Смолли - Любовь в христианском браке

Рассказывает Гэри Смолли

Сумерки сгущались, когда я подъехал к дому в Тампа, где остановился. Устав после целого дня работы на семинаре, я уже мечтал о спокойном вечере.

С хозяевами, приютившими меня, у меня было лишь шапочное знакомство. И я отнюдь не был заранее готов ни к одному из событий, обрушившихся на меня в тот вечер.

Во-первых, подойдя к двери и сунув руку сначала в один карман, затем в другой, я понял, что оставил ключ в своей комнате и не смогу попасть в дом. Звонить в дверь не было смысла: хозяева предупредили меня, что вернутся очень поздно. Я решил заглянуть на задний двор — может быть, удастся проникнуть в дом через окно или черный ход, если его оставили незапертым.

Едва завернув за угол, я в ужасе застыл: из темноты на страшной скорости прямо на меня неслось огромное черное чудовище. Это была самая большая собака, какую доводилось мне видеть в жизни!

В десяти футах от того места, к которому пригвоздил меня страх, пес невероятным прыжком взметнулся вверх, и я подумал, что очнусь уже на больничной койке. Еще мгновение, и его зубы вопьются мне в горло...

Закрыв глаза, я застыл в ожидании страшного толчка в грудь, но ничего не произошло. Я подумал: он играет со мной. Этот пес понимает, что я обречен, и хочет продлить мои страдания. Однако еще миг спустя я решился наконец открыть глаза. И увидел: пес сидит у моих ног, дружелюбно вывалив длинный язык и виляя хвостом. Он еще и поскуливает, умоляя меня наклониться и приласкать его.

Когда мой пульс почти пришел в норму, я проверил все входы в дом и убедился, что дни надежно заперты. Час был поздний, я устал. Приходилось выбирать: либо пристроиться на задней веранде вместе со своим новым приятелем псом, либо что-то придумать. И тут меня осенило.

Гэри Смолли, Джон Трент – Любовь в христианском браке - Испытанная техника, сохраняющая и укрепляющая брак

Пер. с англ. Л. Сумм. - М.: Триада, 2005. - 480 с.

ISBN 5-86181-295-0

Гэри Смолли, Джон Трент – Любовь в христианском браке - Содержание