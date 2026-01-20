Здається, що ви розмовляєте різними мовами? Його мовчання дратує, а спроби поговорити закінчуються сваркою? Відомий сімейний консультант Ґері Смолі у своїй книзі «Пізнай свого чоловіка» доводить: чоловіки не бездушні і не складні, вони просто «інші». І ключ до щасливого шлюбу лежить не у спробах переробити партнера, а в глибокому розумінні його природи.

На сторінках цього видання автор з гумором та життєвою мудрістю розкриває таємниці чоловічої психології. Ви дізнаєтесь, що насправді означає для чоловіка повага, чому він ховається у свою «печеру» і як стати для нього не просто дружиною, а найкращим другом, з яким хочеться ділитися найпотаємнішим.

Це не посібник із маніпуляції. Це книга про те, як через прийняття та мудрість збудувати міцний міст довіри. Ґері Смолі пропонує перевірені практичні поради, які допоможуть жінкам надихати своїх чоловіків на успіх та повернути романтику навіть у ті стосунки, що здаються буденними. Читання, яке здатне змінити атмосферу у вашому домі назавжди.

Ґері Смолі – Пізнай свого чоловіка

Переклад з англ. Н. Щиглевської. - Львів: Свічадо, 1999. - 168 с.

ISBN 966-561-090-2

Ґері Смолі – Пізнай свого чоловіка – Зміст

ЧАСТИНА I. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОБРОГО ПОДРУЖЖЯ

1. Тривалі стосунки - це не випадковість

2. Вісім прикладів, як чоловік ранить свою дружину

3. Чому чоловіки діють так, а не інакше?

4. Як ви можете допомогти своєму чоловікові стати чуйним

5. Як ви можете спонукати свого чоловіка вислухати вас

6. Як ви можете допомогти своєму чоловікові змінитися

ЧАСТИНА II. БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБРОГО ПОДРУЖЖЯ