недельный отпуск с теми, кого люблю. И все же, вероятно, на следующей неделе я не умру, так что мусор вынесен, а отпуска пока нет. Но разве мы все не на смертном одре так или иначе? Мы все страдаем от смертельной болезни под названием «жизнь»; по словам Генри Луиса Менкена, «Жизнь - это тупиковая улица». А мы мчимся по ней, словно по бесконечной автостраде! Мы обретем свободу сегодня, если признаем, что наши дни придут к концу, что нужно ценить каждый день, поскольку один из них однажды станет для нас последним. Независимо от того, проживете ли вы 5 или 105 лет, в конце ваша жизнь покажется вам кратким мигом.

Иногда моего мужа и меня можно застать танцующими или хихикающими с нашими детьми. Для стороннего наблюдателя это может казаться спонтанным баловством, но на миг наши глаза встречаются, и мы понимаем, что мы так делаем, потому что должны, потому что это мгновение скоро пройдет, потому что у нас есть лишь ограниченное число мгновений, и мы не хотим сожалений в будущем.

Как сказал Соломон, «ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу... Сердце мудрых - в доме плача» (Еккл. 7:2-4). Он не говорит нам, что быть мудрым значит быть несчастным, однако, чтобы быть мудрыми, мы должны жить с осознанием смерти и конечной природы жизни. Кажется, что те, кто посмотрел смерти в лицо, живут дальше с беззаботным принятием смерти и смертельно серьезной решительностью быть спокойными.

Менди Смит - Жизнь слишком важна, чтобы воспринимать ее серьезно - Уроки запуска воздушных змеев из Екклезиаста

К.: Книгоноша, 2023. — 103 с.

Менди Смит - Жизнь слишком важна, чтобы воспринимать ее серьезно - Содержание