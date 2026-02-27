Фред Смольчук - Из Америки в СССР и обратно - Краткая история пятидесятнического движения среди славянских иммигрантов в Северной Америке и других частях мира
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services

Северная Америка долгое время служила магнитом, притягивающим людей из различных частей мира к своим заманчивым берегам. Казалось, она обещала им больше, чем где-либо, свободы, возможностей и чувства удовлетворения. В начале XX века миллионы людей приезжали в Америку, надеясь заработать много денег и вернуться на родину богатыми людьми. Увы, такое происходило не часто. Большинство находили работу, создавали семьи и оставались на постоянное жительство.

Наряду с многими национальностями, иммигрирующими в Соединенные Штаты и Канаду, украинцы, русские, беларусы, поляки и другие славянские народы храбро бросались в холодные воды Атлантики и добирались до берегов желанного континента. На протяжении столетия буквально миллионы славянских иммигрантов поселились на своей «новой» родине. Большинство были либо католиками, либо православными. Вряд ли кто-либо из иммигрантов когда-либо думал о приобретении духовности в Соединенных Штатах, но по прибытии они немедленно искали церковь или этническую группу с той культурой и языком, в которых они могли чувствовать себя уютно.

К.: Феникс, 2006. 144 с.

ISBN 966-651-272-6

Фред Смольчук - Из Америки в СССР и обратно - Краткая история пятидесятнического движения среди славянских иммигрантов в Северной Америке и других частях мира - Содержание

Об авторе

Предисловие

  • Глава 1 — Божья река

  • Глава 2 — Божий человек для Божьего плана

  • Глава 3 — Пятидесятница среди славян в Европе

  • Глава 4 — Пятидесятница распространяется среди славян в Америке

  • Глава 5 — Первопроходцы

  • Глава 6 — Еще первопроходцы

  • Глава 7 — Отец и сын призваны на Божий труд

  • Глава 8 — Славянские периодические издания и литература

  • Глава 9 — Рост и проблемы

  • Глава 10 — Польские братья

  • Глава 11 — Изменения в руководстве

  • Глава 12 — Пятидесятница среди славян Канады

  • Глава 13 — Темные тучи

  • Глава 14 — Послевоенные иммиграционные проблемы

  • Глава 15 — Послевоенная иммиграция продолжается

  • Глава 16 — Славянские эмигранты из Китая

  • Глава 17 — Эмигранты из Южной Америки

  • Глава 18 — Радио- и телевизионные передачи

  • Глава 19 — Беженцы из Советского Союза

  • Глава 20 — Приложение I

  • Глава 21 — Приложение II

  • Глава 22 — Приложение III

Славянские пятидесятнические церкви, открытые в США и Канаде

Библиография

Индекс

