Смолли - Любовь в христианском браке
Рассказывает Гэри Смолли
Сумерки сгущались, когда я подъехал к дому в Тампа, где остановился. Устав после целого дня работы на семинаре, я уже мечтал о спокойном вечере.
С хозяевами, приютившими меня, у меня было лишь шапочное знакомство. И я отнюдь не был заранее готов ни к одному из событий, обрушившихся на меня в тот вечер.
Во-первых, подойдя к двери и сунув руку сначала в один карман, затем в другой, я понял, что оставил ключ в своей комнате и не смогу попасть в дом. Звонить в дверь не было смысла: хозяева предупредили меня, что вернутся очень поздно. Я решил заглянуть на задний двор — может быть, удастся проникнуть в дом через окно или черный ход, если его оставили незапертым.
Едва завернув за угол, я в ужасе застыл: из темноты на страшной скорости прямо на меня неслось огромное черное чудовище. Это была самая большая собака, какую доводилось мне видеть в жизни!
В десяти футах от того места, к которому пригвоздил меня страх, пес невероятным прыжком взметнулся вверх, и я подумал, что очнусь уже на больничной койке. Еще мгновение, и его зубы вопьются мне в горло...
Закрыв глаза, я застыл в ожидании страшного толчка в грудь, но ничего не произошло. Я подумал: он играет со мной. Этот пес понимает, что я обречен, и хочет продлить мои страдания. Однако еще миг спустя я решился наконец открыть глаза. И увидел: пес сидит у моих ног, дружелюбно вывалив длинный язык и виляя хвостом. Он еще и поскуливает, умоляя меня наклониться и приласкать его.
Когда мой пульс почти пришел в норму, я проверил все входы в дом и убедился, что дни надежно заперты. Час был поздний, я устал. Приходилось выбирать: либо пристроиться на задней веранде вместе со своим новым приятелем псом, либо что-то придумать. И тут меня осенило.
Гэри Смолли, Джон Трент – Любовь в христианском браке - Испытанная техника, сохраняющая и укрепляющая брак
Пер. с англ. Л. Сумм. - М.: Триада, 2005. - 480 с.
ISBN 5-86181-295-0
Гэри Смолли, Джон Трент – Любовь в христианском браке - Содержание
Глава 1. Планируете идеальный брак?
Глава 2. Основа полноценных отношений
Глава 3. Любовь — это выбор
Глава, 4. Невероятная ценность женщины
Глава 5. Зарядить супруга за 60 секунд...
Глава 6. Закрывшаяся душа: как победить главного разрушителя отношений
Глава 7. Невероятная ценность муж- чины
Глава 8. Первый аспект «садоводства»: обеспечьте своим отношениям солнечный свет надежности и безопасности
Глава 9. Полноценное общение — влага, поддерживающая жизнь в отношениях
Глава 10. Сохранить романтику в браке
Глава 11. Секс — это нечто гораздо большее, чем физическая близость
Глава 12. Как создать сплоченную семью
Глава 13. Достичь совершенства: наполнить свою чашу
Глава 14. Источник постоянной любви
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